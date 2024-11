Hình ảnh ấn tượng về ông Donald Trump thời trẻ

Ông Trump sinh ngày 14/6/1946 tại quận Queens, thành phố New York. Ông là con thứ tư trong số năm người con của vợ chồng ông Fred Trump và bà Mary Trump. Ảnh: Ông Donald Trump lúc nhỏ (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh cùng gia đình. Ảnh: Time. Thời niên thiếu của ông Donald Trump gắn liền với căn nhà đầy đủ tiện nghi 23 phòng ở khu Jamaica Estates, quận Queens. Ông thường xuyên được thưởng thức những món ăn do đầu bếp riêng chuẩn bị. Ảnh: Time. Từ mẫu giáo đến lớp 7, ông Donald Trump theo học tại trường Kew-Forest ở Queens. Ông chia sẻ rằng ông từng gây rối khi còn học tiểu học và thích khuấy động mọi thứ. Ảnh chụp ông Trump năm 4 tuổi. Ảnh: Time. Năm 13 tuổi, ông Donald Trump được cha mẹ đưa tới Học viện Quân sự New York, một ngôi trường nội trú tư nhân ở Cornwall, sau khi bị cha mẹ phát hiện nhiều lần trốn đi tới Manhattan. Ảnh: Time. Bức ảnh chụp ông Donald Trump và các bạn trong năm cuối tại Học viện Quân sự New York năm 1964. Ảnh: Time. Trong bức ảnh này, ông Donald Trump chụp cùng mọi người tại nhà thờ Presbyterian đầu tiên ở Jamaica, New York, hồi tháng 6/1959. Ảnh: DO. Trong thời gian theo học tại Học viện Quân sự New York, ông Trump tham gia vào nhiều hoạt động, sự kiện của trường. Khi đó, ông Donald Trump thường xuyên được khen thưởng vì sự ngăn nắp và điểm số ấn tượng. Ảnh: Ông Donald Trump đứng cạnh cô Fran Dunn, một thư ký của học viện. Ảnh: DO. Ông Donald Trump yêu thích thể thao và tham gia rất nhiều bộ môn tại Học viện Quân sự New York. Trong đó, ông thể hiện năng khiếu xuất chúng với môn bóng chày và bóng bầu dục. Ảnh: DO. Bức ảnh chụp ông Donald Trump bên cạnh cha mẹ ông tại Học viện Quân sự New York. Ảnh: DO. >>> Mời độc giả xem thêm video: Các nước chúc mừng ứng cử viên Donald Trump (Nguồn video: VTV)

Ông Trump sinh ngày 14/6/1946 tại quận Queens, thành phố New York. Ông là con thứ tư trong số năm người con của vợ chồng ông Fred Trump và bà Mary Trump. Ảnh: Ông Donald Trump lúc nhỏ (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh cùng gia đình. Ảnh: Time. Thời niên thiếu của ông Donald Trump gắn liền với căn nhà đầy đủ tiện nghi 23 phòng ở khu Jamaica Estates, quận Queens. Ông thường xuyên được thưởng thức những món ăn do đầu bếp riêng chuẩn bị. Ảnh: Time. Từ mẫu giáo đến lớp 7, ông Donald Trump theo học tại trường Kew-Forest ở Queens. Ông chia sẻ rằng ông từng gây rối khi còn học tiểu học và thích khuấy động mọi thứ. Ảnh chụp ông Trump năm 4 tuổi. Ảnh: Time. Năm 13 tuổi, ông Donald Trump được cha mẹ đưa tới Học viện Quân sự New York, một ngôi trường nội trú tư nhân ở Cornwall, sau khi bị cha mẹ phát hiện nhiều lần trốn đi tới Manhattan. Ảnh: Time. Bức ảnh chụp ông Donald Trump và các bạn trong năm cuối tại Học viện Quân sự New York năm 1964. Ảnh: Time. Trong bức ảnh này, ông Donald Trump chụp cùng mọi người tại nhà thờ Presbyterian đầu tiên ở Jamaica, New York, hồi tháng 6/1959. Ảnh: DO. Trong thời gian theo học tại Học viện Quân sự New York, ông Trump tham gia vào nhiều hoạt động, sự kiện của trường. Khi đó, ông Donald Trump thường xuyên được khen thưởng vì sự ngăn nắp và điểm số ấn tượng. Ảnh: Ông Donald Trump đứng cạnh cô Fran Dunn, một thư ký của học viện. Ảnh: DO. Ông Donald Trump yêu thích thể thao và tham gia rất nhiều bộ môn tại Học viện Quân sự New York. Trong đó, ông thể hiện năng khiếu xuất chúng với môn bóng chày và bóng bầu dục. Ảnh: DO. Bức ảnh chụp ông Donald Trump bên cạnh cha mẹ ông tại Học viện Quân sự New York. Ảnh: DO. >>> Mời độc giả xem thêm video: Các nước chúc mừng ứng cử viên Donald Trump (Nguồn video: VTV)