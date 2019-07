Soi tuần dương hạm Mỹ qua biển Đài Loan khiến Trung Quốc thất kinh

Người phát ngôn hạm đội 7 cũng vừa trả lời báo chí hôm qua và khẳng định việc " Tàu USS Antietam đi qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ đối với một Thái Bình Dương tự do và mở. Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục bay và đưa tàu qua và hoạt động tại bất cứ nơi đâu luật pháp quốc tế cho phép" Nguồn ảnh: USnaval. Ngược lại, phía Trung Quốc luôn coi eo biển Đài Loan rộng 180 km là một ưu tiên chiến lược và thường xuyên chỉ trích rất gay gắt mỗi khi Mỹ đưa tàu qua đây. Nguồn ảnh: USnaval. Cách đây ít ngày, Bắc Kinh cũng lên tiếng chỉ trích việc Mỹ đồng ý bán lượng vũ khí trị giá lên tới hơn 2 tỷ USD cho Đài Loan và tuyên bố sẽ áp lệnh trừng phạt các công ty Mỹ liên quan tới thoả thuận vũ khí này. Nguồn ảnh: USnaval. Tàu chiến Mỹ vừa đi qua eo biển Đài Loan lần này có sức mạnh vượt trội hơn nhiều các khu trục hạm trước đây của Mỹ từng "gây sự" với Bắc Kinh. Cụ thể, tàu USS Antietam được đóng theo lớp tuần dương hạm Ticonderoga - lớp tuần dương hạm có số lượng đông nhất thế giới hiện nay. Nguồn ảnh: USnaval. Đây cũng là chiếc tuần dương hạm thứ tám của Hải quân Mỹ được đóng theo lớp này. So với năm chiếc Ticonderoga ban đầu, từ chiếc thứ sáu trở đi các tuần dương hạm này đã có cải tiến với việc được trang bị hệ thống giếng phóng thẳng đứng loại Mark-41 thay cho Mark-26 như trước đó. Nguồn ảnh: USnaval. USS Antietam được hạ thủ năm 1986, bắt đầu phục vụ trong biên chế Hải quân Mỹ từ năm 1987 và hiện đang đóng tại cảng Yokosuka, Nhật Bản. Nguồn ảnh: USnaval. Tàu có độ giãn nước tối đa voà khoảng 9800 tấn - lớn hơn nhiều so với độ giãn nước của một khu trục hạm thông thường kèm theo đó là chiều dài 173 mét, lườn rộng 16,8 mét và mớm nước tối đa 10,2 mét. Nguồn ảnh: USnaval. Hoả lực trên tàu được trang bị bao gồm 122 giếng phóng thẳng đứng Mk 41, 8 ống phóng tên lửa chống hạm Harpoon, 2 pháo 127mm, 2 pháo 25mm, 4 khẩu 12,7mm, 2 pháo cao tốc Phalanx và 2 ống phóng ngư lôi cỡ nhỏ loại 324mm. Nguồn ảnh: USnaval. Ngoài ra tàu cũng có khả năng mang được tối đa 2 trực thăng ở sàn đáp và khoang chứa ở phía sau. Các khu trục hạm lớp Ticonderoga có biên chế đầy đủ bao gồm 300 thuỷ thủ và 30 sĩ quan chỉ huy. Nguồn ảnh: Fleetmon. Mời độc giả xem Video: Choáng váng với sức mạnh cùa hải quân Đài Loan dù phần lớn toàn là tàu Mỹ hết hạn nằm trong biên chế

