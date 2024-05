Quân đội Ukraine hứng mưa tên lửa của Nga khi vượt sông Volchya

Giao tranh ở hướng bắc Kharkov đang diễn ra vô cùng ác liệt. Sau khi quân Nga mở cuộc tấn công bất ngờ, đã xuyên thủng tuyến phòng thủ đầu tiên; nhưng quân Ukraine đã kịp thiết lập được tuyến phòng thủ vững chắc, khi quân tiếp viện xuất hiện với tốc độ nhanh chóng, khiến bước tiến của quân Nga đã buộc phải chậm lại. Sau khi quân Nga chiếm được toàn bộ phía bắc thành Volchansk (lấy sông Volchya làm ranh giới), Quân đội Ukraine một lần nữa ra lệnh tăng viện thêm lực lượng, để giữ chắc phía tây nam thành phố Volchansk, nơi khu vực Nga có khả năng tấn công. Sau khi Quân đội Ukraine tổ chức chiến dịch phản công nhanh, đẩy quân Nga ra khỏi Kharkov vào tháng 9/2022; kể từ đó, Quân đội Ukraine đã sử dụng lực lượng vũ trang ở khu vực biên giới để tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, khiến Nga tuyên bố thành lập “vùng đệm an toàn” trên lãnh thổ Ukraine. Phía bắc tỉnh Kharkov là địa bàn chính của vùng đệm này, nên cuộc tấn công của Quân đội Nga lần này rất ác liệt. Thành phố Volchansk chỉ cách thủ phủ Kharkov khoảng 40 km. Một khi Quân đội Nga chiếm được nó sẽ có thể thiết lập một đầu cầu để tấn công thành phố Kharkov. Quân đội Ukraine từ lâu đã đoán biết được ý định tác chiến của Quân đội Nga, nên đã khẩn trương điều động Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57 và Lữ đoàn Chasseur số 71 tới Volchansk tăng viện cho thành phố trọng yếu này. Theo thông báo của Quân đội Ukraine, hiện tại tất cả 4 tiểu đoàn của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 31; 4 tiểu đoàn của Lữ đoàn đặc biệt số 1; 4 tiểu đoàn của Lữ đoàn xung kích đường không số 82 và 2 tiểu đoàn của Cụm biên giới số 9 đã được huy động tăng viện cho mặt trận Kharkov. Đến ngày 25/5, tổng cộng khoảng 8.000 quân từ 14 đơn vị chiến đấu cấp tiểu đoàn của quân đội Ukraine đã đến Volchansk và hoàn tất việc triển khai chiến đấu. Được biết, Volchansk hiện đã bước vào giai đoạn chiến tranh vị trí đô thị. Do bị tổn thất nặng nề ở giai đoạn đầu, nên quân Ukraine buộc phải di chuyển vào các khu dân cư và dựa vào các tòa nhà cao tầng để phòng thủ. Hiện tại, quân tiếp viện Ukraine đã được triển khai ở các khu vực rừng phía tây nam và phía tây Volchansk trong tư thế sẵn sàng. Một khi quân Ukraine trong thành phố phát động phản công, lực lượng tiếp viện ở ngoại vi này sẽ ngay lập tức phản ứng, để làm lực lượng dự bị. Tuy nhiên, tình hình chiến trường hiện nay đang rất bất lợi cho Quân đội Ukraine, khi quân Nga tấn công vào trung tâm Volchansk bắt đầu sử dụng pháo hạng nặng để phá hủy các tòa nhà. Quân đội Ukraine không thể triển khai hỏa lực phản công, nếu phản công vội vàng thì sẽ thiệt hại rất lớn. Quân tiếp viện Ukraine trú quân ở ngoại vi Volchansk cũng bị trinh sát Nga phát hiện và mở cuộc tấn công tàn khốc. Theo tin tức từ Quân đội Ukraine ở tiền tuyến, Nga bắt đầu thả bom nhiệt áp ODAB-1500 và bom phá FAB-500, khiến Quân đội Ukraine tăng cường cho Volchansk bị thương vong nặng nề và một số kho đạn dã chiến cũng bị phá hủy. Quân tiếp viện của Ukraine đang bị tấn công hàng ngày bằng hỏa lực và đã mất đi rất nhiều sức mạnh chiến đấu. Để giúp quân phòng thủ ở trung tâm Volchansk giảm bớt áp lực, quân Ukraine đóng tại khu vực phía tây Volchansk đã tổ chức một nhóm thiết giáp tấn công vượt sông Volchya. Theo ý tưởng của Quân đội Ukraine, họ sẽ xây dựng một cây cầu phao trên sông Volchya trong màn đêm và che chắn cho quân tiếp viện Ukraine khi tổ chức vượt sông Volchya, từ đó bí mật, bất ngờ đột nhập vào khu vực phía bắc thành phố. Tuy nhiên, ngay khi một số xe tăng và thiết giáp của Quân đội Ukraine bắt đầu vượt sông Volchya, một lượng lớn bệ phóng tên lửa "Hurricane-S" của Nga đã tiến hành bắn phá theo kiểu tấn công bão hòa; phá hủy cầu phao và lực lượng Ukraine vượt sông bị thương vong nặng nề. Hiện nay, Nga đang sử dụng một số lượng lớn vệ tinh và UAV trinh sát chiến thuật làm nhiệm vụ trinh sát - giám sát chiến trường Ukraine. Khi Quân đội Ukraine tăng cường cho Volchansk, họ ngay lập tức lọt vào tầm quan sát của quân Nga. Do không đủ hỏa lực để phản công quân Nga nên Quân đội Ukraine hiện chỉ có thể dựa vào chiến thuật biển người để ngăn chặn các đợt tấn công của quân Nga, khiến thiệt hại về quân số của họ trên chiến trường rất cao. Rất có thể Nga tiếp tục biến Volchansk thành một “máy xay thịt” kiểu Bakhmut phiên bản 2.0, khi quân Nga tại đây có quá nhiều lợi thế về hỏa lực. (Nguồn ảnh: CNN, Ukrinform, Sputnik).

