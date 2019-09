Sao chép nhiều vũ khí nhưng Trung Quốc vẫn "bó tay" với trực thăng này

Một trong những dòng trực thăng đồng trục phổ biến nhất cho tới thời điểm hiện tại là loại trực thăng Kamov Ka-28 - phiên bản xuất khẩu của trực thăng Ka-27 do Liên Xô thiết kế và sản xuất trong quá khứ. Nguồn ảnh: Sina. So với dòng trực thăng đồng trục Ka-27, Kamov Ka-28 là phiên bản hạ cấp được dành riêng cho xuất khẩu, chuyên thực hiện các nhiệm vụ săn ngầm. Nguồn ảnh: Sina. Về cơ bản, thiết kế đồng trục của Ka-28 cho phép nó có khả năng cơ động cực kỳ tốt trên không, đặc biệt là trong môi trường khắc nghiệt với gió giật mạnh hoặc thời tiết xấu. Nguồn ảnh: Sina. Hiện tại dòng trực thăng đồng trục này đang phục vụ với số lượng khá ít ỏi trong biên chế của Không quân Hải quân Trung Quốc và Việt Nam. Mặc dù vậy, dường như Trung Quốc không muốn hoặc không thể sao chép được loại trực thăng này của Liên Xô do chúng quá phức tạp. Nguồn ảnh: Sina. Thiết kế của trực thăng đồng trục bao gồm hai tầng cánh quạt với số lượng lá cánh bằng nhau, xoay ngược chiều nhau ở tốc độ tương đương. Việc này cho phép trực thăng triệt tiêu được mô-men xoắn mà không cần tới cánh quạt ở phần đuôi. Nguồn ảnh: Sina. Điểu ưu việt của thiết kế này đó là rút ngắn được chiều dài của trực thăng, cho phép nó cất - hạ cánh một cách đơn giản hơn ở những khu vực chật hẹp như bãi đỗ trực thăng trên sàn tàu chiến. Nguồn ảnh: Sina. Mặc dù vậy thiết kế này đòi hỏi hệ thống cơ khí cực kỳ tinh vi ở trục giữa của cánh quạt, đảm bảo trục của trực thăng chịu được lực mô-men xoắn theo hai chiều ngược nhau để triệt tiêu toàn bộ lực xoay giúp cho thân máy bay ổn định. Nguồn ảnh: Sina. Độ phức tạp của Ka-28 khiến cho chi phí bảo dưỡng, vận hành loại trực thăng này bị đội lên khá cao. Đặc biệt là những thợ bảo dưỡng dòng trực thăng đồng trục này cần được đào tạo bài bản và chuyên sâu một cách riêng biệt, hết sức đắt đỏ. Nguồn ảnh: Sina. Với công nghệ chế tạo động cơ và vật liệu chịu lực của Trung Quốc hiện tại, việc nghiên cứu và sao chép được loại trực thăng đồng trục Ka-28 xem chừng là hết sức khó khăn, chưa kể tới việc dù có làm ra được một phiên bản nội địa, giá thành và chi phí vận hành của nó cũng sẽ không hề rẻ. Nguồn ảnh: Sina. Vậy nên, Trung Quốc lựa chọn phương án tối ưu hơn cả đó là phát triển những dòng trực thăng săn ngầm có thiết kế truyền thống, tiếp tục sử dụng dòng Ka-28 mua từ Nga trong quá khứ nhưng tương lai sẽ sớm cho loại biên hết các loại trực thăng đồng trục trong biên chế nếu chúng quá hạn sử dụng. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Trực thăng đồng trục Kamov Ka-25 phục vụ trong biên chế Không quân Hải quân Liên Xô.

Một trong những dòng trực thăng đồng trục phổ biến nhất cho tới thời điểm hiện tại là loại trực thăng Kamov Ka-28 - phiên bản xuất khẩu của trực thăng Ka-27 do Liên Xô thiết kế và sản xuất trong quá khứ. Nguồn ảnh: Sina. So với dòng trực thăng đồng trục Ka-27, Kamov Ka-28 là phiên bản hạ cấp được dành riêng cho xuất khẩu, chuyên thực hiện các nhiệm vụ săn ngầm. Nguồn ảnh: Sina. Về cơ bản, thiết kế đồng trục của Ka-28 cho phép nó có khả năng cơ động cực kỳ tốt trên không, đặc biệt là trong môi trường khắc nghiệt với gió giật mạnh hoặc thời tiết xấu. Nguồn ảnh: Sina. Hiện tại dòng trực thăng đồng trục này đang phục vụ với số lượng khá ít ỏi trong biên chế của Không quân Hải quân Trung Quốc và Việt Nam. Mặc dù vậy, dường như Trung Quốc không muốn hoặc không thể sao chép được loại trực thăng này của Liên Xô do chúng quá phức tạp. Nguồn ảnh: Sina. Thiết kế của trực thăng đồng trục bao gồm hai tầng cánh quạt với số lượng lá cánh bằng nhau, xoay ngược chiều nhau ở tốc độ tương đương. Việc này cho phép trực thăng triệt tiêu được mô-men xoắn mà không cần tới cánh quạt ở phần đuôi. Nguồn ảnh: Sina. Điểu ưu việt của thiết kế này đó là rút ngắn được chiều dài của trực thăng, cho phép nó cất - hạ cánh một cách đơn giản hơn ở những khu vực chật hẹp như bãi đỗ trực thăng trên sàn tàu chiến. Nguồn ảnh: Sina. Mặc dù vậy thiết kế này đòi hỏi hệ thống cơ khí cực kỳ tinh vi ở trục giữa của cánh quạt, đảm bảo trục của trực thăng chịu được lực mô-men xoắn theo hai chiều ngược nhau để triệt tiêu toàn bộ lực xoay giúp cho thân máy bay ổn định. Nguồn ảnh: Sina. Độ phức tạp của Ka-28 khiến cho chi phí bảo dưỡng, vận hành loại trực thăng này bị đội lên khá cao. Đặc biệt là những thợ bảo dưỡng dòng trực thăng đồng trục này cần được đào tạo bài bản và chuyên sâu một cách riêng biệt, hết sức đắt đỏ. Nguồn ảnh: Sina. Với công nghệ chế tạo động cơ và vật liệu chịu lực của Trung Quốc hiện tại, việc nghiên cứu và sao chép được loại trực thăng đồng trục Ka-28 xem chừng là hết sức khó khăn, chưa kể tới việc dù có làm ra được một phiên bản nội địa, giá thành và chi phí vận hành của nó cũng sẽ không hề rẻ. Nguồn ảnh: Sina. Vậy nên, Trung Quốc lựa chọn phương án tối ưu hơn cả đó là phát triển những dòng trực thăng săn ngầm có thiết kế truyền thống, tiếp tục sử dụng dòng Ka-28 mua từ Nga trong quá khứ nhưng tương lai sẽ sớm cho loại biên hết các loại trực thăng đồng trục trong biên chế nếu chúng quá hạn sử dụng. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Trực thăng đồng trục Kamov Ka-25 phục vụ trong biên chế Không quân Hải quân Liên Xô.