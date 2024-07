Quân Ukraine rút khỏi Krynki, quân Nga thất bại trong đột phá tại Liman

Ngày 20/7/2024, cuộc chiến Nga-Ukraine đã bước sang ngày thứ 878. Vào ngày này, một tin tức trên tờ "Union" đã gây sốc cho cộng đồng quan sát quân sự, đó là lực lượng thủy quân lục chiến Ukraine buộc phải rút khỏi đầu cầu Krynki, ở bờ nam sông Dnieper, khu vực thành phố Kherson. Cuộc rút lui này chắc chắn là một đòn nặng nề đối với kế hoạch phản công trong tương lai của Quân đội Ukraine ở bờ nam sông Dnieper. Đầu cầu Krynki được đặt nhiều hy vọng và được coi là bàn đạp quan trọng cho cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kherson do Nga quản lý và bán đảo Crimea. Tuy nhiên, trước hỏa lực pháo binh liên tục của Quân đội Nga và sự ném bom chính xác bằng bom lượn có điều khiển, hệ thống phòng thủ và các tòa nhà ở hai bên đầu cầu gần như sụp đổ. Và sự lựa chọn của Quân đội Ukraine dường như là “bất lực”, nhưng “sáng suốt”. May mắn thay, các đầu cầu khác như làng trại Cossack vẫn giữ vững, bảo toàn hy vọng phản công cho quân Ukraine. Trong tương lai, với sự xuất hiện của máy bay chiến đấu F-16, khả năng hỗ trợ trên không của Quân đội Ukraine sẽ được cải thiện đáng kể; điều này có thể mang lại bước ngoặt tốt hơn cho quá trình phục hồi của đầu cầu Krynki. Trên hướng mặt trận Zaporozhye, Quân đội Ukraine thể hiện sự khôn ngoan chiến thuật ấn tượng. Họ sử dụng tên lửa ATACMS mang đạn chùm tấn công chính xác hệ thống phòng không S-300 gần Mariupol, phá hủy thành công ít nhất 2 bệ phóng và một trạm radar. Hành động này không chỉ làm suy yếu khả năng phòng không của Quân đội Nga tại đây, mà còn dọn đường cho các hoạt động tấn công tiếp theo của Quân đội Ukraine trong tương lai trên hướng này. Tuy nhiên, đằng sau niềm vui chiến thắng, Quân đội Ukraine cũng phải đối mặt với những thách thức gay gắt. Ở mặt trận Chasov Yar, quân Nga đã hoàn toàn kiểm soát làng Kalinivka, buộc Quân đội Ukraine phải rút về phía bờ tây kênh đào Severski Donets - Donbass. Mọi cuộc tấn công của Quân đội Nga tại Chasov Yar đều kèm theo thương vong rất lớn, trong khi Quân đội Ukraine dựa vào trận địa phòng thủ vững chắc và chiến thuật linh hoạt để kiên cường chống lại cuộc tấn công của quân Nga. Tuy nhiên cuối cùng quân Nga cũng tràn ngập hoàn toàn khu vực phía đông kênh đào của Chasov Yar. Tại khu vực Toretsk, tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine giống như bức tường sắt, liên tục cản trở các cuộc tấn công trực diện của Quân đội Nga. Những nhà máy kiên cố trong các khu công nghiệp, chiến hào và rừng cây giữa các khu dân cư… đã tạo thành hàng rào phòng thủ tự nhiên cho Quân đội Ukraine. Tuy nhiên, Quân đội Nga không bỏ cuộc, mà thay vào đó tấn công vào bên sườn Toretsk, đó là thị trấn New York. Một khi thị trấn New York bị chiếm, Quân đội Nga sẽ có thể tiếp cận Toretsk từ phía nam, đe dọa nghiêm trọng tuyến tiếp tế hậu cần của Quân đội Ukraine. Tuy nhiên, Lữ đoàn dù 95 của Ukraine đã tiếp viện kịp thời và ổn định tình hình ở thị trấn New York. Đối mặt với sự kháng cự ngoan cường như vậy, cuộc tấn công của Nga chuyển sang dùng hỏa lực, trong đó có cả bom tấn FAB-3000, khiến quân phòng thủ Ukraine tại đây thiệt hại nặng. Trên mặt trận Kharkov, trận chiến giữa quân Ukraine và quân Nga cũng khốc liệt không kém. Ngày 19/7, Quân đội Ukraine đã tăng cường thêm lực lượng ở thành phố Volchansk. Phía ngược lại, Quân đội Nga cũng tiếp tục tăng cường triển khai quân và tiếp tục mở các cuộc tấn công từ phía bắc thành phố đến bờ nam sông Volchya. Trong số đó, việc giải cứu Quân đội Nga mắc kẹt trong nhà máy tổng hợp đã trở thành một trong