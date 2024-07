Tù nhân được huy động ra chiến trường, Ukraine vẫn không đủ quân

Chủ đề của vấn đề này là Dự luật Huy động tội phạm được Ukraine ký hồi tháng 4. Cho đến nay, 5.000 tù nhân đã được đưa đi phục vụ trên chiến trường, nhưng dù vậy, quân số ở tiền tuyến vẫn không đủ. Mỹ tỏ ra không hài lòng với điều này và thậm chí còn đưa tin muốn “thay thế” Tổng thống Zelensky. Vào ngày 8/5, Quốc hội Ukraine đã thông qua dự luật sử dụng tội phạm tham gia quân đội với gần 300 phiếu tán thành. Dự luật này có thể giảm bớt tình thế “tiến thoái lưỡng nan”, khi Quân đội Ukraine không có người nhập ngũ ở một mức độ nhất định, đồng thời là cơ hội để thực hiện việc trả tự do sớm có điều kiện cho các tù nhân trực tiếp tham gia chiến đấu. Tổng thống Ukraine Zelensky đã chính thức ký dự luật vào ngày 17/5. Tất cả tội phạm đều có thể tham gia ngoại trừ những người phạm tội an ninh quốc gia và giết người, kết án chung thân. Qua hai tháng, đã có 5.000 tù nhân được huy động ra tiền tuyến. Theo tính toán, sẽ có khoảng 20.000 tội phạm và những người có tiền án có thể bị tuyển mộ vào quân đội, sau khi dự luật này được thực thi. Tính đến thời điểm hiện tại, xung đột quân sự Nga-Ukraine vẫn đang tiếp diễn và quân đội Ukraine phải thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để bổ sung quân số trên chiến trường. Đầu tháng 4 vừa qua, Tổng thống Zelensky cũng đã ký một dự luật huy động mới, nhằm hạ độ tuổi tối thiểu để nhập ngũ của Ukraine từ 27 tuổi xuống còn 25 tuổi. Tổng thống Zelensky sau đó cũng đã sửa đổi Đạo luật Huy động, để tăng cường nỗ lực giải quyết tình trạng trốn nghĩa vụ và các vi phạm khác về quy tắc huy động. Ở giai đoạn này, vì không có thêm quân mới cho Quân đội Ukraine, nên các binh sĩ tiền tuyến không thể nghỉ ngơi đầy đủ trước khi ra chiến trường. Mỗi lữ đoàn 5.000 quân của Ukraine thường chỉ có thể biên chế 3/4 quân số, và một số lữ đoàn thậm chí chỉ có thể đủ 1/4 quân số. Tổng thống Zelensky đã công khai tuyên bố rằng, Ukraine hiện đang ở thời điểm khó khăn nhất. Có thể thấy, quân số huy động không đủ, là một trong những thách thức mà Quân đội Ukraine phải đối mặt. Điều này khác với vấn đề thiếu vũ khí, đạn dược thì có thể nhanh chóng giải quyết bằng viện trợ nước ngoài. Nhưng cho dù có bổ sung quân số, cũng phải mất mấy tháng mới có thể đưa quân mới ra tiền tuyến; điều này có lẽ phải đến mùa thu mới thực hiện được. Kể từ khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine bắt đầu vào năm 2022, số lượng binh sĩ của cả hai bên được coi là bí mật quốc gia. Quy mô của Quân đội Ukraine ở giai đoạn này chưa rõ ràng, nhưng trước đây Tổng thống Zelensky từng nói, Quân đội Ukraine có 1 triệu quân. Cuối năm ngoái, Tổng thống Zelensky ám chỉ trên truyền thông rằng, Quân đội Ukraine vẫn còn 500.000 binh sĩ ở tiền tuyến. Theo tin tức gần đây của truyền thông Nga, dựa vào thông tin tình báo nghe lén được của Quân đội Ukraine, số lượng vũ khí, quân số của Quân đội Ukraine giữa báo cáo và thực tế không nhất quán và thường chỉ đủ một nửa. Để hoàn thành nhiệm vụ cấp trên đề ra, Quân đội Ukraine cần tăng gấp đôi số lượng quân số theo báo cáo. Dựa trên nội dung trước đó và tình hình thực tế, nếu Quân đội Ukraine muốn làm chậm bước tiến của quân Nga trên chiến trường và duy trì sự nghỉ ngơi đầy đủ, thì sẽ cần ít nhất 1 triệu quân. Hơn nữa, Nga đang mở rộng quy mô quân đội của mình. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 17/5 tuyên bố rằng, Quân đội Nga sẽ sớm mở rộng lên 1,5 triệu quân. Gần 700.000 người đã tham gia các hoạt động đặc biệt vào năm ngoái. Về vấn đề này, nếu Quân đội Ukraine muốn duy trì thế ngang bằng với Quân đội Nga thì sẽ cần ít nhất 1,5 triệu quân. Nhưng rõ ràng, điều này Ukraine không thể thực hiện được. Tuy nhiên, Ukraine sẽ không ngừng tuyển thêm quân, bằng cách sửa luật và tăng cường chế độ cưỡng chế nhập ngũ. Kể từ tháng 2 năm ngoái, Ukraine đã công bố huy động toàn lực và tiếp tục kéo dài thời gian huy động, nhưng đã có nhiều bê bối liên quan đến việc huy động nhập ngũ của Ukraine. Cục nghĩa vụ quân sự Ukraine phải sử dụng các biện pháp bạo lực, khi đưa ra thông báo nhập ngũ cho công dân. Ngay cả những người không phù hợp để thực hiện nghĩa vụ quân sự vì lý do sức khỏe cũng bị ép buộc phải nhập ngũ. Ngoài ra, nhiều quan chức đã gửi con của họ ra nước ngoài để trốn nghĩa vụ quân sự… Điều này đã gây bức xúc trong dư luận Ukraine. Mỹ và Anh khuyến nghị Ukraine tiếp tục hạ độ tuổi nhập ngũ và huy động phụ nữ tham gia quân đội. Về vấn đề này, có ý kiến đề xuất Quân đội Ukraine mua số lượng lớn quân phục nữ. Đây là động thái chưa từng có và đồng nghĩa với việc Ukraine đã thực hiện một bước quan trọng, trong việc vận động phụ nữ tham gia quân đội. Nếu xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp diễn, đàn ông Ukraine ở nước ngoài cũng sẽ bị buộc phải đến các trạm tuyển dụng. Hiện có hơn 60.000 phụ nữ Ukraine phục vụ trong quân đội. Nếu tổn thất của Quân đội Ukraine quá lớn, không loại trừ khả năng Ukraine sẽ buộc phụ nữ Ukraine ở độ tuổi thích hợp phải đưa vào phạm vi nhập ngũ bắt buộc ở giai đoạn tiếp theo. Người dân Ukraine kinh hãi trước sự nhập ngũ vô tận này. Một cuộc khảo sát của nhóm có tên Kyiv International cho thấy, hơn một nửa số công dân Ukraine muốn các quan chức và chính trị gia bị trừng phạt. Nước có thể cuốn hoặc lật thuyền, và tâm lý của người dân như thế này sẽ là vấn đề lớn nhất cản trở việc tuyển quân của Ukraine. (Nguồn ảnh: CNN, Ukrinform, Kyiv Independent, Reuters).

