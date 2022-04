Quân Nga tuyên bố chiếm Nhà máy thép Azovstal trước ngày 9/5

Mặc dù phía Nga tuyên bố mở hành lang nhân đạo, để sơ tán dân thường bị mắc kẹt ở dưới Nhà máy thép Azovstal, nhưng qua thời gian quy định, đã không có trường hợp nào thoát ra. Do vậy, vào tối ngày 25/4, quân Nga tiếp tục các cuộc tấn công bằng pháo vào các mục tiêu của Nhà máy thép. Mặc dù phần lớn binh sĩ Tiểu đoàn Azov và tàn quân của Quân đội Ukraine, bị hỏa lực pháo binh Nga dồn xuống hệ thống hầm ngầm trong Nhà máy, nhưng số lượng lớn mìn và các thiết bị nổ tự chế, được lực lượng này bố trí trước đó, đã gây trở ngại lớn cho nhiệm vụ giải phóng Nhà máy thép của quân Nga. Điều đặc biệt nguy hiểm hơn nữa, là các chiến binh của Tiểu đoàn Azov, là những người quen thuộc với địa hình và các bãi mìn, cũng đã sử dụng những lợi thế này, để thực hiện các cuộc tấn công bắn tỉa và đánh lén quân Nga, thông qua các đường hầm phức tạp dưới Nhà máy. Để đạt được mục tiêu này, lực lượng đặc nhiệm của Nga đã sử dụng các chiến thuật thuần thục của chiến trường Syria và sử dụng xe công binh phá mìn UR-77 Meteor, để thực hiện các cuộc tấn công định hướng, nhằm đảm bảo an toàn cho các đơn vị công binh DPR và giảm thiểu thương vong. Dây nổ quét mìn, trang bị trên xe rà phá bom mìn UR-77 Meteor có chiều dài hơn 90 mét, khối lượng phóng hơn 700 kilôgam. Khi phóng, tên lửa kéo theo dây nổ vào bãi mìn và dây điều khiển ở phía sau xe quét mìn, sau đó cho kích nổ dây nổ, dây nổ kích nổ quả nổ và tiếp theo là kích nổ bãi mìn. Trong quá trình phá mìn, cả lính bắn tỉa của Tiểu đoàn Azov ẩn nấp trên cao cũng như các xạ thủ súng máy trong boongke, đều không có đủ thời gian để tẩu thoát. Vừa tiêu diệt, vừa làm bị thương sinh lực địch, nó cũng làm sạch hiệu quả các thiết bị nổ như mìn trong khu vực. Việc sử dụng các chiến thuật mới, đã đẩy nhanh cuộc tấn công của quân Nga. Khi một số lượng lớn, binh lính của Tiểu đoàn Azov chạy xuống hầm, cường độ chiến đấu và sự mệt mỏi của quân Nga phần lớn đã được giải tỏa. Giữa chiến trường ác liệt, các quân nhân Nga thậm chí có thể uống một tách trà nóng. So với những người lính Nga đã mường tượng trước chiến thắng, thì những ngày khó khăn của binh lính Quân đội Ukraine và Tiểu đoàn Azov tại Nhà máy thép Azovstal thực sự khó khăn. Tuy miệng còn tuyên bố cứng cỏi, nhưng việc thiếu ăn, nước uống, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả chiến đấu. Điều quan trọng nữa là, nếu không có thuốc men và không được điều trị y tế, một số lượng lớn binh lính Ukraine bị thương, không thể điều trị, có thể dẫn đến tử vong. Đây sẽ là thảm cảnh và ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của Quân đội Ukraine và khiến cho Tiểu đoàn Azov tan vỡ. Mặc dù khó khăn như vậy, qua mạng xã hội, binh sĩ của Tiểu đoàn Azov tuyên bố rằng, dù thiếu lương thực và thuốc men trầm trọng, họ vẫn sẽ chiến đấu cho đến phút cuối cùng. Trong đoạn video do Tiểu đoàn Azov đăng tải, mỗi binh sĩ được phát một gói mì, một miếng bánh nướng nhỏ (với một lát pho mát nhỏ) hoặc một lát bánh mì (với một ít mứt). Trong vòng chưa đầy 72 giờ, các chiến binh của tiểu đoàn Azov đã được Nga cho đi chuyến “tàu lượn tâm lý”. Chiều ngày 21/4, quân Nga bất ngờ nhận được lệnh ngừng tấn công Nhà máy thép Azovstal, điều này tạo cơ hội cho Tiểu đoàn Azov và những tàn quân Ukraine khác thở phào. Nhưng sau đó quân Nga bất ngờ nối lại cuộc tấn công quân sự vào ngày 24/4, đồng thời áp dụng các chiến lược và chiến thuật hiệu quả hơn. Theo báo cáo phân tích mà Cơ quan Tình báo Ukraine (GUR) có được nêu rõ “quân Nga sẽ cố gắng chiếm nhà máy thép