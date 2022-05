Sĩ quan Nga: Quân đội Ukraine “sao chép” chiến thuật của NATO

Vào ngày 4/5, tờ Reference News Network dẫn thông tin trên trang Komsomolskaya của Nga, phỏng vấn một sĩ quan chỉ huy của một đơn vị xe tăng Nga, tham gia vào các chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Vị sĩ quan này cho biết, trong những năm gần đây, Quân đội Ukraine luôn ở trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu, theo các tiêu chuẩn của khối quân sự NATO; đặc biệt là các phương pháp tiếp cận mục tiêu, trinh sát, tập kích, phục kích. Đơn vị do người chỉ huy (xin giấu tên chỉ huy), đã tiêu diệt một số xe bọc thép của Ukraine. Sĩ quan này cho biết, trận đánh thường được tiến hành ở cự ly từ 3 đến 4 km, vì hệ thống tên lửa chống tăng Javelin và Stugner do Ukraine sản xuất, phù hợp với cự ly tác chiến như vậy. Đánh giá từ các tài liệu cá nhân thu giữ từ các binh sĩ Ukraine bị bắt hoặc bị hy sinh trong các trận chiến cho thấy, tất cả các sĩ quan và binh sĩ hợp đồng của Lực lượng vũ trang Ukraine, đã thường xuyên được huấn luyện dưới sự hướng dẫn của các cố vấn quân sự NATO. Vĩ sĩ quan này nói, việc huấn luyện của binh lính Ukraine thường được thực hiện tại thao trường Yavorov ở vùng Lviv (nằm ở phía tây Ukraine và gần giáp biên giới với Ba Lan). Điều này được đánh dấu trên thẻ ID của các binh sĩ Ukraine. Vị chỉ huy này cho biết: "Mọi hành động của Quân đội Ukraine đều theo tiêu chuẩn của NATO, kể cả việc đánh dấu hoạt động trên bản đồ. Chúng tôi bắn trúng hai xe chiến đấu bộ binh của họ và tìm thấy bản đồ hỏa lực có dấu chiến thuật của NATO trong xe. Ngoài ra, hoạt động trinh sát của Quân đội Ukraine hoàn toàn tương thích và phối hợp với vũ khí và khí tài, thường được quân đội NATO sử dụng; nhất là các khí tài quan sát ban đêm. Đầu tiên, quân Ukraine xác định mục tiêu và sau đó thực hiện tất cả các tính toán cần thiết, với sự trợ giúp của cùng một chương trình, được tải xuống máy tính bảng hoặc điện thoại di động của chỉ huy. Ví dụ, có một chương trình giúp tính toán góc bắn cho vũ khí hỏa lực, sử dụng rất nhanh và đơn giản, do có sự trợ giúp tối đa của máy tính; với sự hỗ trợ như vậy, chỉ cần một phát bắn là có thể tiêu diệt được mục tiêu. Vị sĩ quan này cho biết, các lực lượng vũ trang Ukraine đang tích cực sử dụng các chiến thuật phục kích, tập kích và và trinh sát theo điều lệnh chiến đấu của khối NATO, để đối phó với quân Nga. Ông nói: "Họ phục kích các đoàn xe của chúng tôi, đây là cách họ làm: đầu tiên họ sử dụng súng cối để tiêu diệt các xe cứu thương, để những người bị thương không được vận chuyển đi. Sau đó, họ bắt đầu pháo kích vào các phương tiện chiến đấu". Họ theo dõi các đoàn xe hậu cần, nhiên liệu và các xe chở đạn và thông thường, họ không tổ chức các trận đánh xe tăng theo kiểu “đôi công”, mà tấn công các đoàn xe hậu cần và cắt đứt nguồn cung cấp nhiên liệu và đạn dược. Khi đó, bạn không còn nhiên liệu và không còn đạn dược để chiến đấu. Vị sĩ quan này cho biết, trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, việc Quân đội Nga tập trung phá hủy trang thiết bị, nhiên liệu, đạn dược và nhân sự của Quân đội Ukraine là vô cùng quan trọng. Để đạt được mục tiêu này, các cuộc tấn công có hệ thống phải được nhằm vào các cây cầu và cơ sở hạ tầng giao thông, để vận chuyển vũ khí trang bị cho các lực lượng ở tuyến trước, nhằm cắt đứt nguồn tiếp tế của Quân đội Ukraine.

