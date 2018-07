Soi sức mạnh tàu vận tải siêu tốc của Hải quân Mỹ

Theo đó lớp tàu vận tải siêu tốc Spearhead EPF (tàu vận tải viễn chinh tốc độ cao) được xem là tương lai của Hải quân Mỹ khi nó có thể giúp lực lượng này triển khai quân cơ động đến mọi "điểm nóng" trong thời gian ngắn nhất với tốc độ di chuyển tối đa lên đến 43 hải lý/giờ (tương đương hơn 80km/h). Nguồn ảnh: Sina. Được thiết kế với hai thân và phần giữa nâng lên cao, cấu tạo của EPF có nét tương đồng với tàu cánh ngầm - mang lại cho nó tốc độ di chuyển tối đa. Khác biệt ở chỗ, trọng tải của EPF là cực lớn chứ không gọn nhẹ như các loại tàu cánh ngầm. Nguồn ảnh: Sina. Cụ thể, lượng giãn nước của tàu Spearhead lên tới 1.515 tấn. Khác với những loại tàu khác, do EPF có mớm nước rất thấp, người ta không tính được độ choáng nước của loại phương tiện này mà tính tổng trọng lượng khô của nó khi xuất cảng. Nguồn ảnh: Sina. Tàu có chiều dài 103 mét, lườn rộng 28,5 mét và mớm nước khoảng 3 mét. Được trang bị tới 8 động cơ trong đó có 4 động cơ để cung cấp lực đẩy cho tàu và 4 động cơ để điều chỉnh hộp số và hệ thống "phanh", tàu EPF có khả năng hoạt động tối đa lên tới 2200 km. Nguồn ảnh: Sina. Khả năng vận tải của con tàu này là khá đáng nể với việc mang được tối đa 600 tấn hàng hoá. Thuỷ thủ đoàn vận hành của EPF chỉ yêu cầu 41 người và nó có thể mang theo được tối đa 312 lính trong thời gian tối đa 4 ngày (do không đủ lượng dự trữ thức ăn và nước uống cho toàn bộ gần 400 nhân lực trên tàu). Nguồn ảnh: Sina. Do là một loại phương tiện vận tải, vũ trang của EPF là rất hạn chế với chỉ một vài khẩu súng máy cỡ nòng 12,7 mm gắn xung quanh tháp chỉ huy của tàu. Tuy nhiên với tốc độ cực nhanh của mình, EPF có thể dễ dàng "lách" qua những khu vực nguy hiểm một cách dễ dàng trước khi bị đối phương phát hiện. Nguồn ảnh: Sina. Tốc độ 80 km/h của tàu vận tải viễn chinh EPF thực sự là một tốc độ kinh hoàng so với các loại tàu vận tải ngày nay. Với tốc độ này, cứ mỗi 24 giờ tàu EPF sẽ di chuyển được một khoảng cách tương đương với gần 2000 km. Đây sẽ là lợi thế cực kỳ lớn cho các lực lượng viễn chinh của Mỹ khi mà tàu vận tải hậu cần của họ có khả năng tiếp tế cực nhanh. Nguồn ảnh: Sina. EPF cũng được trang bị một sân đỗ trực thăng, có khả năng đỗ được các loại trực thăng cỡ lớn như CH-53K hoặc MH-60 Seahawk. Các loại trực thăng này sẽ làm nhiệm vụ vận tải, bốc dỡ hàng hoá trên tàu. Nguồn ảnh: Sina. Tính tới thời điểm hiện tại, Thuỷ quân Lục chiến và Lục quân Mỹ đang có tổng cộng 9 tàu vận tải viễn chinh tốc độ cao EPF trong biên chế chính thức của mình. Quân đội Mỹ cũng dự kiến sẽ đóng tổng cộng 12 chiếc loại này và ba chiếc cuối cùng đang trong giai đoạn hoàn thành. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh tàu vận tải của Thuỷ quân Lục chiến Mỹ rẽ sóng cưỡi nước với tốc độ bàn thờ.

