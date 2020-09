"Sát thủ" săn ngầm Tu-142 Nga đột kích bất ngờ, tàu chiến NATO thất kinh

Theo các hãng tin Nga, vụ việc xảy ra vào ngày hôm qua (30/9), máy bay chống ngầm tầm xa Tu-142 đã thực hiện bài tập tấn công nhóm tàu chiến NATO được triển khai trong đội hình hỗn hợp cách lãnh thổ Nga 200-250km Theo các nguồn tin không chính thức, hiện tại, trên vùng biển Barents - "sân nhà Hải quân Nga" có ít nhất 4 tàu chiến khối NATO đang tham gia cuộc tập trận "khiêu khích" với phía Nga. Đây được coi là lý do để Hải quân Nga thực hiện màn nhắc nhở nhỏ nhẹ giúp các vị khách phương xa nên cẩn thận trước mọi lời nói, hành động. Avia Pro mô tả rằng, sự xuất hiện của những chiếc Tu-142 của Nga bất ngờ đến nỗi xung quanh nhóm tàu tác chiến khối NATO không có bất kỳ máy bay hộ tống nào. Nguồn tin cho hay, các máy bay Tu-142 đã thực hiện tấn công giả định bằng vũ khí chính xác cao trang bị cho Tu-142. Với việc thiếu sự che chở của Không quân Na Uy, nhóm chiến hạm NATO không có cơ hội sống sót. Tất nhiên là giả định của phía Nga. Các nguồn tin cho biết rằng, máy bay tiêm kích của Không quân Hoàng gia Anh đã được triển khai tới đánh chặn máy bay Tu-142 trước phản ứng "chậm" của Na Uy. Hành động của phía Nga được coi là cái “nắn gân” xem các nước NATO phản ứng thế nào trong thực chiến. Và có vẻ như tàu chiến NATO khá chủ quan khi họ đang ở gần một “ông lớn”. Trong điều kiện thực tế, giới phân tích cho rằng, biên đội Tu-142 trang bị hàng chục tên lửa hành trình X-35 như vừa rồi là đủ để “làm gỏi” cả 4 tàu chiến đối phương. Với sải cánh lên tới 50m, dài 53,08m, cao 12,12m, trọng lượng rỗng 90 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa 185 tấn, Tu-142 là máy bay chống ngầm to nhất hành tinh hiện nay. Các tài liệu được công bố cho biết, Tu-142 do Cục thiết kế Tupolev phát triển trên cơ sở khung thân máy bay ném bom chiến lược Tu-95. Chúng chính thức được đưa vào sản xuất năm 1968 tới năm 1994 với 100 chiếc. Hiện Không quân Hải quân Nga chỉ còn duy trì 12 chiếc Tu-142MK/M3 và 10 Tu-142MR. Tuy nhiên, thế là đủ để khiến đối phương phải dè chừng nếu muốn làm tới. Để nâng "con quái vật" có trọng lượng tối đa tới 185 tấn, người ta phải dùng tới 4 động cơ NK-12 công suất 14.795shp/chiếc với cánh quạt kép quay ngược chiều nhau. Máy bay đạt tầm bay tối đa tới 13.000km, bán kính tác chiến hơn 6.000km, trần bay 12.000m, tốc độ tối đa 925km/h, tốc độ trung bình 711km/h. Tải trọng vũ khí của Tu-142 không được công bố rõ ràng, chỉ biết chúng có khả năng mang tải cực kỳ khủng khiếp với 2 khoang bom trong thân và các giá treo bên ngoài cánh và thân. Theo tham số của nhà sản xuất, Tu-142 có thể mang các loại ngư lôi chống ngầm 400mm AT-1/1M, AT-2/2M, UMGT-1; bom chống ngầm PLAB-50, PLAB-250; thủy lôi RM-1/2 và UDM. Ngoài ra, nó còn phải mang các hệ thống phao thủy âm để tìm kiếm tàu ngầm. Đặc biệt, theo thiết kế, Tu-142 có khả năng triển khai đến 8 tên lửa hành trình chống hạm X-35U (hay nó có tên phổ biến là Kh-35 Uran mà VN có sử dụng) có tầm bắn đến 260km. Video Máy bay Tu-142 tiếp liệu trên không - Nguồn: Zvezda

