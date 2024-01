Quân Ukraine ở Krynky không quá một đại đội, 1/4 bị thương

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, tình hình chiến trường Ukraine trên tất cả các mặt trận tiếp tục căng thẳng. Một trong những khu vực này là Kherson và đặc biệt là khu vực làng Krynki ở tả ngạn sông Dnieper, nơi Quân đội Ukraine trước đây đã thành công trong việc thiết lập một đầu cầu đổ bộ nhỏ. Nhưng ở thời điểm hiện tại, hoạt động của quân Ukraine ở khu vực này đang giảm đáng kể. Điều này là do hoàn cảnh nằm ngoài tầm kiểm soát của cả hai bên - khi thời tiết đã can thiệp và có những điều chỉnh riêng. Do điều kiện thời tiết xấu, Quân đội Ukraine đang gặp khó khăn trong việc điều quân qua sông Dnieper để tăng cường lực lượng tại Krynky. Nhưng thời tiết mây thấp, mưa nhiều, cũng ảnh hưởng tiêu cực đến hành động của quân Nga, vì chúng gây khó khăn cho việc phát hiện các tàu Ukraine chở quân vượt sông Dnieper. Theo một báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, trong tuần qua chỉ riêng trên hướng mặt trận Kherson, tổn thất của Quân đội Ukraine lên tới hơn 320 quân nhân thiệt mạng và bị thương khi tiến hành các hoạt động vượt sông. Ngoài ra, các cuộc tấn công bằng pháo binh và không quân của Nga vào các vị trí của Ukraine ở các làng Mikhailovka, Tyaginka và Ivanovka ở vùng Kherson thuộc bờ bắc, đã bị phá hủy 3 xe tăng, 25 khẩu pháo và khoảng 30 phương tiện cơ giới khác. Theo thông tin từ trang Topwar của Nga, hiện nay ở đầu cầu Krynki ở tả ngạn sông Dnepr, có không quá 80 quân Ukraine (khoảng 1 đại đội thiếu), những người này rơi vào tình thế khó khăn vì họ không được cung cấp đạn và quân tiếp viện; nhiều người trong số họ bị thương. Phía Ukraine cũng gặp khó khăn trong việc sơ tán những người bị thương về phía bờ bắc do băng và tuyết tan, khiến việc di chuyển trên các con đường trên đảo không thể thực hiện được. Hiện phía Ukraine chỉ có một số lượng hạn chế UAV, được sử dụng để vận chuyển hàng hóa cần thiết. Theo một số nhà phân tích, Quân đội Nga không vội phá hủy hoàn toàn cái gọi là “đầu cầu Krynky” của Ukraine, vì nó cho phép họ dụ đối phương ra ngoài theo đúng nghĩa đen và tiêu hao đối phương bằng hỏa lực. Đồng thời khiến Ukraine không thể giải quyết được vấn đề chiến thuật nào. Hiện trên hướng chiến trường Kherson, so với hầu hết các khu vực khác của chiến trường Ukraine, vẫn có thể được gọi là hướng “bình tĩnh” nhất. Lý do là đường giới tuyến ở Kherson bị chia cắt bởi một con sông lớn là con “sông mẹ” Dnieper. Do vậy, các trận đánh chính diễn ra tại Kherson hiện nay chủ yếu là các cuộc đấu pháo và UAV giữa hai bên qua hai bên bờ sông. Tuy nhiên, phía Nga có lợi thế hơn là lực lượng không quân vượt trội, đóng vai trò rất lớn trong việc đánh bại các quân Ukraine cả ở hai bên bờ sông. Thất bại trong cuộc “đại phản công” năm ngoái khiến Quân đội Ukraine quyết tâm đổ bộ và giành được chỗ đứng ở một số khu vực là bãi bồi ở tả ngạn sông Dnieper để nhằm mục đích “gây tiếng vang”. Nhưng hiện tại, quân Ukraine khó có thể cầm cự được lâu, do cái giá phải trả là tổn thất quá lớn. Đối với lính Ukraine được giao nhiệm