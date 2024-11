Quân Nga ném bom dọn đường, quân tinh nhuệ Ukraine thương vong lớn

Pháo binh và không quân tiến hành hỏa lực dọn đường, chiến thuật bao vây chia cắt quân mới của Quân đội Nga xuất hiện. Chiến thuật mới nhằm tiêu hao sức chiến đấu của Quân đội Ukraine đã trở thành chiến lược cốt lõi của Nga, được tiến hành ở tất cả các mặt trận. Vào ngày 8/11, lực lượng Không quân Ukraine xác nhận trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng, Quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa, UAV tự sát tầm xa và bom dẫn đường quy mô lớn vào Ukraine vào sáng sớm ngày hôm đó, đã xảy ra thương vong ở Odessa, Kharkiv, Sumy và Zaporizhia… Quan điểm chiến thuật cơ bản hiện nay của Quân đội Nga là tận dụng lợi thế hỏa lực, ném bom dọn đường, nhằm mở đường trên chiến trường; sau đó dùng lực lượng tấn công mặt đất để tiêu diệt lực lượng tinh nhuệ của Quân đội Ukraine. Có thể nhận thấy, Quân đội Nga không còn áp dụng các hoạt động tác chiến quy mô lớn cấp lữ đoàn hay sư đoàn, mà thay vào đó sử dụng các đơn vị quy mô nhỏ cấp tiểu đoàn, đại đội, trung đội, tiểu đội hoặc thậm chí là tổ bộ binh, để thực hiện các cuộc tấn công liên tục, nhằm loại bỏ sức mạnh hiệu quả của Quân đội Ukraine. Quân đội Nga chia lực lượng chiến đấu trên nhiều mặt trận theo chiến lược “nghìn vết cắt”, khiến quân Ukraine kiệt sức và luôn trong tình trạng hoảng loạn. Trước đó, Quân đội Nga bắt đầu áp dụng chiến thuật tấn công bằng lực lượng nhỏ từ trận Bakhmut và đạt được thành công vang dội. Hiện Quân đội Nga đã áp dụng chiến thuật sử dụng phân đội nhỏ ở tất cả các mặt trận, có thể thấy rõ nhất hiện nay là Kursk và Donetsk. Mục đích cơ bản là loại bỏ sức mạnh hiệu quả của Quân đội Ukraine ở mức độ lớn nhất và từ đó tiến hành một trận chiến tổng lực với Quân đội Ukraine. Lý do chính khiến Quân đội Nga áp dụng chiến thuật như vậy, là vì họ đã làm chủ được ưu thế trên không, tình báo và có thể tự do triển khai quân trên chiến trường. Lợi thế về hỏa lực của Quân đội Nga càng rõ ràng hơn, đủ hỗ trợ cho mọi đơn vị. Điều này đặt Quân đội Ukraine vào thế rất bị động trong chiến đấu. Trong các cuộc tấn công, Quân đội Nga thường tiến hành pháo kích trước tiên vào các vị trí của Quân đội Ukraine. Sau khi pháo hỏa chuẩn bị, đủ làm “mềm chiến trường”, bộ binh của Nga sẽ nhanh chóng tiến hành các hoạt động đột phá, nhằm tiêu diệt quân phòng thủ của Ukraine. Chiến thuật này của Quân đội Nga, mặc dù không thể tiêu diệt quân Ukraine chỉ trong một đòn tấn công, nhưng có thể tiêu diệt vài chục, hoặc thậm chí vài binh sĩ Ukraine trong mỗi trận chiến đấu. Nhưng với chiến thuật tiến công liên tục, khiến Quân đội Ukraine hao mòn tới mức không chịu nổi. Ngoài việc tiêu diệt sức mạnh hiệu quả của Quân đội Ukraine ở mức độ lớn nhất, chiến thuật này còn có một tác dụng quan trọng, đó là làm cho Quân đội Ukraine luôn trong tình trạng căng thẳng. Quân đội Ukraine không biết khi nào cuộc tấn công của Nga sẽ đến, khiến họ không bao giờ dám lơ là. Tình trạng căng thẳng kéo dài