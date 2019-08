Soi siêu tàu đổ bộ Mỹ vừa đi qua eo biển Đài Loan

"Việc tàu chiến này đi qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở", Trung tá Reann Mommsen, phát ngôn viên Hạm đội 7 hải quân Mỹ cho biết. Bà Mommsen xác nhận chiến hạm Mỹ đi qua eo biển rộng 180 km phân cách đảo Đài Loan và Trung Quốc đại lục là tàu vận tải đổ bộ USS Green Bay (LPD-20) thuộc biên chế Hạm đội 7. Cơ quan phòng vệ Đài Loan ra tuyên bố cho biết họ giám sát chặt chẽ tình hình trên eo biển, nhưng không đề cập trực tiếp đến tàu chiến Mỹ. Hải quân Mỹ gần đây tăng tần suất hiện diện trên tuyến đường thủy chiến lược dọc eo biển Đài Loan, bất chấp sự phản đối gay gắt từ Trung Quốc. Ngày 24/7, tuần dương hạm Antietam của hải quân Mỹ đã đi qua eo biển Đài Loan nhằm thực hiện hoạt động tuần tra hàng hải tự do. Phát ngôn viên Hạm đội 7 Clay Doss lúc đó tuyên bố các tàu hải quân Mỹ sẽ tiếp tục di chuyển tới bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. Việc tàu đổ bộ USS Green Bay thuộc lớp San Antonio đi qua eo biển Đài Loan có thể khiến quan hệ Mỹ - Trung trở nên căng thẳng hơn trong bối cảnh hai nước xảy ra bất đồng trên nhiều lĩnh vực. Tàu đổ bộ lớp San Antonio là một phần quan trọng trong sức mạnh của Hải quân Mỹ. Siêu tàu này có lượng giãn nước tối đa lên tới 25.000 tấn, với chiều dài cơ sở 208m, sườn ngang 32m và có mớn nước 7m. Với cấu hình trên, có thể thấy tàu đổ bộ tấn công của Mỹ thuộc loại lớn nhất hiện nay trên thế giới. Tàu được trang bị nhiều hệ thống vũ khí phòng thủ, Mỹ còn dự tính đưa vũ khí laser lên tàu đổ bộ này. Vũ khí laser trên tàu đổ bộ lớp San Antonio được cho là giải pháp giá rẻ để phòng thủ. Về khả năng vận tải, lớp tàu San Antonio có thủy thủ đoàn hơn 350 người, ngoài ra nó còn cho phép triển khai thêm một đơn vị lính thủy đánh bộ có quân số khoảng 700 người. Kết hợp với đó là khả năng hoạt động không giới hạn trên biển cho phép triển khai quân tới bất kỳ đâu, dĩ nhiên nhiệm vụ của loại tàu đổ bộ này chỉ tập trung vào tác chiến đổ bộ và hổ trợ hậu cần. Ngoài các đơn vị lính thủy đánh bộ, các tàu lớp San Antonio còn mang theo được hai tàu đổ bộ khí đệm LCAC, hay một tàu đổ bộ nhanh LCU, cùng với đó là khoảng 14 xe bọc thép lội nước AAV. Với chừng đó khí tài, tàu San Antonio có thể giúp Hải quân Mỹ triển khai nhanh các đơn vị lính thủy đánh bộ tác chiến ven bờ tại nhiều khu vực trên thế giới. Ngoài thiết kế khoang đổ bộ rộng, các tàu San Antonio còn được trang bị sàn đáp trực thăng và nhà chứa máy bay cho phép triển khai được ít nhất 4 máy bay vận tải đa năng Osprey MV-22 hoặc 5-6 trực thăng vận tải hải quân. Do thường hoạt động theo biên đội tác chiến tàu sân bay, các tàu San Antonio không được vũ trang mạnh mà chỉ được trang bị một số vũ khí phòng vệ cơ bản như pháo tự động 30mm Bushmaster II, súng máy 12.7mm Browning M2 và hệ thống tên lửa đánh chặn tầm gần RIM-116 (RAM). Boong của tàu đổ bộ lớp San Antonio có thể chở theo 4 trực thăng vận tải Sea Knight cùng hơn 100 binh sĩ hay 12.700 kg hàng hóa. Tàu được trang bị hệ thống động lực với 4 máy tuốc bin khí có công suất lên tới 41.600 mã lực giúp tàu có thể chạy với tốc độ tối đa 22 hải lý trên giờ và tầm hoạt động lên tới 12.000km.