vụ vượt sông sang đầu cầu Krynky, khu vực này không còn sót lại một ngôi nhà hay thậm chí một cái cây nào, từ lâu đã là “tấm vé một chiều”. Tuy nhiên quân Nga cũng không thể quét sạch được số quân Ukraine vượt sông. Một điều cần lưu ý rằng, phía bờ bắc sông Dnieper, nơi quân Ukraine kiểm soát, cao hơn bờ phía nam do phía Nga kiểm soát. Điều này gây ra một số khó khăn trong công việc của pháo binh Nga. Tuy nhiên pháo binh Nga cũng đã khắc phục những khó khăn này, khi dựa vào UAV trinh sát mục tiêu và quan sát sửa bắn cho pháo binh. Theo thông tin của Bộ Quốc phòng Nga, vào ngày 19/1, pháo binh quân dù thuộc nhóm Dnepr của Nga đã tiêu diệt một đơn vị pháo tự hành 2S1 Gvozdika của Ukraine ở bờ bắc. Pháo tự hành của Ukraine bị UAV trinh sát của Nga phá hiện, sau đó thông tin được chuyển cho đơn vị pháo xe kéo 152 mm Msta-B của quân Dù. Trận đánh này dường như không có gì đặc biệt nếu không phát hiện thấy một số yếu tố. Thứ nhất, trên chiến trường Ukraine, chiến thuật của pháo binh cả hai bên là “bắn và chạy”, nhằm tránh bị đối phương phản pháo. Do vậy khi pháo tự hành của Ukraine sau khi bắn xong, sẽ không bao giờ đứng yên một chỗ lâu. Điều này cho thấy hiệu quả cao của người điều khiển UAV trong việc điều chỉnh hỏa lực cho pháo xe kéo tầm xa của lính dù Nga. Thứ hai, theo Bộ Quốc phòng Nga, đơn vị pháo 152 mm Msta-B của lính dù Nga trong cuộc đấu pháo trên đã sử dụng loại đạn dẫn đường có độ chính xác cao ở cự ly lên tới 20 km. Đây gần như là tầm bắn tối đa của pháo Msta-B, khi tầm bắn lý thuyết tối đa với liều phóng cao nhất là 24.700 km. Trận địa pháo tự hành 2S1 Gvozdika của Ukraine ở bờ bắc sông Dnieper đang nã đạn sang bờ nam.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, tình hình chiến trường Ukraine trên tất cả các mặt trận tiếp tục căng thẳng. Một trong những khu vực này là Kherson và đặc biệt là khu vực làng Krynki ở tả ngạn sông Dnieper, nơi Quân đội Ukraine trước đây đã thành công trong việc thiết lập một đầu cầu đổ bộ nhỏ. Nhưng ở thời điểm hiện tại, hoạt động của quân Ukraine ở khu vực này đang giảm đáng kể. Điều này là do hoàn cảnh nằm ngoài tầm kiểm soát của cả hai bên - khi thời tiết đã can thiệp và có những điều chỉnh riêng. Do điều kiện thời tiết xấu, Quân đội Ukraine đang gặp khó khăn trong việc điều quân qua sông Dnieper để tăng cường lực lượng tại Krynky. Nhưng thời tiết mây thấp, mưa nhiều, cũng ảnh hưởng tiêu cực đến hành động của quân Nga, vì chúng gây khó khăn cho việc phát hiện các tàu Ukraine chở quân vượt sông Dnieper. Theo một báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, trong tuần qua chỉ riêng trên hướng mặt trận Kherson, tổn thất của Quân đội Ukraine lên tới hơn 320 quân nhân thiệt mạng và bị thương khi tiến hành các hoạt động vượt sông. Ngoài ra, các cuộc tấn công bằng pháo binh và không quân của Nga vào các vị trí của Ukraine ở các làng Mikhailovka, Tyaginka và Ivanovka ở vùng Kherson thuộc bờ bắc, đã bị phá hủy 3 xe tăng, 25 khẩu pháo và khoảng 30 phương tiện cơ giới khác. Theo thông tin từ trang Topwar của Nga, hiện nay ở đầu cầu Krynki ở tả ngạn sông Dnepr, có không quá 80 quân Ukraine (khoảng 1 đại đội thiếu), những người này rơi vào tình thế