những mục tiêu quan trọng của Quân đội Nga. Những tòa nhà lớn được gia cố này đã trở thành pháo đài vững chắc của Quân đội Nga. Để tránh những hy sinh không đáng có, Quân đội Ukraine đã chuyển sang các cuộc không kích và tấn công bằng pháo binh, nhằm làm suy yếu sức mạnh của Quân đội Nga. Quân đội Nga sử dụng UAV để tiếp tế cho những binh sĩ bị mắc kẹt. Các trận đánh tại khu vực này thể hiện sự cân bằng mong manh. Tại mặt trận Liman, Quân đội Nga cố gắng tấn công các vị trí của Quân đội Ukraine theo một chiến thuật mới lạ, đó là dùng xe ô tô và mô tô địa hình. Lựa chọn chiến thuật này phản ánh sự bất lực của Quân đội Nga, khi không thể sử dụng các phương tiện thiết giáp để đột phá. Tuy nhiên, trước ưu thế máy bay không người lái hùng mạnh của Quân đội Ukraine, những phương tiện dân sự này của Nga tỏ ra quá mỏng manh, đến mức gần như không có khả năng thành công. Bài bình luận của tạp chí Forbes chỉ ra rằng, những khó khăn của Nga trong việc thay thế các xe bọc thép bị phá hủy đang buộc quân đội nước này phải dùng đến những chiến thuật bất thường này. Cảnh tượng này, chắc chắn là sự bộc lộ sâu sắc về tính chất ác liệt của cuộc chiến Nga-Ukraine. Ngoài chiến trường trên bộ, chiến trường mạng cũng “đầy khói bụi”. Các cơ quan tình báo Ukraine và tình nguyện viên mạng đã hợp tác tấn công gần 100 trang web của Nga, hầu hết đều liên quan đến các cơ quan và công ty nhà nước Nga tham gia cuộc chiến chống Ukraine. Biểu tượng là lỗi thông báo "Error 404" trên màn hình không chỉ là sự thiệt hại đối với Nga mà còn là chiến thắng quan trọng của Ukraine trong lĩnh vực chiến tranh thông tin. Hành động này một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng, chiến tranh hiện đại không chỉ là cuộc đối đầu quân sự đơn thuần, mà là cuộc đấu tranh toàn diện trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, chính trị và cả chiến tranh mạng. (Nguồn ảnh: Forbes, CNN, Ukrinform, Sputnik).

Ngày 20/7/2024, cuộc chiến Nga-Ukraine đã bước sang ngày thứ 878. Vào ngày này, một tin tức trên tờ "Union" đã gây sốc cho cộng đồng quan sát quân sự, đó là lực lượng thủy quân lục chiến Ukraine buộc phải rút khỏi đầu cầu Krynki, ở bờ nam sông Dnieper, khu vực thành phố Kherson. Cuộc rút lui này chắc chắn là một đòn nặng nề đối với kế hoạch phản công trong tương lai của Quân đội Ukraine ở bờ nam sông Dnieper. Đầu cầu Krynki được đặt nhiều hy vọng và được coi là bàn đạp quan trọng cho cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kherson do Nga quản lý và bán đảo Crimea. Tuy nhiên, trước hỏa lực pháo binh liên tục của Quân đội Nga và sự ném bom chính xác bằng bom lượn có điều khiển, hệ thống phòng thủ và các tòa nhà ở hai bên đầu cầu gần như sụp đổ. Và sự lựa chọn của Quân đội Ukraine dường như là “bất lực”, nhưng “sáng suốt”. May mắn thay, các đầu cầu khác như làng trại Cossack vẫn giữ vững, bảo toàn hy vọng phản công cho quân Ukraine. Trong tương lai, với sự xuất hiện của máy bay chiến đấu F-16, khả năng hỗ trợ trên không của Quân đội Ukraine sẽ được cải thiện đáng kể; điều này có thể mang lại bước ngoặt tốt hơn cho quá trình phục hồi của đầu cầu Krynki. Trên hướng mặt trận Zaporozhye, Quân đội Ukraine thể hiện sự khôn ngoan chiến thuật ấn tượng. Họ sử dụng tên lửa ATACMS mang đạn chùm tấn công chính xác hệ thống phòng không S-300 gần Mariupol, phá hủy thành công ít nhất 2 bệ phóng và một trạm radar. Hành động này không chỉ làm suy yếu khả năng phòng không của Quân đội Nga tại đây, mà còn dọn đường cho các hoạt động tấn công tiếp theo của Quân đội Ukraine trong tương lai trên hướng này. Tuy nhiên, đằng sau niềm vui chiến thắng, Quân đội Ukraine cũng phải đối mặt với những thách thức gay gắt. Ở mặt trận