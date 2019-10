Soi tàu sân bay thứ hai lớp Queen Elizabeth của Anh vừa ra biển lớn

Chuyến hải trình đầu tiên của tàu sân bay Prince of Wales đã được bắt đầu từ đầu tuần vừa rồi và dự kiến sẽ kết thúc sau ít ngày. Đây là tàu sân bay thứ hai của quốc gia này và cũng là tàu sân bay cuối cùng của Anh được đóng theo lớp Queen Elizabeth. Nguồn ảnh: Sina. Quá trình đóng mới tàu Hoàng tử Xứ Wales bắt đầu được thực hiện từ năm 2011 và dự kiến, tới tháng 12/2019 này tàu sẽ được đưa vào biên chế của Hải quân Hoàng gia Anh. Nguồn ảnh: Sina. Tuy nhiên, trong khi tàu Queen Elizabeth vẫn còn gặp phải rất nhiều lỗi không biết tới bao giờ mới khắc phục xong thì có thể khẳng định, tàu Prince of Wales sẽ không thể gia nhập biên chế đúng thời gian dự tính. Nguồn ảnh: Sina. Được thiết kế để phục vụ cho các máy bay chiến đấu F-35B với khả năng cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng, tàu Prince of Wales có độ giãn nước lên tới 72.000 tấn và là tàu lớn nhất lịch sử của Hải quân Hoàng gia Anh. Nguồn ảnh: Sina. Prince of Wales có chiều dài lên tới 284 mét, lườn rộng 73 mét và mớm nước tối đa 11 mét. Tàu được trang bị sàn đáp có diện tích 16.000 mét vuông với một cầu nhảy để cất cánh máy bay. Nguồn ảnh: Sina. HMS Prince of Wales có tốc độ tối đa chỉ 25 hải lý giờ tương đương với 46 km/h. Tàu có động cơ thường nên tầm hoạt động bị giới hạn trong 19.000 km, sức chứa tối đa 1600 người trong đó thuỷ thủ đoàn biên chế đủ 679 người. Nguồn ảnh: Sina. Hiện tại, tàu Prince of Wales có khả năng mang theo 40 máy bay các loại, tối đa mang theo được 50 máy bay các loại nhưng có thể mở rộng lên 70 chiếc dù khi đó hiệu quả cất - hạ cánh là không cao do sàn tàu quá chật chội. Nguồn ảnh: Sina. Các loại máy bay có thể tương thích với hàng không mẫu hạm này bao gồm F-35, CH-47, Apache AH-64, HM2, HC4 hoặc HMA2, AH1. Đây đều là những loại máy bay và trực thăng rất phổ biến của Anh. Nguồn ảnh: Sina. Hai tàu sân bay của Anh sẽ được đóng với giá khoảng 6,2 tỷ Bảng. Tuy nhiên do đồng Bảng đang bị sụt giá, nhiều khả năng số tiền Anh cần chi ra để hoàn thành hai tàu này sẽ còn cao hơn nữa trong tương lai. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Hải quân Hoàng gia Anh.

