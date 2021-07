Tàu khu trục Type 045 vừa vào biển Đen gây thất vọng ê chề

Bộ Quốc phòng Anh ngày 7/7 thông báo, sẽ bắt đầu chương trình nâng cấp trị giá 692 triệu USD cho hạm đội tàu khu trục của Hải quân nước này; theo chương trình, mỗi tàu trong hạm đội sẽ tăng thêm 50% hỏa lực, bằng việc tăng gần gấp đôi số giếng phóng tên lửa. Hải quân Anh hiện sở hữu một hạm đội tàu khu trục, chỉ bằng một phần nhỏ so với quy mô của chính họ trong thời Chiến tranh Lạnh (với chỉ 6 tàu); do hạn chế về ngân sách, nên đã giảm số lượng tàu khu trục lớp Daring Type 45, từ 12 xuống còn 9 chiếc và sau đó là 6 chiếc. Cục trưởng mua sắm của Bộ Quốc phòng của Anh, Jeremy Quin tuyên bố, về kế hoạch cải thiện khả năng chiến đấu của khu trục hạm Type 45, nhằm trang bị cho lớp tàu này những hệ thống phòng thủ tiên tiến và mạnh nhất. Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Anh, Phó Đô đốc Jerry Kyd CBE cũng cho biết: “Các chương nâng cấp sẽ nâng cao khả năng chiến đấu đặc biệt cho lớp tàu này, nhằm chống lại các mối đe dọa trên không cả hiện tại và tương lai; làm nòng cốt bảo vệ hạm đội tàu mặt nước và nhóm tấn công tàu sân bay”. Tàu khu trục Type 45 đầu tiên dự kiến sẽ được đại tu vào mùa hè năm 2026, và chúng sẽ được giao nhiệm vụ và quan trọng nhất là “xương sống” của nhóm tấn công tàu sân bay; được giao nhiệm vụ hộ tống các tàu sân bay lớp Queen Elizabeth. Type 45 có một số vũ khí trang bị khiêm tốn nhất, so với bất kỳ tàu khu trục hiện đại nào, khi tàu chỉ được trang bị 48 giếng phóng thẳng đứng; trong khi lượng giãn nước toàn tải của tàu lên tới 9.400 tấn. Ngược lại, các tàu khu trục tương tự, được trang bị hệ thống chiến đấu AEGIS của Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ được trang bị tới 96 giếng phóng tên lửa; thậm chí các tàu khu trục Type 055 mới của Trung Quốc có tới 112 giếng phóng, gấp gần 3 lần Type 45. Việc nâng cấp Type 45, sẽ nâng số giếng phóng từ 48 hiện nay, lên 72 giếng phóng. Với số lượng giếng phóng tên lửa như vậy, sức mạnh hỏa lực của Type 45 bỏ xa bất kỳ lớp tàu chiến hiện đại nào, của phương Tây hiện nay. Tuy nhiên so với các tàu khu trục của Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc hay Nga, hỏa lực của Type 45 vẫn kém xa; do các giếng phóng của Type 45 chỉ có thể phóng hai loại tên lửa phòng không là Aster 15 và Aster 30. Điều này trái ngược hẳn với các giếng phóng thẳng đứng trên các tàu trang bị hệ thống chiến đấu AEGIS của Mỹ và Nhật Bản hoặc trên các tàu khu trục hiện đại của Trung Quốc và thậm chí cả trên các tàu khu trục và tàu hộ tống mới nhất của Nga. Các tàu khu trục của Mỹ, Trung Quốc, Nga có thể triển khai nhiều loại tên lửa, để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau như phòng không, tác chiến chống tàu ngầm, chống hạm, tấn công trên bộ. Các tàu khu trục của Mỹ và Nhật Bản còn có khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo. Việc tàu Type 45 nâng số giếng phóng lên 70, trong đó có 24 giếng sẽ được sử dụng để phóng tên lửa đất đối không tầm ngắn Aster 15, 48 ô còn lại dành để phóng tên lửa phòng không Aster 30 tầm xa hơn. Mặc dù Type 45 thiết kế chuyên về phòng không hạm, nhưng về tầm bắn, tốc độ và hiệu suất tổng thể của những tên lửa Aster 15 và Aster 30 kém xa so với tên lửa SM-3 và SM-6, được sử dụng trên tàu khu trục AEGIS của Mỹ hoặc HHQ-9 và HHQ-16 được sử dụng trên tàu chiến của Trung Quốc. Việc Type 45 thiếu tính linh hoạt và không có khả năng hoạt động trong các vai trò khác ngoài phòng không, thực sự là một thiếu sót lớn. Lớp tàu khu trục của Anh cũng đã phải đối mặt với yêu cầu bảo dưỡng rất cao và bị hỏng động cơ, khi hoạt động ở vùng nước ấm. Việc công bố kế hoạch nâng cấp Type 45 của Hải quân Anh được đưa ra, sau cáo buộc tàu khu trục HMS Defender (một trong sáu chiếc thuộc lớp Type 45) xâm phạm lãnh hải Nga ở khu vực Biển Đen vừa qua. Việc khiêu khích của tàu khu trục Anh, khiến Matxcova phải đưa ra cảnh báo mạnh mẽ, bằng việc đưa máy bay chiến đấu Su-24, thả 4 quả bom trên đường tàu đi qua, khiến HMS Defender phải lập tức quay đầu ra vùng biển quốc tế. Nguồn ảnh: Pinterest. Hải quân Nga tập trận rầm rộ trên biển Đen, răn đe mọi quốc gia có ý định gây hấn với Moscow ở khu vực này. Nguồn: MilitaryNewsToday.



