Sức mạnh khu trục hạm Mỹ đang tiến vào biển Đông

Hôm 12/7 vừa rồi, khu trục hạm USS Benfold đã thực hiện các cuộc tuần tra ở khu vực biển Đông, với mục đích đảm bảo quyền tự do hàng hải trong khu vực này theo luật pháp quốc tế. Hạm đội 7 Hải quân Mỹ cho biết, những yêu sách hàng hải trái phép trên biển Đông, đã tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng với tự do hàng hải và hàng không và tự do thương mại trong khu vực. Nằm trong lực lượng hạm đội 7 Hải quân Mỹ phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương, khu trục hạm USS Benfold là một trong số 68 tàu khu trục được Mỹ đóng theo lớp Arleigh Burke. Chiếc USS Benfold được đặt ky đóng mới từ tháng 9/1993, tới tháng 11/1994 được hạ thủy và bắt đầu chính thức gia nhập Hải quân Mỹ, từ tháng 3/1996. Tới nay dù đã 25 năm tuổi, tuy nhiên khu trục hạm USS Benfold cùng toàn bộ các tàu chiến lớp Arleigh Burke, vẫn được coi là xương sống của Hải quân Mỹ. USS Benfold có độ giãn nước tối đa 8900 tấn, dài 154 mét, lườn rộng 18 mét và có mớm nước 9,4 mét. Tàu được trang bị 3 động cơ Rolls Royce AG9130F cùng hai trục dẫn động, cho phép di chuyển được với tốc độ tối đa 30 hải lý/giờ - tương đương với khoảng 56 km/h. Biên chế thủy thủ đoàn trên tàu USS Benfold bao gồm 33 sĩ quan chỉ huy, 38 chỉ huy cùng 210 thủy thủ đoàn. Giống như mọi tàu chiến lớp Arleigh Burke khác của Hải quân Mỹ, tàu USS Benfold có hệ thống vũ khí rất đa dạng và nguy hiểm, trọng tâm của toàn bộ hệ thống vũ khí trên tàu chiến này, là 90 giếng phóng tên lửa thẳng đứng Mk41. Các giếng phóng này tương thích với nhiều loại tên lửa, bao gồm RIM-156, BGM-109 Tomahawk hay RUM-139. Ngoài ra, tàu còn có 2 tổ hợp phóng tên lửa Harpoon chống hạm. Chưa hết, USS Benfold sở hữu một khẩu pháo 127mm Mk 45, 2 khẩu pháo điện 25,, cùng 2 tổ hợp pháo cao tốc Phalanx để phục vụ nhiệm vụ phòng thủ tầm gần. Tàu cũng có trang bị một sàn đáp trực thăng, cho phép cất, hạ cánh được một trực thăng CH-53, phục vụ cho mục đích vận tải và do thám. Nguồn ảnh: USnavy. Khu trục hạm lớp Arleigh Burke - Nòng cốt cho sức mạnh tác chiến trên biển của Hải quân Mỹ. Nguồn: QPVN.



