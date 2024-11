Hyundai SantaFe 2024 ấn tượng, nhưng chưa thể "làm gỏi" Ford Everest

Doanh số thị trường ôtô Việt Nam tiếp đà tăng trưởng trong tháng 10/2024 và phân khúc SUV cỡ D cũng không ngoại lệ khi có 3.219 xe mở bán thành công, tăng 19,3% theo tháng. Đáng chú ý, đây là tháng đầu tiên kể từ đầu năm đến nay có 2 thành viên của nhóm đạt kết quả hơn 1.000 xe, gồm Ford Everest và Hyundai SantaFe 2024. Ford Everest tăng trường mạnh mẽ và đã bán được 1.281 xe, tăng 35,1% so với kỳ báo cáo tháng 9. Việc tiếp tục duy trì chính sách khuyến mãi phí trước bạ hấp dẫn lên tới 109 triệu đồng đã góp phần gia tăng sức đấu cho mẫu xe nhập khẩu trước loạt đối thủ lắp ráp vốn đang được hưởng lợi từ Nghị định 109. Sức tăng tưởng tốt đã giúp Everest giữ vững vị thế số 1 phân khúc và top 10 xe bán chạy nhất thị trường.Hyundai SantaFe thế hệ mới đã có tháng bán hàng thứ 2 đầy thành công với 1.007 xe bàn giao đến tay khách hàng, tăng 32,8% theo tháng. Đây cũng là kết quả kinh doanh tốt nhất của mẫu xe Hàn trong suốt 10 tháng qua. Dẫu vậy, SantaFe vẫn chỉ dừng ở vị trí á quân, chưa thể tìm lại hào quang người dẫn đầu như trước. Toyota Fortuner cũng nằm trong nhóm tăng trưởng với 451 xe bán ra, tăng nhẹ 0,24% so với tháng trước, đứng thứ 3. Mẫu xe này luôn được người tiêu dùng đánh giá cao nhờ vào khả năng vận hành ổn định, bền bỉ và phù hợp với điều kiện đường sá tại Việt Nam. Tuy nhiên, trước sự cạnh tranh mạnh mẽ từ Ford Everest và Hyundai SantaFe, Toyota Fortuner vẫn cần nỗ lực hơn để duy trì vị trí trong phân khúc. Ở chiều ngược lại, Mazda CX-8 dù có lợi thế về giảm 50% lệ phí trước bạ dành cho xe lắp ráp trong nước nhưng lượng xe bán ra giảm đáng kể khi đạt 416 chiếc, tiếp tục đứng thứ 4. KIA Sorento với 140 xe rời đại lý, tăng 20,7% theo tháng song vẫn chưa thể tăng hạng. Thứ hạng của Mitsubishi Pajero Sport và Isuzu mu-X không có gì thay đổi khi vẫn án ngữ 2 vị trí cuối bảng với doanh số lần lượt là 58 và 23 xe, đều giảm so với tháng trước. Doanh số phân khúc SUV cỡ D hiện nay đang là cuộc đua song mã giữa Ford Everest và Hyundai SantaFe với lượng xe bán ra tạo cách biệt lớn so với các đối thủ liền sau trong phân khúc. Đà tăng trưởng doanh số của cặp đối thủ Mỹ - Hàn được dự đoán sẽ tiếp tục duy trì trong tháng 11/2024. Bởi, đây là tháng cuối cùng SantaFe được hưởng ưu đãi phí trước bạ, khách hàng sẽ có tâm lý tăng mua để tận dụng chính sách Nhà nước. Everest cũng được hãng tăng sức đấu bằng chính sách giảm giá trực tiếp và hỗ trợ tới 100% phí trước bạ. Video: Đánh giá Hyundai SantaFe 2024 tại Việt Nam.

