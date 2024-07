Quân đội Nga khoe “ngôi sao tử thần FAB-3000” được phóng khỏi Su-34

Gần đây, một đoạn phim xuất hiện trên internet cho thấy, một chiếc máy bay tiêm kích bom Su-34 của Nga đã tấn công các vị trí của Quân đội Ukraine trên khu vực chiến tuyến bằng bom hạng nặng FAB-3000, được trang bị mô-đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh phổ quát (UMPK). Đoạn video này đã thu hút sự chú ý đặc biệt của giới chuyên môn, vì đây là lần đầu tiên Quân đội Nga trình diễn chi tiết việc sử dụng loại bom lượn cực mạnh này, từ khi được đưa lên máy bay cho đến khi bắn trúng mục tiêu. FAB-3000 là quả bom có sức công phá lớn nhất được Lực Kượng không quân chiến thuật Nga sử dụng trong cuộc xung đột hiện nay với Ukraine. Trước đó, Quân đội Nga đã sử dụng loại bom này ở Nhà máy thép Azovstal ở Mariupol, nhưng do máy bay ném bom Tu-22M2 thả theo kiểu rơi tự do. Hiện bom FAB-3000 được trang bị một mô-đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh phổ quát (UMPK), có thể làm tăng đáng kể độ chính xác và hiệu quả sử dụng của nó. Mô-đun UMPK, cho phép phi công thả bom theo tọa độ mục tiêu, đảm bảo bom rơi trúng mục tiêu từ khoảng cách an toàn. Đoạn video cho thấy quả bom FAB-3000 với UMPK rời máy bay Su-34 và bay về phía mục tiêu như thế nào. Kích thước khổng lồ của bom khẳng định sức mạnh và khả năng gây ra sức hủy diệt đáng kể của nó. Loại bom hạng nặng như FAB-3000 nhằm mục đích phá hủy các vật thể kiên cố và các mục tiêu cơ sở hạ tầng quan trọng, và chúng đã chứng tỏ thành công, mặc dù tầm bay của loại bom này hiện tại chưa được xa lắm, nhưng vẫn đủ nằm ngoài tầm đe dọa của các hệ thống phòng không dã chiến của Quân đội Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công bằng bom FAB-3000 được thực hiện vào một điểm triển khai tạm thời các đơn vị của Quân đội Ukraine ở mặt trận Kharkov. Máy bay Su-34 thực hiện ném bom từ khoảng cách an toàn, nhằm tránh lưới lửa phòng không dã chiến của Quân đội Ukraine. Tính năng này nêu bật những ưu điểm về mặt chiến thuật khi sử dụng bom FAB-3000 với mô-đun UMPK, đó là độ chính xác cao, lực phóng mạnh và khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách đáng kể. Việc sử dụng bom FAB-3000 với mô-đun UMPK có tầm quan trọng chiến lược quan trọng đối với Quân đội Nga trong cuộc xung đột hiện nay. Thứ nhất, điều này thể hiện trình độ phát triển công nghệ cao của Lực lượng Không quân chiến thuật Nga, khi tấn công các mục tiêu quan trọng với rủi ro tối thiểu cho máy bay ném bom. Thứ hai, việc sử dụng loại bom phá mạnh như vậy có thể gây ảnh hưởng tâm lý đáng kể đối với binh lính Ukraine. Một màn phô diễn sức mạnh và khả năng của Quân đội Nga, có thể khiến đối phương mất tinh thần, cũng như củng cố vị thế của Nga trên trường quốc tế. Đồng thời, việc sử dụng bom hạng nặng FAB-3000 đã làm gia tăng áp lực lên Quân đội Ukraine, buộc Quân đội Ukraine phải tìm kiếm những phương thức mới để bảo vệ và thích nghi. Việc sử dụng bom hạng nặng của Nga cũng có thể ảnh hưởng đến các đồng minh của Ukraine, khiến họ phải xem xét lại các kế hoạch hỗ trợ và chiến lược của mình. Gần đây, có thông tin cho rằng, công việc đang được tiến hành nhằm tăng tầm bay của bom FAB-3000. Theo thông tin, người Nga dự định trang bị cho những quả bom này một động cơ phản lực, giúp tăng tầm bay của chúng lên 70-75 km. Hiện tại, tầm bay của những quả bom này là khoảng 45-50 km. Việc trang bị động cơ phản lực cho bom FAB-3000, có lẽ là không quá khó khăn với các kỹ Nga, khi họ có sẵn các giải pháp kỹ thuật để thực hiện các kế hoạch này, điều này có nghĩa là chúng sẽ được triển khai nhanh chóng. Nếu mọi việc suôn sẻ, mật độ sử dụng bom FAB-3000 sẽ tăng lên đáng kể, điều này sẽ làm tăng hiệu quả của chúng trên chiến trường. Việc tăng tầm bay của “siêu bom” FAB-3000 sẽ giúp Không quân Nga tấn công các mục tiêu nằm ở khoảng cách xa đáng kể so với tiền tuyến, điều này sẽ mang lại sự linh hoạt và an toàn về mặt chiến thuật cao hơn cho máy bay ném bom. Hiện nay, các chuyên gia của ngành công nghiệp quốc phòng Nga đang tích cực nghiên cứu việc tích hợp tên lửa đẩy với các mẫu bom hiện có. Quá trình này đòi hỏi rất nhiều thử nghiệm, để đảm bảo độ tin cậy và an toàn. Nếu việc này thành thành công, sẽ nâng cao đáng kể khả năng tấn công của Lực lượng Không quân chiến thuật Nga. Tổng thống Ukraine Zelensky tại Hội nghị thượng đỉnh NATO vừa qua đã bày tỏ quan ngại về việc Không quân Nga thường xuyên sử dụng loại bom có sức công phá lớn như vậy. Theo ông Zelensky, Quân đội Ukraine hiện không có vũ khí để chống bom lượn có điều khiển của Nga một cách hiệu quả, điều này khiến các vị trí của Ukraine bị đe dọa nghiêm trọng. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, Mỹ và NATO cần thiết phải chuyển gấp các máy bay chiến đấu F-16 sang Ukraine, để họ có vũ khí có thể bắn hạ máy bay Nga và tự mình tấn công vào các vị trí của Quân đội Nga trên chiến tuyến. Lời kêu gọi này của Tổng thống Zelensky nhấn mạnh sự phụ thuộc của Ukraine vào viện trợ nước ngoài và sự cần thiết phải tăng cường lực lượng không quân để chống lại máy bay Nga một cách hiệu quả. Việc cung cấp F-16 và các hệ thống vũ khí tiên tiến khác, có thể thay đổi đáng kể cán cân quyền lực trong một cuộc xung đột; nhưng những quyết định như vậy đòi hỏi thời gian và sự phối hợp ở cấp độ chính trị. (Nguồn ảnh: TASS, Sputnik, CNN, Forbes, Ukrinform). Video bom FAB-3000 rời máy bay Su-34 đánh trúng mục tiêu. Nguồn Topwar