khó khăn vì họ không được cung cấp đạn và quân tiếp viện; nhiều người trong số họ bị thương. Phía Ukraine cũng gặp khó khăn trong việc sơ tán những người bị thương về phía bờ bắc do băng và tuyết tan, khiến việc di chuyển trên các con đường trên đảo không thể thực hiện được. Hiện phía Ukraine chỉ có một số lượng hạn chế UAV, được sử dụng để vận chuyển hàng hóa cần thiết. Theo một số nhà phân tích, Quân đội Nga không vội phá hủy hoàn toàn cái gọi là “đầu cầu Krynky” của Ukraine, vì nó cho phép họ dụ đối phương ra ngoài theo đúng nghĩa đen và tiêu hao đối phương bằng hỏa lực. Đồng thời khiến Ukraine không thể giải quyết được vấn đề chiến thuật nào. Hiện trên hướng chiến trường Kherson, so với hầu hết các khu vực khác của chiến trường Ukraine, vẫn có thể được gọi là hướng “bình tĩnh” nhất. Lý do là đường giới tuyến ở Kherson bị chia cắt bởi một con sông lớn là con “sông mẹ” Dnieper. Do vậy, các trận đánh chính diễn ra tại Kherson hiện nay chủ yếu là các cuộc đấu pháo và UAV giữa hai bên qua hai bên bờ sông. Tuy nhiên, phía Nga có lợi thế hơn là lực lượng không quân vượt trội, đóng vai trò rất lớn trong việc đánh bại các quân Ukraine cả ở hai bên bờ sông. Thất bại trong cuộc “đại phản công” năm ngoái khiến Quân đội Ukraine quyết tâm đổ bộ và giành được chỗ đứng ở một số khu vực là bãi bồi ở tả ngạn sông Dnieper để nhằm mục đích “gây tiếng vang”. Nhưng hiện tại, quân Ukraine khó có thể cầm cự được lâu, do cái giá phải trả là tổn thất quá lớn. Đối với lính Ukraine được giao nhiệm vụ vượt sông sang đầu cầu Krynky, khu vực này không còn sót lại một ngôi nhà hay thậm chí một cái cây nào, từ lâu đã là “tấm vé một chiều”. Tuy nhiên quân Nga cũng không thể quét sạch được số quân Ukraine vượt sông. Một điều cần lưu ý rằng, phía bờ bắc sông Dnieper, nơi quân Ukraine kiểm soát, cao hơn bờ phía nam do phía Nga kiểm soát. Điều này gây ra một số khó khăn trong công việc của pháo binh Nga. Tuy nhiên pháo binh Nga cũng đã khắc phục những khó khăn này, khi dựa vào UAV trinh sát mục tiêu và quan sát sửa bắn cho pháo binh. Theo thông tin của Bộ Quốc phòng Nga, vào ngày 19/1, pháo binh quân dù thuộc nhóm Dnepr của Nga đã tiêu diệt một đơn vị pháo tự hành 2S1 Gvozdika của Ukraine ở bờ bắc. Pháo tự hành của Ukraine bị UAV trinh sát của Nga phá hiện, sau đó thông tin được chuyển cho đơn vị pháo xe kéo 152 mm Msta-B của quân Dù. Trận đánh này dường như không có gì đặc biệt nếu không phát hiện thấy một số yếu tố. Thứ nhất, trên chiến trường Ukraine, chiến thuật của pháo binh cả hai bên là “bắn và chạy”, nhằm tránh bị đối phương phản pháo. Do vậy khi pháo tự hành của Ukraine sau khi bắn xong, sẽ không bao giờ đứng yên một chỗ lâu. Điều này cho thấy hiệu quả cao của người điều khiển UAV trong việc điều chỉnh hỏa lực cho pháo xe kéo tầm xa của lính dù Nga. Thứ hai, theo Bộ Quốc phòng Nga, đơn vị pháo 152 mm Msta-B của lính dù Nga trong cuộc đấu pháo trên đã sử dụng loại đạn dẫn đường có độ chính xác cao ở cự ly lên tới 20 km. Đây gần như là tầm bắn tối đa của pháo Msta-B, khi tầm bắn lý thuyết tối đa với liều phóng cao nhất là 24.700 km. Trận địa pháo tự hành 2S1 Gvozdika của Ukraine ở bờ bắc sông Dnieper đang nã đạn sang bờ nam.