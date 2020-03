Rẻ mà khỏe: Đây là lý do đặc nhiệm Mỹ chuộng cường kích A-29 Super Tucano!

Các Nghị sĩ của Quốc hội Mỹ muốn mở rộng phạm vi sử dụng máy bay A-29 Super Tucano trong các điểm nóng toàn cầu, như là một phương tiện để hỗ trợ Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ và tiếp tục các nỗ lực chống khủng bố. A-29 là máy bay tấn công cánh quạt hạng nhẹ, được thiết kế và chế tạo bởi công ty Embraer của Brasil. Hiện nay, loại máy bay này đang được Không quân Brasil, Colombia, Dominicana, Philippin và một số quốc gia Trung Đông sử dụng. A-29 Super Tucano đã được thử nghiệm nhiều năm ở chiến trường Afghanistan và nhận được những đánh giá tích cực về hiệu suất của nó trong chiến đấu, như một phương tiện hỗ trợ hỏa lực trực tiếp cho lực lượng chiến đấu trên mặt đất trong cuộc chiến chống khủng bố, chống chiến tranh du kích và huấn luyện phi công. Các phi công người Afghanistan do Mỹ huấn luyện thuộc Không quân Afghanistan đã tấn công phiến quân Taliban bằng máy bay A-29, một phương tiện rất phù hợp với khả năng của Không quân nước này, trong việc hỗ trợ liên tục lực lượng mặt đất chiến đấu. Vũ khí tích hợp và công nghệ quan sát bằng laser của A-29 cho phép máy bay vừa có thể chi viện hỏa lực liên tục cho lực lượng mặt đất, vừa xác định chính xác mục tiêu, khi sử dụng vũ khí có điều khiển cho các cuộc tấn công. Khả năng của chiếc A-29 còn có thể phát huy hơn nữa, do thời gian hoạt động trên không dài hơn, khả năng bay bám địa hình, cũng như khả năng tương tác cao với lực lượng chiến đấu trên mặt đất. Vì các lực lượng lính đặc nhiệm của Mỹ (SOCOM) hiện đang hoạt động ở trên 50 quốc gia, do vậy họ có nhu cầu cấp bách về hỗ trợ hỏa lực của không quân tấn công hạng nhẹ, nhất là việc chi viện trực tiếp chiến đấu.Vũ khí trên A-29 tương đối mạnh, phù hợp với việc chi viện hỏa lực cho lực lượng chiến đấu mặt đất; nó được trang bị một khẩu pháo 20 mm, lắp dưới thân máy bay, có thể bắn 650 viên đạn/phút; dưới mỗi cánh, được lắp một súng máy FN Herstal 12,7mm và một khẩu súng máy nòng xoay 4 nòng M134 7,62mm có thể bắn tới 3.000 viên đạn/phút. A-29 cũng được trang bị tên lửa không điều khiển 70mm, tên lửa không đối không tầm nhiệt AIM-9L Sidewinder, tên lửa không đối đất AGM-65 Maverick và bom dẫn đường chính xác; ngoài ra A-29 có thể sử dụng máy đo khoảng cách laser và vũ khí dẫn đường bằng laser. Super Tucano là máy bay tấn công hạng nhẹ có khả năng cơ động cao, có thể hoạt động ở nhiệt độ cao và địa hình phức tạp, máy bay có chiều dài 11,38 m; sải cánh 11,14 m; trọng lượng cất cánh tối đa của nó là 5.400 kg. Bán kính chiến đấu của máy bay là 550 km, có thể đạt tốc độ lên đến 367 m/ph, cự ly bay chuyển sân là 1.333 km; với bán kính hoạt động 550 km, giúp A-29 hoạt động khá hiệu quả trong môi trường đô thị hoặc các tình huống chiến đấu cài răng lược giữa ta và địch. A-29 có khả năng linh hoạt trong tiến công, đặc biệt là khả năng tự bảo vệ; ngoài khả năng hỗ trợ hỏa lực trực tiếp mặt đất, A-29 còn là một máy bay trinh sát, khi có khả năng bay treo và vòng lượn với tốc độ chậm trên khu vực mục tiêu hơn các loại máy bay chiến đấu cánh bằng khác. Hiện nay các lực lượng khủng bố thường hoạt động trong các tòa nhà đô thị, có mức độ bảo vệ cao, gây nhiều khó khăn cho các lực lượng tiến công mặt đất; đòi hỏi lực lượng hỗ trợ hỏa lực trên không phải có những vũ khí dẫn đường chính xác; để đối phó với những mục tiêu này, A-29 sử dụng tên lửa dẫn đường AGM-65 Maverick, có mức chính xác cao. Với cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu hiện nay, triển vọng ngày càng có nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ quan tâm và đặt mua loại máy bay hạng nhẹ, giá cả phù hợp nhưng cũng là phương tiện hỗ trợ hỏa lực từ trên không hết sức hiệu quả này. Video A-29 Super Tucanos & MD 530F trực thăng hỗ trợ tấn công - Nguồn: Thế giới máy bay