cũng khiến binh lính Ukraine rất mệt mỏi, hiệu quả chiến đấu giảm sút, tinh thần càng xuống thấp. Giữa lúc chiến trường căng thẳng, tờ Thời báo Tài chính (Financial Times) của Anh dẫn lời một quan chức quốc phòng Ukraine cho biết, nhiều binh sĩ nước này lo ngại rằng, nếu ông Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới, các gói hỗ trợ quân sự cho Kiev sẽ giảm và Ukraine sẽ "mất thêm đất, ít nhất là vùng Donbasss". Financial Times cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gọi điện cho Tổng thống mới đắc cử là ông Donald Trump để chúc mừng ông, và sau đó ông Trump đã yêu cầu tỷ phú Elon Musk trực tiếp nói chuyện điện thoại với ông Zelensky. Điều này có nghĩa là tỷ phú Musk rất quan trọng trong "phe" Trump, đồng thời cũng có nghĩa là thái độ của ông Trump rất quan trọng đối với Ukraine. Có thể nói, cuộc điện thoại của Tổng thống Zelensky chứa đựng quá nhiều thông tin. Đầu tiên, có thể nhận thấy, ông Trump không tôn trọng Tổng thống Zelensky và không quan tâm đến cảm xúc của ông ấy. Ngay từ khi vận động tranh cử Tổng thống Mỹ, ông Trump luôn cho rằng, Ukraine không phải là lợi ích cốt lõi của Mỹ và không sẵn sàng trả giá cho Ukraine. Thứ hai, Tổng thống Zelensky sẽ phải đối mặt với áp lực từ Musk. Musk công khai tuyên bố, Kiev nên từ bỏ những ảo tưởng viển vông và đổi một phần đất đai để lấy hòa bình. Có thể nói, quan điểm của Musk về cơ bản giống với quan điểm của ông Trump,... Việc nhượng bộ lãnh thổ và bồi thường là liều thuốc của chính quyền Trump để giành được hòa bình với Ukraine. Đối với Tổng thống Zelensky, dù cố gượng cười nói chuyện với Trump và Musk, nhưng chắc chắn ông lo lắng. Sự thật đã trở nên rõ ràng rằng, thái độ của Mỹ đối với viện trợ cho Ukraine chắc chắn đã thay đổi và bước tiếp theo của Mỹ là giảm sự hỗ trợ cho Ukraine. Trong khi đó trên chiến trường, Quân đội Nga đang tiêu diệt Quân đội Ukraine theo kiểu gặm nhấm liên tục, khiến Tổng thống Zelensky và bộ tham mưu của ông thực sự có rất ít thời gian để đưa ra quyết định. Quân đội Nga đang đẩy mạnh bao vây tiêu diệt quân Ukraine ở mặt trận Kursk, đẩy Quân đội Ukraine vào thế "ngàn cân treo sợi tóc". Mục tiêu của Quân đội Nga là tiêu diệt dần quân đội tinh nhuệ Ukraine, tiêu diệt căn bản tiềm lực chiến tranh của Quân đội Ukraine, buộc Ukraine phải chấp nhận kế hoạch hòa bình do Nga đề xuất. Đối với Tổng thống Zelensky, tình hình hiện tại quả thực rất khó khăn. Trong khi đó, Moscow rất lạc quan và tự tin về tình hình xung đột hiện nay. Trong cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài gần ba năm này, Nga dần dần tìm ra “mật khẩu chiến thắng”. Mỹ, Anh, Liên minh châu Âu,... chưa sẵn sàng chấp nhận thất bại, nhưng họ cũng cảm thấy rõ ràng rằng, mọi việc đã vượt quá khả năng của mình. Trước sức mạnh răn đe hạt nhân mạnh mẽ của Nga, phương Tây do Mỹ dẫn đầu đơn giản là không dám can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột. Việc ông Trump đắc cử vào thời điểm Nga đang đạt được ưu thế mạnh mẽ trên chiến trường càng đẩy Kiev vào tình thế khó khăn hơn. (Nguồn ảnh: Topwar, Ukrinform, Financial Times, CNN).

