Bom UPAB-1500B Nga vừa sử dụng ở Avdiivka có tính năng gì?

Avdiivka là một thị trấn gần thành phố Donetsk, miền đông Ukraine. Ở vùng ngoại ô thị trấn có Nhà máy hóa chất và than cốc Avdiivka (AKHZ), đây là nhà sản xuất than cốc lớn nhất ở Ukraine. Avdiivka thực sự là “cái gai” mà quân Nga chưa “thể nhổ”; nhưng gần như đã bị san phẳng bởi bom và pháo của Quân đội Nga. Vừa qua các video đã xuất hiện trên web, cho thấy Không quân Nga đã dùng loại bom lượn có điều khiển, sử dụng theo kiểu “thả và quên”, từ bên ngoài hệ thống phòng không của Ukraine tại thị trấn Avdiivka; phá hủy những mục tiêu kiên cố của Quân đội Ukraine tại đây. Hiện không có thông tin về việc liệu có lực lượng phòng không Ukraine, đang hoạt động ở khu vực Avdiivka hay không? Tuy nhiên, những quả bom đã rơi tự do xuống mục tiêu, mà không có sự đánh chặn từ lực lượng phòng không Ukraine. Theo các thông tin trong những ngày gần đây cho thấy, Không quân Nga đang sử dụng một “loại bom mới”, lần đầu tiên được ra mắt công chúng vào năm 2019. Loại bom này là gì và nó hoạt động như thế nào, tính năng kỹ chiến thuật ra sao? Loại bom mà Nga vừa sử dụng ở Avdiivka đó chính là bom hàng không có điều khiển UPAB-1500B(-E), hay còn được gọi là K029BE. Đây là một loại bom mới của Nga, được đánh giá là vũ khí cực kỳ nguy hiểm; xuất hiện lần đầu trước công chúng vào năm 2019 tại triển lãm MAKS-2019. Thực tế khi đó, Nga cũng chỉ đang tiến hành thử nghiệm. Các thử nghiệm với UPAB-1500B đã được tiến hành thành công vào năm 2019 và UPAB-1500B đã được đưa vào sản xuất hàng loạt. Các nguồn tin của Nga cho rằng, việc sản xuất thậm chí khi đó đã bắt đầu cho một khách hàng nước ngoài. Khi đó cũng không có thông tin về việc liệu quá trình sản xuất hàng loạt bom UPAB-1500B đã được bắt đầu hay chưa? Nhưng cho đến năm 2020, bom UPAB-1500B đã chính thức được Quân đội Nga đưa vào biên chế. Bom UPAB-1500B được thiết kế để có thể được sử dụng bởi bất kỳ máy bay tấn công nào của Không quân Nga hiện nay. Quả bom có đường kính 400 mm và dài ít nhất 5 mét. UPAB-1500B được xếp vào loại bom dẫn đường hạng nặng. Các mục tiêu chính của bom UPAB-1500B là mục tiêu cố định có kích thước vừa và nhỏ, cũng như các boongke hoặc cơ sở phòng thủ kiên cố. UPAB-1500B có tổng trọng lượng 1.526 kg, trong đó riêng khối thuốc nổ nặng 1.010 kg. Bom UPAB-1500B có thiết kế đầu hình nón, thân hình bầu dục theo toàn bộ chiều dài của nó. Bốn cánh nâng ở giữa và bốn cánh lái nhỏ hơn ở đuôi. UPAB-1500B sử dụng phương pháp dẫn đường hỗn hợp giữa quán tính và vệ tinh. Bom lượn UPAB-1500B sử dụng ngòi nổ tiếp xúc ba chế độ (chạm nổ, chậm và chậm vừa). Tùy theo tính chất của mục tiêu, phi công sẽ đặt chế độ ngòi nổ; ví dụ với những công sự bê tông, quả bom sẽ xuyên sâu sau đó mới phát nổ; nhưng với những mục tiêu sinh lực lộ, chế độ chạm nổ sẽ được kích hoạt khi bom chạm mục tiêu. Là loại bom lượn có điều khiển, UPAB-1500B có thể thả ở độ cao tối đa là 15.000 mét, độ lệch tối đa so với tâm mục tiêu 10 mét, cự ly thả bom tối đa cách mục tiêu 50 km. Như vậy, máy bay Nga khi thả bom, hoàn toàn bên ngoài hệ thống phòng không của Ukraine; do đó nguy cơ máy bay sử dụng bom UPAB-1500B bị trúng đạn phòng không đối phương sẽ giảm đi. Để đạt được hiệu quả tối đa, máy bay mang bom UPAB-1500B phải bay lên độ cao ít nhất 14 km. Các nhà phân tích cho rằng, quả bom cực kỳ chính xác nhờ dẫn đường vệ tinh và dẫn đường quán tính. Việc dẫn đường bằng quán tính cũng giúp bom UPAB-1500B có khả năng chống tác chiến điện tử cao. Các nguồn tin bằng cả tiếng Nga và tiếng Ukraine cho biết, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS) mới sử dụng bom UPAB-1500B ở chiến trường Ukraine trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, đây là thông tin không chính xác. Có tài liệu ảnh cho thấy, bom UPAB-1500B đã được sử dụng lần đầu tiên vào đầu tháng 3/2022. Một bức ảnh do Bộ Quốc phòng Nga công bố đã xác nhận thực tế này, khi trên cánh của máy bay chiến đấu Nga, chụp cận cảnh quả bom UPAB-1500B, trên đó có viết chữ "Z”, biểu tượng chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Tuy nhiên, thiệt hại lớn đối với các tòa nhà và các trận địa phòng ngự của Quân đội Ukraine ở thị trấn Avdiivka trong những tuần gần đây, mới là lý do tại sao UPAB-1500B được cho là lần đầu tiên được sử dụng. Các nguồn tin cho rằng, một phần không nhỏ trong những thất bại của quân Ukraine ở Avdiivka, là do bom UPAB-1500B. Mặc dù đầu đạn của bom UPAB-1500B có sức công phá lớn, có thể xuyên thủng trần nhà và phá hủy các công sự kiên cố, nhưng UPAB-1500B cũng có những hạn chế nhất định. Một trong những hạn chế đó là nó không thể tấn công các mục tiêu đang di chuyển. Chính sự điều chỉnh quán tính của vệ tinh đã ngăn cản quả bom làm điều này. Một hạn chế khác là tổ chức mục tiêu; bom UPAB-1500B chỉ đạt hiệu quả cao khi sử dụng với những mục tiêu có kết cấu bê tông bảo vệ, như hầm ngầm, lô cốt và công sự kiên cố. Còn các mục tiêu khác, như các tòa nhà và công sự không kiên cố, việc sử dụng bom UPAB-1500B là sự lãng phí. Do tính năng kỹ chiến thuật của bom UPAB-1500B, nên nó không thể được coi là vũ khí tác chiến trên không phổ biến. Trên thực tế, bom UPAB-1500B được thiết kế để phá hủy các cấu trúc được bảo vệ tốt và với các mục tiêu được Quân đội Ukraine xây dựng kiên cố tại chiến trường Donbass, bom UPAB-1500B mới phát huy hết tính năng kỹ chiến thuật của nó. Video Không quân sử dụng bom lượn có điều khiển UPAB-1500B ở thị trấn Avdiivka vừa qua.