Azovstal trước ngày Lễ Chiến thắng 9/5”. Tuy nhiên, chỉ huy Tiểu đoàn Azov, người đang bị mắc kẹt trong Nhà máy thép Azovstal, đảm bảo với các quan chức cấp cao Ukraine rằng, họ không tin rằng liên quân Nga có thể làm được điều đó. Đồng thời các chiến binh Tiểu đoàn Azovstal, cũng cảnh báo đối thủ không nên ảo tưởng rằng, việc bao vây sẽ bỏ đói được Tiểu đoàn Azov dưới lòng đất. Trong hai tuần tới, nếu quân Nga mở cuộc tấn công một cách vội vàng vào trong đường hầm, họ chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Do các đường hầm dưới lòng đất của Nhà máy thép Azov cực kỳ phức tạp, và một số cơ sở chính được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn chiến tranh hạt nhân. Và trong 8 năm qua, các lực lượng cực hữu đã liên tục củng cố, khiến nó càng trở lên nguy hiểm hơn. Theo tin tức mới nhất, lực lượng đặc nhiệm của Nga và lực lượng dân quân đặc biệt của DPR, đã có được bản đồ các đường hầm dưới lòng đất, từ các sĩ quan quân đội Ukraine đầu hàng; và dưới sự hướng dẫn của những công nhân cũ của nhà máy thép, họ đã xây dựng xong phương án chiến đấu. Vấn đề lo lắng mà các chiến binh của Tiểu đoàn Azov phải đối mặt, đó là Nhà máy thép Azov là một hòn đảo biệt lập và không có cơ hội trốn thoát sau khi bị nhốt vào đường hầm dưới lòng đất. Nếu họ không đầu hàng, họ chỉ có thể chiến đấu cho đến chết; vậy những chiến binh của Tiểu đoàn Azov, có thực sự không sợ hãi? Những lời cầu cứu gần đây nhất là vào ngày 24/4 của chỉ huy Tiểu đoàn Azov, đã chứng tỏ tinh thần của họ không giống như những gì họ tuyên bố, khi thúc giục Quân đội Ukraine giải cứu càng sớm càng tốt. Thậm chí chỉ huy Tiểu đoàn Azov còn lo ngại, quân Nga sẽ sử dụng vũ khí hóa học, để buộc số binh lính còn lại của Tiểu đoàn Azov và tàn quân của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 36 của Hải quân Ukraine, phải rời khỏi đường hầm, và họ sẽ rất khó để tiếp tục kiên trì kháng cự.

Mặc dù phía Nga tuyên bố mở hành lang nhân đạo, để sơ tán dân thường bị mắc kẹt ở dưới Nhà máy thép Azovstal, nhưng qua thời gian quy định, đã không có trường hợp nào thoát ra. Do vậy, vào tối ngày 25/4, quân Nga tiếp tục các cuộc tấn công bằng pháo vào các mục tiêu của Nhà máy thép. Mặc dù phần lớn binh sĩ Tiểu đoàn Azov và tàn quân của Quân đội Ukraine, bị hỏa lực pháo binh Nga dồn xuống hệ thống hầm ngầm trong Nhà máy, nhưng số lượng lớn mìn và các thiết bị nổ tự chế, được lực lượng này bố trí trước đó, đã gây trở ngại lớn cho nhiệm vụ giải phóng Nhà máy thép của quân Nga. Điều đặc biệt nguy hiểm hơn nữa, là các chiến binh của Tiểu đoàn Azov , là những người quen thuộc với địa hình và các bãi mìn, cũng đã sử dụng những lợi thế này, để thực hiện các cuộc tấn công bắn tỉa và đánh lén quân Nga, thông qua các đường hầm phức tạp dưới Nhà máy. Để đạt được mục tiêu này, lực lượng đặc nhiệm của Nga đã sử dụng các chiến thuật thuần thục của chiến trường Syria và sử dụng xe công binh phá mìn UR-77 Meteor, để thực hiện các cuộc tấn công định hướng, nhằm đảm bảo an toàn cho các đơn vị công binh DPR và giảm thiểu thương vong. Dây nổ quét mìn, trang bị trên xe rà phá bom mìn UR-77 Meteor có chiều dài hơn 90 mét, khối lượng phóng hơn 700 kilôgam. Khi phóng, tên lửa kéo theo dây nổ vào bãi mìn và dây điều khiển ở phía sau xe quét mìn, sau đó cho kích nổ dây nổ, dây nổ kích nổ quả nổ và tiếp theo là kích nổ bãi mìn. Trong quá trình phá mìn, cả lính bắn tỉa của Tiểu đoàn Azov ẩn nấp trên cao cũng như các xạ thủ súng máy trong boongke, đều không có đủ thời gian để tẩu thoát. Vừa tiêu diệt, vừa làm bị thương sinh lực địch, nó cũng làm sạch hiệu quả các thiết bị nổ như mìn trong khu vực. Việc sử dụng các chiến thuật mới, đã