Chasov Yar, quân Nga đã hoàn toàn kiểm soát làng Kalinivka, buộc Quân đội Ukraine phải rút về phía bờ tây kênh đào Severski Donets - Donbass. Mọi cuộc tấn công của Quân đội Nga tại Chasov Yar đều kèm theo thương vong rất lớn, trong khi Quân đội Ukraine dựa vào trận địa phòng thủ vững chắc và chiến thuật linh hoạt để kiên cường chống lại cuộc tấn công của quân Nga. Tuy nhiên cuối cùng quân Nga cũng tràn ngập hoàn toàn khu vực phía đông kênh đào của Chasov Yar. Tại khu vực Toretsk, tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine giống như bức tường sắt, liên tục cản trở các cuộc tấn công trực diện của Quân đội Nga. Những nhà máy kiên cố trong các khu công nghiệp, chiến hào và rừng cây giữa các khu dân cư… đã tạo thành hàng rào phòng thủ tự nhiên cho Quân đội Ukraine. Tuy nhiên, Quân đội Nga không bỏ cuộc, mà thay vào đó tấn công vào bên sườn Toretsk, đó là thị trấn New York. Một khi thị trấn New York bị chiếm, Quân đội Nga sẽ có thể tiếp cận Toretsk từ phía nam, đe dọa nghiêm trọng tuyến tiếp tế hậu cần của Quân đội Ukraine. Tuy nhiên, Lữ đoàn dù 95 của Ukraine đã tiếp viện kịp thời và ổn định tình hình ở thị trấn New York. Đối mặt với sự kháng cự ngoan cường như vậy, cuộc tấn công của Nga chuyển sang dùng hỏa lực, trong đó có cả bom tấn FAB-3000, khiến quân phòng thủ Ukraine tại đây thiệt hại nặng. Trên mặt trận Kharkov, trận chiến giữa quân Ukraine và quân Nga cũng khốc liệt không kém. Ngày 19/7, Quân đội Ukraine đã tăng cường thêm lực lượng ở thành phố Volchansk. Phía ngược lại, Quân đội Nga cũng tiếp tục tăng cường triển khai quân và tiếp tục mở các cuộc tấn công từ phía bắc thành phố đến bờ nam sông Volchya. Trong số đó, việc giải cứu Quân đội Nga mắc kẹt trong nhà máy tổng hợp đã trở thành một trong những mục tiêu quan trọng của Quân đội Nga. Những tòa nhà lớn được gia cố này đã trở thành pháo đài vững chắc của Quân đội Nga. Để tránh những hy sinh không đáng có, Quân đội Ukraine đã chuyển sang các cuộc không kích và tấn công bằng pháo binh, nhằm làm suy yếu sức mạnh của Quân đội Nga. Quân đội Nga sử dụng UAV để tiếp tế cho những binh sĩ bị mắc kẹt. Các trận đánh tại khu vực này thể hiện sự cân bằng mong manh. Tại mặt trận Liman, Quân đội Nga cố gắng tấn công các vị trí của Quân đội Ukraine theo một chiến thuật mới lạ, đó là dùng xe ô tô và mô tô địa hình. Lựa chọn chiến thuật này phản ánh sự bất lực của Quân đội Nga, khi không thể sử dụng các phương tiện thiết giáp để đột phá. Tuy nhiên, trước ưu thế máy bay không người lái hùng mạnh của Quân đội Ukraine, những phương tiện dân sự này của Nga tỏ ra quá mỏng manh, đến mức gần như không có khả năng thành công. Bài bình luận của tạp chí Forbes chỉ ra rằng, những khó khăn của Nga trong việc thay thế các xe bọc thép bị phá hủy đang buộc quân đội nước này phải dùng đến những chiến thuật bất thường này. Cảnh tượng này, chắc chắn là sự bộc lộ sâu sắc về tính chất ác liệt của cuộc chiến Nga-Ukraine. Ngoài chiến trường trên bộ, chiến trường mạng cũng “đầy khói bụi”. Các cơ quan tình báo Ukraine và tình nguyện viên mạng đã hợp tác tấn công gần 100 trang web của Nga, hầu hết đều liên quan đến các cơ quan và công ty nhà nước Nga tham gia cuộc chiến chống Ukraine. Biểu tượng là lỗi thông báo "Error 404" trên màn hình không chỉ là sự thiệt hại đối với Nga mà còn là chiến thắng quan trọng của Ukraine trong lĩnh vực chiến tranh thông tin. Hành động này một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng, chiến tranh hiện đại không chỉ là cuộc đối đầu quân sự đơn thuần, mà là cuộc đấu tranh toàn diện trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, chính trị và cả chiến tranh mạng. (Nguồn ảnh: Forbes, CNN, Ukrinform, Sputnik).