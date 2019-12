Soi khẩu súng phóng lựu áp nhiệt chỉ "lính hoá học" Việt Nam mới có

Trong biên chế của binh chủng Hoá học Việt Nam có một loại vũ khí đặc biệt đó là súng phóng tên lửa dùng một lần RPO Shmel. Khác với các loại vũ khí thông thường, Shmel được xếp vào loại vũ khí nhiệt áp. Nguồn ảnh: QPVN. So với vũ khí sử dụng thuốc nổ đặc bình thường, vũ khí nhiệt áp khi nổ có thể tạo ra hàng loạt sóng chấn động. Các sóng chấn động này có cường độ lớn hơn, lan toả lâu hơn và mạnh hơn nhiều vũ khí sử dụng thuốc nổ. Nguồn ảnh: QPVN. Nguyên lý hoạt động của khẩu súng phóng tên lửa Shmel cũng như mọi loại vũ khí nhiệt áp khác đó là dồn sóng trấn động hội tụ vào một điểm để tạo sức công phá cao nhất sau đó tiêu diệt mục tiêu vừa bằng sóng chấn động, vừa bằng nhiệt lượng cực lớn. Nguồn ảnh: Pinterest. Riêng với súng phóng tên lửa nhiệt áp RPO Shmel, ở một vài quốc gia loại vũ khí này còn được xếp vào hạng... súng phun lửa do loại đạn chủ yếu mà nó sử dụng là đạn gây cháy bên cạnh đạn nhiệt áp. Nguồn ảnh: Pinterest. Chính vì đặc điểm này, RPO Shmel thường được biên chế vào lực lượng hoá học chứ không phục vụ trong lực lượng bộ binh như thông thường. Ngay cả ở Nga, loại vũ khí này cũng chỉ được trang bị hạn chế trong lực lượng đặc nhiệm do nó có sức công phá quá lớn. Nguồn ảnh: Pinterest. Về cơ bản, Shmel là loại vũ khí dùng một lần. Kiểu tiết kế của khẩu súng phóng lựu này cho phép nó hoạt động như một khẩu súng không giật với cấu trúc khá độc đáo. Nguồn ảnh: Pinterest. Do là vũ khí sử dụng một lần, khẩu súng phóng lựu này có vỏ làm bằng sợi thuỷ tinh để giảm chi phí cũng như giảm trọng lượng. Mặc dù vậy, trong nòng của súng vẫn có cấu tạo rãnh xoắn để viên đạn khi ra khỏi nòng có mô-men xoắn nhất định, làm tăng độ chính xác. Nguồn ảnh: Pinterest. Tuy nhiên giống với mọi loại súng không giật khác, luồng phụt thoát ra ở phía sau của RPO Shmel là rất lớn khiến cho thứ vũ khí này khó sử dụng trong môi trường chật chội. Nguồn ảnh: Pinterest. Súng có tầm bắn hiệu quả lên tới 1000 mét, sử dụng cỡ đạn 93mm với vận tốc mũi lên tới 125 mét/giây. Trọng lượng của khẩu súng này chỉ là 11kg và súng có chiều dài 920mm. Nguồn ảnh: Pinterest. Với độ nhỏ gọn và sức công phá lớn, Shmel hoàn toàn phù hợp để tấn công các mục tiêu như công sự, nhà cửa, cơ sở vật chất của đối phương. Trọng lượng tổng cộng chỉ 11kg của khẩu súng này cũng hoàn toàn phù hợp với thể trạng của binh lính Việt Nam, kể cả khi phải mang vác hành quân dã chiến dài ngày. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Độc đáo các loại vũ khí "của nhà trồng được" của binh chủng hoá học Việt Nam.

