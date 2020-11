Su-35S Nga là tiêm kích "không tàng hình" mạnh nhất lịch sử thế giới?

Trong bài viết của mình, Mark Episcopos cũng cho rằng, Su-35S có thể đọ sức với các đối thủ như tiêm kích tàng hình F-22 Raptor của Mỹ, do khả năng tác chiến đa năng và mang được nhiều vũ khí. Sự thật đã chứng minh rằng, Su-35S là một máy bay chiến đấu cực mạnh. Máy bay chiến đấu Su-35S mà Không quân Nga hiện đang sử dụng, là một phiên bản hiện đại hóa sâu của Su-27; về mặt kỹ thuật, nó là một máy bay chiến đấu hoàn toàn khác với Su-27. Su-35S bắt đầu được phát triển vào đầu thế kỷ 21. Đây là những nỗ lực của Nga, nhằm thu hẹp khoảng cách công nghệ giữa máy bay chiến đấu cũ của Liên Xô và máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư của phương Tây. Su-35S được sản xuất hàng loạt vào năm 2007, có nhiều nét thiết kế hiện đại. Động cơ phản lực cánh quạt AL-41F1S do tổ hợp NPO Saturn của Nga phát triển rất mạnh mẽ, mang lại cho Su-35S chức năng "hành trình siêu thanh", hoặc nó có thể duy trì bay siêu âm, mà không cần sử dụng thiết bị đốt sau. Tiêm kích Su-35S được trang bị vòi phun vectơ lực đẩy, có thể hoàn thành một loạt các bài diễn tập tầm cao "vượt ải", điều này giúp cải thiện đáng kể khả năng cơ động của Su-35S trong không chiến tầm gần.Su-35S đã được bổ sung các hệ thống điện tử hàng không quan trọng, bao gồm hệ thống điều khiển bay kỹ thuật số, radar mảng pha thụ động và hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại trên không. Điều quan trọng không kém, giống như máy bay chiến đấu của phương Tây, để chiếm ưu thế trên không, Su-35S được trang bị hệ thống đối phó điện tử tấn công, có thể gây nhiễu tên lửa không đối không tầm trung như AIM-120 của Mỹ, cũng như với những loại tên lửa khác tương tự. Về hiệu suất, theo đánh giá của Mark Episcopos, Su-35S thực sự có thể cạnh tranh với các đối thủ như tiêm kích tàng hình F-22 Raptor của Mỹ. Với tải trọng vũ khí lớn, khả năng tác chiến đa năng, thân máy bay và giá treo hai cánh của nó có tổng cộng 12 giá treo vũ khí, với số vũ khí lên tới 8 tấn. Những cải tiến của tên lửa không đối không tầm ngắn R-74 Vympel, nâng cự ly chiến đấu từ 40 lên 48 km; ngoài tiêu diệt các mục tiêu ở bán cầu trước, R-74 còn có thể tiêu diệt các mục tiêu phía sau. Đây cũng là loại tên lửa đầu tiên trên thế giới, được điều khiển từ mũ bay của phi công. Để lấp đầy “khoảng trống”, mà các máy bay chiến đấu do Nga sản xuất, vốn thiếu khả năng tác chiến không đối không tầm trung hiệu quả, Su-35 được trang bị tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn R-77 Vympel; đây là tên lửa tự dẫn bằng radar, tương đương với tên lửa AIM-120 AMRAAM của Mỹ Sự khác biệt giữa Su-35S và nhiều máy bay chiến đấu có vị trí tương tự, là nó có thể thực hiện "vai trò" tấn công mặt đất và trên biển khi cần thiết, đồng thời nó có thể phóng tên lửa chống hạm và không đối đất mới nhất của Nga, cũng như nhiều loại vũ khí dẫn đường bằng vô tuyến, laser và vệ tinh. Mặc dù Su-35S chủ yếu đóng vai trò là loại máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không, trong thời gian Nga can thiệp vào cuộc nội chiến Syria; nhưng có thông tin cho rằng, Su-35S của Nga đã nhiều lần ném bom vào vị trí của lực lượng khủng bố, trong suốt cuộc xung đột. Hiện có khoảng 115 máy bay chiến đấu Su-35S, hiện đang được biên chế cho Không quân Nga; gần đây, các nước đối tác như Ai Cập đã đặt mua hàng chục máy bay chiến đấu Su-35S thông qua các thỏa thuận ký với Nga. Lúc đầu, tiêm kích Su-35S là một giải pháp tạm thời để đáp ứng yêu cầu của Nga về loại máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không, trước khi tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm Su-57 đi vào hoạt động. Nhưng trên thực tế, đây là loại máy bay chiến đấu không tàng hình, có tính năng kỹ chiến thuật tốt nhất trong lịch sử chế tạo máy bay chiến đấu của ngành hàng không quân sự thế giới. Video Su-34 đánh cận chiến với Su-27SM - Nguồn: Russia-1

