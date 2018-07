Soi dàn tàu chiến “khủng” tham gia diễu hành Ngày Hải quân Nga

Theo hãng thông tấn TASS, hơn 40 tàu chiến Nga cùng 25 máy bay và trực thăng dự kiến sẽ tham gia buổi lễ diễu hành Ngày Hải quân Nga vào ngày 29/7 tới. Ảnh: Tàu đổ bộ tấn công cỡ lớn Ivan Gren. Ảnh: TASS. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, tàu đổ bộ tấn công Ivan Gren và Korolev của Hạm đội Baltic đã tới Kronstadt để tham gia vào lễ diễu hành Ngày Hải quân sắp tới. Ảnh: Tàu đổ bộ Kronstadt của Hạm đội Baltic. Ảnh: mil.ru. “Tàu đổ bộ tấn công Ivan Gren và Korolev đã hoàn thành hành trình từ thành phố Baltiysk và tới Kronstadt để tham gia buổi lễ diễu hành vào ngày 29/7 tại thành phố St. Petersburg và Kronstadt”, trích thông báo của Bộ Quốc phòng Nga. Ảnh: Tàu đổ bộ Ivan Gren. Ảnh: militaryfactory. Được biết, Ivan Gren có thể chở 13 xe tăng chiến đấu chủ lực hoặc 36 xe bọc thép chở quân cùng 300 lính thủy đánh bộ. Con tàu này được trang bị hệ thống pháo 6 nòng 30mm cùng hai trực thăng tấn công/vận tải Kamov Ka-29 trong khoang chứa máy bay. Ảnh: AR. Ngoài ra, tàu ngầm tấn công hạt nhân Orel Đề án 949A (NATO định danh Oscar II) của Hạm đội Biển Bắc cũng sẽ tham gia diễu hành Ngày Hải quân Nga tại thành phố St.Petersburg. Ảnh: TASS. Được biết, Orel, do Công ty Sevmash xây dựng, là một trong ba tàu ngầm Oscar II vẫn đang phục vụ trong Hạm đội Biển Bắc Nga. Tàu ngầm này dành cho thủy thủ đoàn 107 người. Ảnh: Wikipedia. Theo Navy Recognition, tàu ngầm Orel dài 155 mét có lượng choán nước 24 nghìn tấn, có thể di chuyển với tốc độ 32 knot và lặn sâu 600m. Ảnh: Navy Recognition. Danh sách tàu chiến tham gia diễu hành Ngày Hải quân Nga sắp tới còn có tuần dương hạm tên lửa Marshal Ustinov, tàu khu trục Đô đốc Gorshkov, tàu Soobrazitelny, tàu khu trục Đô đốc Mararov cùng nhiều tàu chiến khác,...Ảnh: Tàu Marshal Ustinov. Ảnh: Sputnik. Tàu khu trục Đô đốc Gorshkov thuộc Đề án 22350 là một lớp tàu khu trục của Hải quân Nga do Phòng thiết kế Severnoye tại Saint Petersburg chế tạo. Ảnh: Youtube. Còn tàu Soobrazitelnyy là con tàu thứ hai thuộc lớp tàu hộ vệ mới nhất của Hải quân Nga là Steregushchiy. Con tàu do nhà máy Severnaya Verf ở St.Petersburg chế tạo được hạ thủy vào tháng 3/2010 và gia nhập Hạm đội Baltic năm 2011. Ảnh: Wikpedia. Đô đốc Mararov là tàu khu trục thứ ba của lớp Đô đốc Grigorovich của Hải quân Nga. Con tàu được hạ thủy tại nhà máy đóng tàu Yantar vào tháng 2/2012 và được biên chế vào ngày 25/12/2017. Ảnh: Wikipedia. Mời độc giả xem video về xe chiến đấu bộ binh Kurganets-25 (Nguồn: Youtube)

