Sư đoàn thiện chiến nhất Syria hành quân thần tốc, quyết “ăn thua đủ” với Israel

Theo Hãng tin Nga TASS, vào ngày 28/4, Không quân Israel đã xuất kích nhiều máy bay chiến đấu ném bom Thủ đô Damascus, và lực lượng phòng không Syria đã đánh trả quyết liệt, trong nỗ lực bắn hạ các máy bay chiến đấu của Israel xâm phạm không phận Syria. Gần đây, máy bay chiến đấu của Israel thường xuyên tiến hành các cuộc không kích vào Syria. Israel tuyên bố, mục đích của các cuộc không kích nhằm chống lại lực lượng Hezbollah và quân đội Iran đang đồn trú tại Syria. Những đợt không kích của Israel đã làm Syria thiệt hại và lực lượng quân đội Syria tinh nhuệ bắt đầu huy động để chuẩn bị trả thù Israel. Hiện tại, Sư đoàn bộ binh cơ giới số 7 của Syria đã di chuyển về phía nam và tiến vào Cao nguyên Golan để chuẩn bị trả thù Israel. Cao nguyên Golan với độ cao hơn 2.000 mét, nằm phía tây nam của Syria, đây là vị trí chiến lược đối với cả Syria và Israel. Trong các cuộc chiến ở Trung Đông trước đây, các nước Ả Rập đã sử dụng hướng tiến công qua cao nguyên Golan của Syria để tấn công Israel từ trên cao. Nhưng hiện tại, 2/3 cao nguyên Golan đang bị Israel chiếm đóng trong cuộc chiến năm 1967 từ tay Syria và Syria luôn tuyên bố đòi chủ quyền đối với khu vực bị chiếm đóng này. Năm 2019, Mỹ tuyên bố công nhận Cao nguyên Golan mà Israel chiếm đóng trái phép là phần lãnh thổ của Israel; tuyên bố này bị nhiều nước phản đối. Tổng thống Syria Bashar al-Assad cũng tuyên bố rằng, ông sẽ lấy lại Cao nguyên Golan từ tay người Israel. Cuộc nội chiến ở Syria vẫn đang ở trong giai đoạn cam go, đất nước Syria đã bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, do vậy họ không có nguồn lực để tái khởi động cuộc chiến với Israel. Tuy nhiên, việc Không quân Israel ném bom thường xuyên vào Syria đã khiến Tổng thống Bashar tức giận và không loại trừ khả năng xảy ra một cuộc chiến giữa hai bên. Sư đoàn Bộ binh cơ giới số 7 của Syria, cũng vừa thực hiện nhiệm vụ tiễu trừ phiến quân gần Sarachib cách đây không lâu. Sau khi nhận được lệnh cơ động, sau 5 ngày đêm hành quân, Sư đoàn đã di chuyển đến gần Cao nguyên Golan. Khả năng chiến đấu của Sư đoàn này cũng làm các quan chức quân sự của Mỹ khen ngợi. Trước năm 2011, Syria có quân đội mạnh nhất trong các quốc gia Ả Rập, nhưng sau nhiều năm nội chiến, mặc dù quân đội Syria có tổn thất lớn, nhưng phần còn lại là tinh hoa. Những người lính này rất kỷ luật, ý thức chiến đấu kiên cường và có trình độ kỹ chiến thuật cao. Nếu Syria và Israel chỉ tham gia vào các cuộc chiến trên mặt đất, đơn vị này có thể chiến thắng đội quân tinh nhuệ của Israel. Theo những nhà phân tích quân sự, với sự hỗ trợ của quân đội Nga và Iran, Quân đội Syria sau nhiều năm chiến đấu, đã tích lũy nhiều kinh nghiệm, khiến sức mạnh của quân đội Syria không hề thua kém gì Trung Đông. Cùng với sự hợp tác với quân đội Nga trong nhiều năm, quân đội Syria đã cải thiện đáng kể trình độ kỹ thuật và chiến thuật; ví dụ, Sư đoàn cơ giới thứ tư của Syria, được gọi là Sư đoàn Tiger, cũng đã được Nga công nhận về khả năng chiến đấu. Nhưng các cuộc không kích thường xuyên của Israel vào Syria đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Syria và cũng ảnh hưởng đến việc tái thiết Syria sau chiến tranh. Mặc dù Syria không muốn có xung đột quân sự với Israel trong giai đoạn này, nhưng Israel vẫn gây áp lực quân sự để buộc Iran rời Syria. Israel thường xuyên vi phạm chủ quyền của Syria là nhờ Israel có lực lượng quân sự mạnh; cùng với đó là do tình trạng chiến tranh, các hệ thống phòng không của Syria bị phá hủy hoặc xuống cấp, do vậy Syria thiếu vũ khí phòng không để chống lại các cuộc không kích của Israel. Sự vượt trội về không quân của Israel là quá rõ ràng; hiện tại cả Syria và Iran đều không có máy bay chiến đấu tiên tiến và không thể gây ra mối đe dọa cho Israel. Việc di chuyển quân đội Syria áp sát Cao nguyên Golan có thể được coi là một hành động cho thấy, Syria không có thể mãi chịu đựng các đợt không kích của Israel. Nhưng nếu có một cuộc xung đột thực sự giữa hai bên, quân đội Syria thiếu sự yểm trợ trên không và vẫn sẽ chịu tổn thất lớn. Việc di chuyển quân đội Syria áp sát Cao nguyên Golan có thể được coi là một hành động cho thấy, Syria không có thể mãi chịu đựng các đợt không kích của Israel. Nhưng nếu có một cuộc xung đột thực sự giữa hai bên, quân đội Syria thiếu sự yểm trợ trên không và vẫn sẽ chịu tổn thất lớn. Video Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ hai máy bay Syria - Nguồn: Sputnik Vietnam

