Quân Nga hiện nay liệu có mạnh bằng Mỹ thời Chiến tranh vùng Vịnh?

Trong xung đột Nga-Ukraine, Quân đội Nga đã sử dụng nhiều loại vũ khí tiên tiến khác nhau, từ tên lửa siêu thanh, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, máy bay ném bom chiến lược siêu thanh Tu-22M2, máy bay chiến đấu Su-35. Ngoại trừ vũ khí hạt nhân, Quân đội Nga đã thử nghiệm tất cả các loại vũ khí thông thường tiên tiến trong tương lai như máy bay chiến đấu tàng hình Su-57, tên lửa phòng không hạng nặng cho đến tên lửa bắn đạn nhiệt áp năng lượng cao, đạn pháo dẫn đường chính xác và hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến. Vậy sức mạnh của Quân đội Nga hiện tại, có thể bắt kịp khả năng tác chiến thông thường của Quân đội Mỹ trong Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991 không? Đây là vấn đề được nhiều chuyên gia phân tích, làm cơ sở dự báo sức mạnh quốc phòng trong thời gian tới. Trong Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991, 860.000 quân Iraq đã bị liên quân do Mỹ lãnh đạo, đánh bại trong 42 ngày chiến đấu; 100.000 người bị thương và mất 324 máy bay, 3.847 xe tăng, 1.450 xe bọc thép, 2.917 khẩu pháo và 143 tàu chiến. Trước khi tiến hành cuộc chiến trên bộ, Quân đội Mỹ đã thực hiện 100.000 cuộc ném bom nhằm vào 540.000 quân Iraq trong tuyến phòng thủ sa mạc trong 38 ngày, khiến hiệu quả chiến đấu của Quân đội tiền tuyến của Iraq giảm hơn 50%. Trong Chiến tranh Vùng Vịnh, cuộc tấn công trên bộ kéo dài 100 giờ của Quân đội Mỹ và liên quân, đã kết thúc trận chiến, mang lại một sự thay đổi lớn cho khái niệm quân sự toàn cầu. Vệ tinh quân sự, máy bay chiến đấu tàng hình, tên lửa hành trình, hệ thống định vị GPS toàn cầu, vũ khí dẫn đường chính xác, hệ thống chỉ huy và điều khiển thông tin tự động, tác chiến điện tử, máy tính tốc độ cao, v.v. lần đầu tiên được sử dụng và đem lại kết quả mỹ mãn. Chỉ với số lượng 59 máy bay tấn công tàng hình F-117 của Không quân Mỹ, đã hoàn thành 30% nhiệm vụ tấn công chính xác của toàn liên quân. Tác dụng của các cuộc tấn công bằng máy bay F-117 của Mỹ, tương đương với 4.500 phi vụ của máy bay ném bom B-17 trong Thế chiến thứ hai. Còn trong cuộc xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra, Quân đội Nga đã chiến đấu trong 130 ngày, tiêu diệt hàng chục nghìn quân Ukraine và bắt sống 10.000 người. Theo báo cáo của Quân đội Nga, đã có 3.893 xe tăng hoặc xe bọc thép, 3.078 nòng pháo, súng cối; 704 bệ phóng tên lửa, 353 hệ thống tên lửa phòng không và 3.979 xe quân sự đã bị phá hủy. Bắn rơi trên không hoặc bị phá hủy trên mặt đất 229 máy bay các loại, 134 trực thăng và 1.440 UAV các loại. Từ dữ liệu so sánh, Quân đội Mỹ có vũ khí tối tân và Quân đội Nga thậm chí có nhiều loại vũ khí hiện đại hơn, như tên lửa siêu thanh, bom đạn nhiệt áp. Tuy nhiên, điều hạn chế hiệu quả chiến đấu của Quân đội Nga, chính là khả năng bảo đảm hậu cần chiến dịch và năng lực sản xuất vũ khí dẫn đường chính xác tiên tiến của Nga. Quân đội Mỹ có thể xuất kích 100.000 lượt máy bay chiến đấu tấn công mặt đất trong 38 ngày. Trong khi đó, Quân đội Nga chỉ có thể điều 200-300 phi vụ mỗi ngày và trung bình 7.600-11.400 phi vụ trong 38 ngày, bằng 1/10 của Không quân Mỹ. Như vậy về năng lực điều động lực lượng của Quân đội Mỹ hơn hẳn Quân đội Nga. Nên nhớ khi đó chiến trường Iraq, cách xa nước Mỹ hàng chục nghìn km, còn Quân đội Nga đang chiến đấu ở ngay trước cửa ngõ. Khoảng cách lớn nhất giữa Quân đội Mỹ và Quân đội Nga là khoảng cách về lực lượng không quân. Xét một cách công bằng, Lực lượng Không quân Nga hiện tại vẫn chưa thể đạt tới sức mạnh của Không quân Mỹ vào năm 1991. Các loại vũ khí hạng nặng và nhân lực của Quân đội Ukraine, bị Quân đội Nga phá hủy và tiêu diệt, chủ yếu dựa vào hỏa lực lục quân. Quân đội Nga có thể đạt được những chiến thắng rõ ràng ở khu vực Donbass vì có nhiều tuyến đường sắt giữa Donbass và Izyum, có thể đi thẳng đến Nga. Như Trung tá Alex Vershinen, một sĩ quan Quân đội Mỹ cho biết: Quân đội Nga là đội quân “có hàm răng sắc nhọn, nhưng chân ngắn”, nếu chiến đấu càng ở xa hậu phương, sức chiến đấu càng bị suy yếu nghiêm trọng. Hải quân Nga là lực lượng có màn thể hiện khiêm tốn nhất trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Đảo Rắn đã chứng minh rằng, Hạm đội Biển Đen thậm chí không thể chế áp được một lực lượng phòng thủ bờ biển quá mỏng yếu của Quân đội Ukraine, khi chỉ có một số xe vận tải và 2 hệ thống tên lửa chống hạm Harpoon dọc theo bờ biển. Ngay cả trong vùng biển gần Đảo Rắn, Hải quân Nga không có khả năng chế áp các vũ khí chống hạm ít ỏi của Ukraine. Hải quân Nga cũng không thể thực hiện chiến dịch đổ bộ, hoặc phòng không, chống tên lửa, chế áp hỏa lực mặt đất và các nhiệm vụ khác đều không hoàn thành. Vì vậy, so với thời kỳ Chiến tranh vùng Vịnh, Quân đội Nga vẫn chưa thể bằng Quân đội Mỹ về lực lượng không quân và hải quân. Lợi thế lớn nhất của Quân đội Nga chính là lục quân và giành lợi thế chiến trường ở những nơi mà tuyến đường sắt Nga có thể vươn tới. Do đó, Ukraine là chiến trường thích hợp nhất đối với Nga. Dựa vào hỏa lực chi viện, Quân đội Nga đã cơ bản hoàn thành hầu hết các nhiệm vụ chiến đấu, tiêu diệt số lượng lớn xe tăng, thiết giáp và các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt của Quân đội Ukraine. Tất nhiên, Quân đội Iraq và Ukraine về cơ bản là khác nhau. Xét cho cùng, Quân đội Ukraine từng là một trong những lực lượng chính của Quân đội Liên Xô, đồng thời Quân đội Ukraine vượt trội hơn Quân đội Iraq về khả năng kỹ chiến thuật, trang bị và tinh thần chiến đấu. Điều quan trọng nhất là Quân đội Ukraine được sự hậu thuẫn bởi Mỹ và phương Tây; nếu không, Quân đội Ukraine sẽ khó có thể trụ vững được tới thời điểm này.

