Sốc: 83% số khu trục hạm Type 45 của Anh không thể hoạt động

Lớp tàu khu trục Type 45 của Anh có một lịch sử phát triển đầy khó khăn, với quy mô hạm đội giảm từ 12 xuống còn 9 chiếc và cuối cùng chỉ còn 6 chiếc, với tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu rất thấp, do nhu cầu bảo dưỡng cao và nguy cơ hỏng hóc khi hoạt động ở vùng biển ấm. Mặc dù mới đưa vào sử dụng, nhưng tàu chiến Type 45 bị đánh giá khả năng chiến đấu hạn chế, thiếu tính linh hoạt và hỏa lực kém. Tuy có lượng giãn nước tương đối lớn, nhưng chúng chỉ có sức mạnh bằng một nửa so với các tàu khu trục AEGIS hiện đại của Mỹ và Nhật Bản; bằng 1/3 so với tàu khu trục lớp Type 055 mới nhất của Trung Quốc. Không giống như các tàu hiện đại của Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và gần đây là Nga, khu trục hạm Type 45 không thể thực hiện nhiều nhiệm vụ và số tên lửa nhỏ hạn chế của tàu, chỉ được dành riêng cho nhiệm vụ phòng không. Trong khi đó, các tàu có thiết kế tương tự, như tàu chiến lớp Arleigh Burke của Mỹ và lớp Maya của Nhật Bản, có thể thực hiện các nhiệm vụ phòng thủ tên lửa đạn đạo, chống tàu, tác chiến chống ngầm và tấn công mục tiêu mặt đất bằng tên lửa hành trình chính xác. Các vấn đề về tàu chiến lớp Type 45 một lần nữa trở thành chủ đề chỉ trích, khi Cục trưởng Cục mua sắm trang bị thuộc Bộ Quốc phòng Anh, Jeremy Quin thừa nhận rằng, 5 trong số 6 tàu lớp Type 45 hiện đã ngừng hoạt động, chỉ còn một chiếc đang hoạt động. Hiện có bốn tàu Type 45 đang trong các giai đoạn bảo dưỡng hoặc nâng cấp khác nhau; trong đó chiếc HMS Diamond thứ năm đã gặp sự cố kỹ thuật, khi hộ tống một nhóm tấn công tàu sân bay, do Hải quân Anh dẫn đầu được chuẩn bị triển khai tới Đông Á. Tiết lộ được đưa ra, vào thời điểm đặc biệt đáng xấu hổ đối với Anh, khi nước này đang tìm cách phát huy sức mạnh ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương; điều mà họ đã không làm trong nhiều thập kỷ. Từ một lực lượng Hải quân được coi là “Ông hoàng trên các đại dương”, sau nhiều thập kỷ không được đầu tư, hạm đội hải quân của Anh đã dần bị “teo tóp”. Ví dụ, tàu sân bay HMS Queen Elizabeth, còn lâu mới đạt được khả năng sẵn sàng chiến đấu; thậm chí cường độ trung bình còn khó khăn. Hiện HMS Queen Elizabeth có quá ít máy bay chiến đấu hoạt động, thậm chí chỉ có một phi đội duy nhất, buộc nó phải dựa vào số máy bay chiến đấu của Thủy quân lục chiến Mỹ, trên boong của mình. Vừa qua HMS Queen Elizabeth đã phải hứng chịu một đợt bùng phát COVID-19 nghiêm trọng, làm phần lớn thủy thủ đoàn nhiễm loại virus chết người này. Còn chiếc tàu chị em của nó là HMS Prince of Wales, gần đây đã phải hứng chịu trận lụt lớn. Bộ Quốc phòng Anh không nêu rõ nguyên nhân gây ra sự cố với chiếc tàu khu trục HMS Diamond, khiến nó phải dừng hoạt động; nhưng điều này rất có thể liên quan đến các vấn đề về sức mạnh và độ tin cậy của động cơ, lâu nay vốn được nhiều phương tiện truyền thông Anh đồn đoán. Chủ tịch Ủy ban Lựa chọn Quốc phòng của Anh, Tobias Ellwood tuyên bố rằng, tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu của những tàu Type 45 cho thấy, Anh cần một lực lượng hải quân lớn hơn; nếu có sự cố xảy ra, có thể có phương tiện hỗ trợ. Ông Tobias Ellwood cho rằng, tàu khu trục HMS Defender hiện là chiếc Type 45 hiện đang hoạt động duy nhất của Hải quân Anh. Nếu con tàu đó gặp sự cố về động cơ, mà chúng ta đã thấy ở dòng Type 45, thì nhóm tấn công tàu sân bay của Anh sẽ buộc phải dựa vào tàu khu trục của đồng minh NATO để đảm bảo. Điều đó thực sự chỉ ra điểm mấu chốt, đó là Hải quân Anh cần một lực lượng hải quân lớn hơn và không thể chấp nhận được rằng, khả năng sẵn sàng chiến đấu của những tàu khu trục hiện đại nhất nước Anh (Type 45), bị giảm xuống chỉ còn một con tàu; Ellwood kết luận. Khi nước Anh phải đối mặt với sự suy giảm kinh tế kéo dài và hai cuộc khủng hoảng kinh tế rất nghiêm trọng vào năm 2008 và 2020, có thể Type 45 sẽ là lớp tàu khu trục cuối cùng của Anh, vì khả năng mua lớp tàu thay thế vẫn còn nhiều nghi vấn. Vì vậy, việc mở rộng hạm đội tàu khu trục của Hải quân Anh là rất khó xảy ra. Nguồn ảnh: Pinterest.

Hóa ra khu trục hạm Defender của Anh vừa bị Nga "rằn mặt" là tàu chiến duy nhất thuộc lớp Type 045 còn hoạt động. Nguồn: BBC.