Vào ngày 4/5, tờ Reference News Network dẫn thông tin trên trang Komsomolskaya của Nga, phỏng vấn một sĩ quan chỉ huy của một đơn vị xe tăng Nga, tham gia vào các chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Vị sĩ quan này cho biết, trong những năm gần đây, Quân đội Ukraine luôn ở trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu, theo các tiêu chuẩn của khối quân sự NATO; đặc biệt là các phương pháp tiếp cận mục tiêu, trinh sát, tập kích, phục kích. Đơn vị do người chỉ huy (xin giấu tên chỉ huy), đã tiêu diệt một số xe bọc thép của Ukraine . Sĩ quan này cho biết, trận đánh thường được tiến hành ở cự ly từ 3 đến 4 km, vì hệ thống tên lửa chống tăng Javelin và Stugner do Ukraine sản xuất, phù hợp với cự ly tác chiến như vậy. Đánh giá từ các tài liệu cá nhân thu giữ từ các binh sĩ Ukraine bị bắt hoặc bị hy sinh trong các trận chiến cho thấy, tất cả các sĩ quan và binh sĩ hợp đồng của Lực lượng vũ trang Ukraine, đã thường xuyên được huấn luyện dưới sự hướng dẫn của các cố vấn quân sự NATO. Vĩ sĩ quan này nói, việc huấn luyện của binh lính Ukraine thường được thực hiện tại thao trường Yavorov ở vùng Lviv (nằm ở phía tây Ukraine và gần giáp biên giới với Ba Lan). Điều này được đánh dấu trên thẻ ID của các binh sĩ Ukraine. Vị chỉ huy này cho biết: "Mọi hành động của Quân đội Ukraine đều theo tiêu chuẩn của NATO, kể cả việc đánh dấu hoạt động trên bản đồ. Chúng tôi bắn trúng hai xe chiến đấu bộ binh của họ và tìm thấy bản đồ hỏa lực có dấu chiến thuật của NATO trong xe. Ngoài ra, hoạt động trinh sát của Quân đội Ukraine hoàn toàn tương thích và phối hợp với vũ khí và khí tài, thường được quân đội NATO sử dụng; nhất là các khí tài quan sát ban đêm. Đầu tiên, quân Ukraine xác định mục tiêu và sau đó thực hiện tất cả các tính toán cần thiết, với sự trợ giúp của cùng một chương trình, được tải xuống máy tính bảng hoặc điện thoại di động của chỉ huy. Ví dụ, có một chương trình giúp tính toán góc bắn cho vũ khí hỏa lực, sử dụng rất nhanh và đơn giản, do có sự trợ giúp tối đa của máy tính; với sự hỗ trợ như vậy, chỉ cần một phát bắn là có thể tiêu diệt được mục tiêu. Vị sĩ quan này cho biết, các lực lượng vũ trang Ukraine đang tích cực sử dụng các chiến thuật phục kích, tập kích và và trinh sát theo điều lệnh chiến đấu của khối NATO, để đối phó với quân Nga. Ông nói: "Họ phục kích các đoàn xe của chúng tôi, đây là cách họ làm: đầu tiên họ sử dụng súng cối để tiêu diệt các xe cứu thương, để những người bị thương không được vận chuyển đi. Sau đó, họ bắt đầu pháo kích vào các phương tiện chiến đấu". Họ theo dõi các đoàn xe hậu cần, nhiên liệu và các xe chở đạn và thông thường, họ không tổ chức các trận đánh xe tăng theo kiểu “đôi công”, mà tấn công các đoàn xe hậu cần và cắt đứt nguồn cung cấp nhiên liệu và đạn dược. Khi đó, bạn không còn nhiên liệu và không còn đạn dược để chiến đấu. Vị sĩ quan này cho biết, trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, việc Quân đội Nga tập trung phá hủy trang thiết bị, nhiên liệu, đạn dược và nhân sự của Quân đội Ukraine là vô cùng quan trọng. Để đạt được mục tiêu này, các cuộc tấn công có hệ thống phải được nhằm vào các cây cầu và cơ sở hạ tầng giao thông, để vận chuyển vũ khí trang bị cho các lực lượng ở tuyến trước, nhằm cắt đứt nguồn tiếp tế của Quân đội Ukraine.