đẩy nhanh cuộc tấn công của quân Nga. Khi một số lượng lớn, binh lính của Tiểu đoàn Azov chạy xuống hầm, cường độ chiến đấu và sự mệt mỏi của quân Nga phần lớn đã được giải tỏa. Giữa chiến trường ác liệt, các quân nhân Nga thậm chí có thể uống một tách trà nóng. So với những người lính Nga đã mường tượng trước chiến thắng, thì những ngày khó khăn của binh lính Quân đội Ukraine và Tiểu đoàn Azov tại Nhà máy thép Azovstal thực sự khó khăn. Tuy miệng còn tuyên bố cứng cỏi, nhưng việc thiếu ăn, nước uống, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả chiến đấu. Điều quan trọng nữa là, nếu không có thuốc men và không được điều trị y tế, một số lượng lớn binh lính Ukraine bị thương, không thể điều trị, có thể dẫn đến tử vong. Đây sẽ là thảm cảnh và ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của Quân đội Ukraine và khiến cho Tiểu đoàn Azov tan vỡ. Mặc dù khó khăn như vậy, qua mạng xã hội, binh sĩ của Tiểu đoàn Azov tuyên bố rằng, dù thiếu lương thực và thuốc men trầm trọng, họ vẫn sẽ chiến đấu cho đến phút cuối cùng. Trong đoạn video do Tiểu đoàn Azov đăng tải, mỗi binh sĩ được phát một gói mì, một miếng bánh nướng nhỏ (với một lát pho mát nhỏ) hoặc một lát bánh mì (với một ít mứt). Trong vòng chưa đầy 72 giờ, các chiến binh của tiểu đoàn Azov đã được Nga cho đi chuyến “tàu lượn tâm lý”. Chiều ngày 21/4, quân Nga bất ngờ nhận được lệnh ngừng tấn công Nhà máy thép Azovstal, điều này tạo cơ hội cho Tiểu đoàn Azov và những tàn quân Ukraine khác thở phào. Nhưng sau đó quân Nga bất ngờ nối lại cuộc tấn công quân sự vào ngày 24/4, đồng thời áp dụng các chiến lược và chiến thuật hiệu quả hơn. Theo báo cáo phân tích mà Cơ quan Tình báo Ukraine (GUR) có được nêu rõ “quân Nga sẽ cố gắng chiếm nhà máy thép Azovstal trước ngày Lễ Chiến thắng 9/5”. Tuy nhiên, chỉ huy Tiểu đoàn Azov, người đang bị mắc kẹt trong Nhà máy thép Azovstal, đảm bảo với các quan chức cấp cao Ukraine rằng, họ không tin rằng liên quân Nga có thể làm được điều đó. Đồng thời các chiến binh Tiểu đoàn Azovstal, cũng cảnh báo đối thủ không nên ảo tưởng rằng, việc bao vây sẽ bỏ đói được Tiểu đoàn Azov dưới lòng đất. Trong hai tuần tới, nếu quân Nga mở cuộc tấn công một cách vội vàng vào trong đường hầm, họ chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Do các đường hầm dưới lòng đất của Nhà máy thép Azov cực kỳ phức tạp, và một số cơ sở chính được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn chiến tranh hạt nhân. Và trong 8 năm qua, các lực lượng cực hữu đã liên tục củng cố, khiến nó càng trở lên nguy hiểm hơn. Theo tin tức mới nhất, lực lượng đặc nhiệm của Nga và lực lượng dân quân đặc biệt của DPR, đã có được bản đồ các đường hầm dưới lòng đất, từ các sĩ quan quân đội Ukraine đầu hàng; và dưới sự hướng dẫn của những công nhân cũ của nhà máy thép, họ đã xây dựng xong phương án chiến đấu. Vấn đề lo lắng mà các chiến binh của Tiểu đoàn Azov phải đối mặt, đó là Nhà máy thép Azov là một hòn đảo biệt lập và không có cơ hội trốn thoát sau khi bị nhốt vào đường hầm dưới lòng đất. Nếu họ không đầu hàng, họ chỉ có thể chiến đấu cho đến chết; vậy những chiến binh của Tiểu đoàn Azov, có thực sự không sợ hãi? Những lời cầu cứu gần đây nhất là vào ngày 24/4 của chỉ huy Tiểu đoàn Azov, đã chứng tỏ tinh thần của họ không giống như những gì họ tuyên bố, khi thúc giục Quân đội Ukraine giải cứu càng sớm càng tốt. Thậm chí chỉ huy Tiểu đoàn Azov còn lo ngại, quân Nga sẽ sử dụng vũ khí hóa học, để buộc số binh lính còn lại của Tiểu đoàn Azov và tàn quân của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 36 của Hải quân Ukraine, phải rời khỏi đường hầm, và họ sẽ rất khó để tiếp tục kiên trì kháng cự.