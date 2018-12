Quốc tế nói gì về súng phóng lựu do Việt Nam sản xuất?

Trong khuôn khổ triển lãm quốc phòng Indo Defence 2018 diễn ra tại Indonesia vừa qua, công nghiệp Quốc phòng Việt Nam đã gây ngạc nhiên với nhiều mẫu súng trường sản xuất trong nước. Ảnh: firearmblog. Ngoài sự chú ý tập trung vào súng trường tiến công Gali ACE sản xuất theo giấy phép tại Việt Nam với tên gọi GK và STK. Các công ty quốc phòng nước ta còn mang đến triển lãm súng phóng lựu kẹp nòng OPL40M dùng cho súng trường GK và STK. Ảnh: firearmblog. Bên phải của súng phóng lựu được trang bị một đoạn đường ray picatinny ngắn để lắp thêm thiết bị chỉ thị mục tiêu laser mà không ảnh hưởng đến việc nạp lại lựu đạn. Ảnh: firearmblog. Một số chuyên gia quân sự nhận xét OPL40M là một thiết kế kết hợp giữa súng phóng lựu kẹp nòng M203 của Mỹ và GP-30 của Nga. Ảnh: firearmblog. Việc Việt Nam sản xuất thành công súng phóng lựu kẹp nòng cho súng trường Gali ACE là một tin mừng, một thành công của công nghiệp quốc phòng trong nước trong việc chủ động về trang bị. Ảnh: firearmblog. Súng trường Gali ACE sản xuất tại Việt Nam với tên gọi GK 3 có nhiều cải tiến so với bản gốc nhằm phù hợp hơn với yêu cầu của quân đội Việt Nam. Ảnh: firearmblog. GK-3 có phần thân súng giống Galil ACE nhưng ốp lót tay được làm vuông thay vì tròn như phiên bản gốc. Phần trích khí, loa che lửa, đầu ruồi lại giống AK-74 của Nga. Ảnh: firearmblog. Báng súng làm bằng nhựa tổng hợp có thể gập lại là một cải tiến, giúp giảm sự cồng kềnh khi hành quân. Súng trường GK3 sử dụng đạn 7,62x39 mm tiêu chuẩn Liên Xô. Ảnh: Firearmblog. Các mẫu súng lục do VDI sản xuất sử dụng cỡ đạn 9x19 mm. Bên dưới là mẫu súng tiểu liên SN9P với hộp tiếp đạn hình trụ gắn bên dưới. Ảnh: Firearmblog. Một vũ khí khác gây được nhiều chú ý do VDI sản xuất là súng trường bắn tỉa hạng nặng KSVK. Loại súng này sử dụng đạn 12,7x108 mm chuyên dùng để bắn tỉa phá hủy phương tiện chiến đấu của đối phương. Ảnh: Firearmblog. Các chuyên gia quân sự cho rằng súng bắn tỉa hạng nặng KSVK được chế tạo dựa trên súng bắn tỉa hạng nặng OSV-96 của Nga. Ảnh: Firearmblog. KSVK là súng bắn tỉa kiểu "bull-pup" với hộp tiếp đạn nằm sau cò súng. Một số nguồn khác nói rằng nó được chế tạo dựa trên WKW Wilk của Ba Lan mà Việt Nam đã mua trước đây. Ảnh: Firearmblog. Phần báng súng được chế tạo bằng gỗ và dường như chưa được gắn thêm miếng đệm giảm chấn cho xạ thủ. Tuy vậy, KSVK là một thành tựu ấn tượng của công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Ảnh: Firearmblog.

Trong khuôn khổ triển lãm quốc phòng Indo Defence 2018 diễn ra tại Indonesia vừa qua, công nghiệp Quốc phòng Việt Nam đã gây ngạc nhiên với nhiều mẫu súng trường sản xuất trong nước. Ảnh: firearmblog. Ngoài sự chú ý tập trung vào súng trường tiến công Gali ACE sản xuất theo giấy phép tại Việt Nam với tên gọi GK và STK. Các công ty quốc phòng nước ta còn mang đến triển lãm súng phóng lựu kẹp nòng OPL40M dùng cho súng trường GK và STK. Ảnh: firearmblog. Bên phải của súng phóng lựu được trang bị một đoạn đường ray picatinny ngắn để lắp thêm thiết bị chỉ thị mục tiêu laser mà không ảnh hưởng đến việc nạp lại lựu đạn. Ảnh: firearmblog. Một số chuyên gia quân sự nhận xét OPL40M là một thiết kế kết hợp giữa súng phóng lựu kẹp nòng M203 của Mỹ và GP-30 của Nga. Ảnh: firearmblog. Việc Việt Nam sản xuất thành công súng phóng lựu kẹp nòng cho súng trường Gali ACE là một tin mừng, một thành công của công nghiệp quốc phòng trong nước trong việc chủ động về trang bị. Ảnh: firearmblog. Súng trường Gali ACE sản xuất tại Việt Nam với tên gọi GK 3 có nhiều cải tiến so với bản gốc nhằm phù hợp hơn với yêu cầu của quân đội Việt Nam. Ảnh: firearmblog. GK-3 có phần thân súng giống Galil ACE nhưng ốp lót tay được làm vuông thay vì tròn như phiên bản gốc. Phần trích khí, loa che lửa, đầu ruồi lại giống AK-74 của Nga. Ảnh: firearmblog. Báng súng làm bằng nhựa tổng hợp có thể gập lại là một cải tiến, giúp giảm sự cồng kềnh khi hành quân. Súng trường GK3 sử dụng đạn 7,62x39 mm tiêu chuẩn Liên Xô. Ảnh: Firearmblog. Các mẫu súng lục do VDI sản xuất sử dụng cỡ đạn 9x19 mm. Bên dưới là mẫu súng tiểu liên SN9P với hộp tiếp đạn hình trụ gắn bên dưới. Ảnh: Firearmblog. Một vũ khí khác gây được nhiều chú ý do VDI sản xuất là súng trường bắn tỉa hạng nặng KSVK. Loại súng này sử dụng đạn 12,7x108 mm chuyên dùng để bắn tỉa phá hủy phương tiện chiến đấu của đối phương. Ảnh: Firearmblog. Các chuyên gia quân sự cho rằng súng bắn tỉa hạng nặng KSVK được chế tạo dựa trên súng bắn tỉa hạng nặng OSV-96 của Nga. Ảnh: Firearmblog. KSVK là súng bắn tỉa kiểu "bull-pup" với hộp tiếp đạn nằm sau cò súng. Một số nguồn khác nói rằng nó được chế tạo dựa trên WKW Wilk của Ba Lan mà Việt Nam đã mua trước đây. Ảnh: Firearmblog. Phần báng súng được chế tạo bằng gỗ và dường như chưa được gắn thêm miếng đệm giảm chấn cho xạ thủ. Tuy vậy, KSVK là một thành tựu ấn tượng của công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Ảnh: Firearmblog.