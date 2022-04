Quân đội Nga đã thay đổi chiến thuật như thế nào trong giai đoạn 2?

Quân đội Nga cuối cùng đã thay đổi chiến thuật trong chiến dịch quân sự đặc biệt của họ tại Ukraine và bắt đầu thu nhỏ mặt trận, tập trung lực lượng cho mặt trận phía đông và nam. Trong một ngày, Quân đội Nga đã tiến hành hàng nghìn đợt nã đạn pháo và tấn công hàng trăm vị trí của Ukraine. Các chuyên gia chỉ ra rằng, trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt, do công tác bảo đảm hậu cần của Nga thiếu hụt, do vậy sức mạnh chiến đấu của bộ binh, thiết giáp đã không thể duy trì thế tấn công và bao vây; mặc dù họ đã xuyên thủng được tuyến phòng thủ của Ukraine. Tuy nhiên kể từ khi thay đổi chiến thuật trong vài ngày qua, tình hình chiến sự đã được cải thiện rất nhiều. Nếu Nga thực hành chiến thuật này ngay từ đầu, chắc cục diện chiến trường Ukraine chắc chắn đã có nhiều thay đổi. Sau khi không đạt được mục tiêu trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga bắt đầu rút quân khỏi miền bắc Ukraine, tập trung lực lượng cho các mặt trận phía đông và phía nam. Theo phân tích của các chuyên gia quân sự Mỹ cho biết, ý định của Quân đội Nga là phá tan tập đoàn phòng ngự tại phía tây Donbass của Quân đội Ukraine, qua đó bao vây hàng chục nghìn quân trong khu vực. Quyết tâm của lãnh đạo Quân đội Nga, không chỉ giúp Quân đội Nga rút ngắn khoảng cách về công tác bảo đảm hậu cần chiến dịch của các mũi, hướng tiến công chủ yếu; mà còn cho phép các đơn vị cơ giới ở hai bên sườn, được bộ binh bảo vệ tốt hơn. Qua giai đoạn đầu của chiến dịch, quân Nga chịu nhiều thương vong, nên Quân đội Nga đã rút ra bài học kinh nghiệm và điều chỉnh lại cách triển khai bố trí lực lượng của mình; qua gần một tuần tấn công đầu tiên, hiệu quả cũng không tồi. Tuy nhiên, nếu Quân đội Nga muốn bao vây hoàn toàn Donbass, thì sẽ gặp nhiều vấn đề hơn. Trước hết, Quân đội Nga cần phải xây dựng một tuyến phòng thủ vững chắc dài hàng trăm km trong khu vực. Mặt khác, phía Ukraine có thể kéo hàng vạn quân ra đối đầu, không chỉ huy động được số lượng lớn lực lượng dự bị, mà còn có được lợi thế nội tại về tiếp tế và đặc biệt là họ dựa vào thế trận phòng ngự, đã dày công chuẩn bị trong 8 năm qua. Do vậy, bước đầu Quân đội Nga có thể hoàn thành nhiệm vụ, đó là chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine bằng hỏa lực mạnh và lực lượng thiết giáp hùng hậu; nhưng việc tiêu hao cường độ cao, có thể dẫn đến thất bại cho các hoạt động quân sự khác. Đặc điểm của xung đột Nga-Ukraine là Quân đội Nga có ưu thế trên không, Quân đội Nga có thể di chuyển, tiến và lùi tự do; còn Quân đội Ukraine thì không dám ra khỏi thành phố để chiến đấu trên thực địa. Thậm chí quân Ukraine không dám ra khỏi công sự để truy kích quân Nga; vì khi đó sẽ là cơ hội sát thương của quân Nga, khi họ phát huy uy lực của không quân với hỏa lực pháo binh, khi quân Ukraine không được công sự che chắn. Việc Quân đội Nga rút khỏi Kiev gần đây là ví dụ điển hình. Quân đội Nga dường như đã rút ra những bài học kinh nghiệm của giai đoạn đầu; họ cũng biết rằng, cuộc chiến không thể thành công trong một sớm một chiều. Sau khi điều chỉnh chiến lược và chiến thuật trong giai đoạn hai, thì sẽ chiến đấu kiên định. Minh chứng nhất cho phương châm “đánh chắc, tiến chắc” là trong trận Mariupol, quân Nga được trang bị đạn dược đầy đủ, sử dụng pháo bắn trực tiếp vào các vị trí bắn tỉa; chiến thuật này đã khiến Quân đội Ukraine không còn có thể phát huy lợi thế “tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu”. Quân đội Nga cũng bắt đầu coi trọng việc sử dụng các lực lượng không quân vũ trụ và tên lửa; các hoạt động quân sự gần đây được biết đến, với các cuộc tấn công bằng tên lửa trong một ngày đêm, khiến Quân đội Ukraine mất đi hai đại đội chiến đấu. Quân đội Nga đã tận dụng tối đa ưu thế trên không của mình và lần đầu tiên sử dụng các cuộc không kích tầm xa và hỏa lực hạng nặng, để tiêu diệt tất cả các điểm yểm trợ, cơ sở cung cấp đạn dược, nhiên liệu và vật chất chiến trường, mà Quân đội Ukraine có thể dựa vào. Bằng cách tấn công mãnh liệt, không ngừng, mục đích của quân Nga nhằm làm suy yếu hiệu quả chiến đấu của phía Ukraine đến mức cao nhất có thể; đến mức Quân đội Ukraine không còn nơi nào để phòng thủ và không có nơi nào để ẩn nấp. Hiện tại lực lượng không quân Ukraine cơ bản đã mất sức chiến đấu, ngoại trừ số ít trực thăng còn lại, các máy bay chiến đấu khác về cơ bản đều không thể bay; đây là điều bất lợi của Quân đội Ukraine, nhất là trong điều kiện địa hình của nước này rất bằng phẳng. Với khả năng của Không quân Ukraine hiện nay, họ không thể đảm bảo an toàn cho các tuyến đường viện trợ quân sự của phương Tây; Quân đội Nga cũng chớp lấy cơ hội này và tập trung đánh chặn và tiêu diệt các chuyến hàng viện trợ, vũ khí và lính đánh thuê của NATO tham chiến. Xét cho cùng, hiện Ukraine dựa vào nguồn vũ khí NATO và Mỹ để tồn tại, nếu không được bổ sung trong vài ngày, hoặc thời gian lâu hơn một chút, thì điều này càng làm gia tăng sự bi quan, tiêu cực, sợ hãi và mệt mỏi vì chiến tranh của Quân đội Ukraine. Hiện cả Nga và Ukraine đều đang điều các sư đoàn thiết giáp tinh nhuệ đến khu vực Donbass, và Quân đội Nga đang cố gắng tìm cách phá hủy, ngăn chặn các lực lượng của Quân đội Ukraine tập trung tại đây; điều này sẽ quyết định số phận của đôi bên.

