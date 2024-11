Top 12 thiết bị công nghệ không thể thiếu của nhà giáo thời nay

1. Máy tính xách tay. Thiết bị công nghệ này giúp giáo viên soạn giáo án, trình chiếu bài giảng, chấm bài và giao tiếp với học sinh qua các nền tảng trực tuyến. Ảnh: Pinterest. 2. Điện thoại thông minh. Giao tiếp nhanh chóng với phụ huynh và học sinh, sử dụng các ứng dụng giáo dục, và quản lý thời gian hiệu quả. Ảnh: Pinterest. 3. Máy tính bảng. Giúp giáo viên linh hoạt trong việc đọc tài liệu, quản lý lớp học, hoặc giảng bài mà không cần đến bàn làm việc. Ảnh: Pinterest. 4. Máy chiếu. Hiển thị nội dung bài giảng trực quan, từ văn bản đến hình ảnh, video và bài trình chiều (PowerPoint), giúp nâng cao trải nghiệm học tập qua hình ảnh sinh động. Ảnh: Pinterest. 5. Thiết bị phát trực tuyến (Webcam và Microphone). Hỗ trợ giảng dạy trực tuyến, cung cấp chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt hơn, đảm bảo giao tiếp hiệu quả trong các lớp học online hoặc các buổi hội thảo. Ảnh: Pinterest. 6. Máy in. Giúp giáo viên In tài liệu, đề thi và các bài tập cho học sinh. Một số mẫu máy in tích hợp cả tính năng scan và photocopy tài liệu. Ảnh: Pinterest. 7. Thiết bị lưu trữ đám mây (USB, ổ cứng di động, hoặc các nền tảng như Google Drive, Dropbox). Giúp lưu trữ và chia sẻ tài liệu một cách an toàn và tiện lợi, dễ dàng truy cập từ mọi nơi. Ảnh: Pinterest. 8. Tai nghe chống ồn. Hỗ trợ giảng dạy trực tuyến mà không bị phân tâm bởi tiếng ồn xung quanh, đặc biệt hữu ích khi dạy học tại nhà hoặc trong môi trường ồn ào. Ảnh: Pinterest. 9. Bút cảm ứng và bảng vẽ điện tử. Dễ dàng viết, vẽ hoặc chú thích trực tiếp lên tài liệu điện tử, phù hợp khi dạy học trực tuyến hoặc soạn thảo tài liệu minh họa, đặc biệt hữu ích khi dạy môn toán hoặc nghệ thuật. Ảnh: Pinterest. 10. Bảng tương tác thông minh (Interactive Whiteboard). Thiết bị này kết nối trực tiếp với máy tính hoặc thiết bị di động, cho phép giáo viên viết, vẽ, và hiển thị nội dung trên màn hình kỹ thuật số thay cho bảng viết. Ảnh: Pinterest. 11. Máy quét. Chuyển đổi tài liệu giấy, như bài kiểm tra hoặc tài liệu tham khảo, thành định dạng kỹ thuật số để lưu trữ và chia sẻ. Ảnh: Pinterest. 12. Bộ định tuyến (Router) Wi-Fi mạnh. Vai trò: Đảm bảo kết nối mạng ổn định cho các lớp học trực tuyến hoặc các thiết bị công nghệ trong lớp. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

