Ngày 24/7, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 114, thuộc cụm chiến đấu "Quân khu trung tâm" của Quân đội Nga đã chiếm đóng thành công thị trấn Novoselivka Persha (tên tiếng Nga: First Novoselivka). Lữ đoàn bộ binh cơ giới 114 trước kia thuộc đơn vị dân quân của Quân đội nhân dân Donetsk tự xưng. Sau đợt tái tổ chức nội bộ Quân đội Nga vào năm 2023, Lữ đoàn 114 trở thành đơn vị chủ lực tinh nhuệ của Quân đội Nga, chiến đấu cực kỳ tích cực trên chiến trường trung tâm Donetsk. Lữ đoàn nổi tiếng với lòng dũng cảm và tinh thần cao trên chiến trường đã chiến đấu từ núi Xỉ thải ở Nhà máy luyện cốc Avdiivka, đến tuyến phòng thủ Umanske và sông Vovcha. Vào ngày 10/7, lực lượng chủ lực của Lữ đoàn 114 vẫn đang giao tranh ác liệt trên “từng con đường” với quân Ukraine tại thị trấn Krasnogorovka ở phía tây thành phố Donetsk. Tuy nhiên, sau chưa đầy một tuần nghỉ ngơi, họ đã lại xuất hiện trên chiến trường phía nam Novoselivka Persha. Vào sáng 24/7, lá cở chiến thắng của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 114 đã được cắm trên tòa nhà cao tầng trong thị trấn Novoselivka Persha, chính thức tuyên bố kiểm soát hoàn toàn pháo đài then chốt này của Quân đội Ukraine ở phía tây Avdiivka. Sau khi quân đội Nga chiếm được Novoselivka Persha, con đường dẫn tới thành phố Pokrovsk ở phía đông tỉnh Donetsk của Ukraine đã được mở ra. Chiến lược dựa vào sông Vovcha để ngăn cản sức cơ động của lực lượng thiết giáp Nga của quân Ukraine đã bị phá sản (Trong ảnh những mũi tên đỏ là hướng tấn công của Nga, còn đường xanh là tuyến phòng thủ thứ ba của Ukraine). Đồng thời, để hợp tác với chiến lược tấn công đa tuyến và đột phá then chốt của Quân đội Nga, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 72 của Nga đã phát động cuộc tấn công vào Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 93 của Ukraine (có tên Fry), được rút từ mặt trận Chasov Yar, để tăng cường cho tuyến phòng thủ thứ ba tại phía đông thành phố Pokrovsk. Theo một đoạn video sau đó được Quân đội Nga tung lên mạng xã hội cho thấy, các binh sĩ của Lữ đoàn 93 của Ukraine đã kiên cường phòng ngự. Sau khi bị quân Nga bao vây, quân của Lữ đoàn 93 không buông súng đầu hàng, buộc Quân đội Nga sử dụng bom nhiệt áp, khiến một số binh sĩ thiệt mạng. Trong tuần qua, quân Nga tiếp tục tiến công một cách bài bản theo hướng Pokrovsk, còn quân Ukraine chưa thể ổn định tình hình ở mặt trận. Trong hai ngày qua, các đơn vị tấn công của Nga đã tập trung nỗ lực tăng cường tấn công hai bên sườn vào làng Zhelannoye, tạo vỏ bọc cho các nhóm tấn công đã tiến đến vùng ven của ngôi làng này vào ngày 31/7. Ở phía bắc, Quân đội Nga trong cuộc giao tranh ác liệt đã giành được quyền kiểm soát làng Timofeevka, cũng như phần lớn làng Veseloye ở khu vực phía tây của mặt trận và gần như đã đánh bật được quân Ukraine ra khỏi đó. Nhờ các hoạt động tích cực, các đơn vị của Nga đã có thể tiếp cận đáng kể ngôi làng Ivanovka từ phía nam và phía đông. Theo kênh Rvvoenkory trên mạng xã hội Telegram, quân Nga đã chiếm được khu làng Timofeevka. Điều này được xác nhận bởi kênh DeepState, có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GRU). Bộ Quốc phòng Nga sẽ công bố việc chiếm giữ hoàn toàn khu làng này, sau khi hoàn thành việc truy quét và củng cố vững chắc thế trận. Rvvoenkory nhận định, sau khi chiếm được Timofeevka, quân Nga tiếp tục tiến xa hơn, dọc theo con sông phía nam làng Volche. Đơn vị phòng thủ của quân Ukraine tại Zhelanny đã rơi vào thế bị bao vây gọng kìm, khi quân Nga tiến vào vùng ven làng (Ukraine vẽ trên bản đồ là “vùng xám”). Quân Nga cũng đã tiếp cận rất gần Sergeevka và Ivanovka. Hiện tại, quân Nga đang tiến hành các trận đánh khốc liệt, nhằm chiếm giữ một khu vực kiên cố vững chắc của quân Ukraine ở phía đông làng Zhelannoye. Sự sụp đổ tuyến bảo vệ này của Ukraine, sẽ giải phóng “đôi chân” của quân Nga để tiến xa hơn, đó là chiếm ngôi làng Zhelannye và tiến dọc theo tuyến đường sắt đến thị trấn Novogrodivka. Ở phía bên kia, quân Ukraine bắt đầu nhanh chóng xây dựng các trận địa phòng ngự, dựa vào các con sông Kazenny Torets và Zhuravka làm tuyến phòng thủ tự nhiên. Tuyến phòng thủ này rõ ràng sẽ trở thành tuyến kháng cự tiếp theo của Quân đội Ukraine trên hướng này. (Nguồn ảnh: cm.163, Topwar, Ukrinform, RVvoenkory).