Giao tranh ở hướng bắc Kharkov đang diễn ra vô cùng ác liệt. Sau khi quân Nga mở cuộc tấn công bất ngờ, đã xuyên thủng tuyến phòng thủ đầu tiên; nhưng quân Ukraine đã kịp thiết lập được tuyến phòng thủ vững chắc, khi quân tiếp viện xuất hiện với tốc độ nhanh chóng, khiến bước tiến của quân Nga đã buộc phải chậm lại. Sau khi quân Nga chiếm được toàn bộ phía bắc thành Volchansk (lấy sông Volchya làm ranh giới), Quân đội Ukraine một lần nữa ra lệnh tăng viện thêm lực lượng, để giữ chắc phía tây nam thành phố Volchansk, nơi khu vực Nga có khả năng tấn công. Sau khi Quân đội Ukraine tổ chức chiến dịch phản công nhanh, đẩy quân Nga ra khỏi Kharkov vào tháng 9/2022; kể từ đó, Quân đội Ukraine đã sử dụng lực lượng vũ trang ở khu vực biên giới để tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, khiến Nga tuyên bố thành lập “vùng đệm an toàn” trên lãnh thổ Ukraine. Phía bắc tỉnh Kharkov là địa bàn chính của vùng đệm này, nên cuộc tấn công của Quân đội Nga lần này rất ác liệt. Thành phố Volchansk chỉ cách thủ phủ Kharkov khoảng 40 km. Một khi Quân đội Nga chiếm được nó sẽ có thể thiết lập một đầu cầu để tấn công thành phố Kharkov. Quân đội Ukraine từ lâu đã đoán biết được ý định tác chiến của Quân đội Nga, nên đã khẩn trương điều động Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57 và Lữ đoàn Chasseur số 71 tới Volchansk tăng viện cho thành phố trọng yếu này. Theo thông báo của Quân đội Ukraine, hiện tại tất cả 4 tiểu đoàn của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 31; 4 tiểu đoàn của Lữ đoàn đặc biệt số 1; 4 tiểu đoàn của Lữ đoàn xung kích đường không số 82 và 2 tiểu đoàn của Cụm biên giới số 9 đã được huy động tăng viện cho mặt trận Kharkov. Đến ngày 25/5, tổng cộng khoảng 8.000 quân từ 14 đơn vị chiến đấu cấp tiểu đoàn của quân đội Ukraine đã đến Volchansk và hoàn tất việc triển khai chiến đấu. Được biết, Volchansk hiện đã bước vào giai đoạn chiến tranh vị trí đô thị. Do bị tổn thất nặng nề ở giai đoạn đầu, nên quân Ukraine buộc phải di chuyển vào các khu dân cư và dựa vào các tòa nhà cao tầng để phòng thủ. Hiện tại, quân tiếp viện Ukraine đã được triển khai ở các khu vực rừng phía tây nam và phía tây Volchansk trong tư thế sẵn sàng. Một khi quân Ukraine trong thành phố phát động phản công, lực lượng tiếp viện ở ngoại vi này sẽ ngay lập tức phản ứng, để làm lực lượng dự bị. Tuy nhiên, tình hình chiến trường hiện nay đang rất bất lợi cho Quân đội Ukraine, khi quân Nga tấn công vào trung tâm Volchansk bắt đầu sử dụng pháo hạng nặng để phá hủy các tòa nhà. Quân đội Ukraine không thể triển khai hỏa lực phản công, nếu phản công vội vàng thì sẽ thiệt hại rất lớn. Quân tiếp viện Ukraine trú quân ở ngoại vi Volchansk cũng bị trinh sát Nga phát hiện và mở cuộc tấn công tàn khốc. Theo tin tức từ Quân đội Ukraine ở tiền tuyến, Nga bắt đầu thả bom nhiệt áp ODAB-1500 và bom phá FAB-500, khiến Quân đội Ukraine tăng cường cho Volchansk bị thương vong nặng nề và một số kho đạn dã chiến cũng bị phá hủy. Quân tiếp viện của Ukraine đang bị tấn công hàng ngày bằng hỏa lực và đã mất đi rất nhiều sức mạnh chiến đấu. Để giúp quân phòng thủ ở trung tâm Volchansk giảm bớt áp lực, quân Ukraine đóng tại khu vực phía tây Volchansk đã tổ chức một nhóm thiết giáp tấn công vượt sông Volchya. Theo ý tưởng của Quân đội Ukraine, họ sẽ xây dựng một cây cầu phao trên sông Volchya trong màn đêm và che chắn cho quân tiếp viện Ukraine khi tổ chức vượt sông Volchya, từ đó bí mật, bất ngờ đột nhập vào khu vực phía bắc thành phố. Tuy nhiên, ngay khi một số xe tăng và thiết giáp của Quân đội Ukraine bắt đầu vượt sông Volchya, một lượng lớn bệ phóng tên lửa "Hurricane-S" của Nga đã tiến hành bắn phá theo kiểu tấn công bão hòa; phá hủy cầu phao và lực lượng Ukraine vượt sông bị thương vong nặng nề. Hiện nay, Nga đang sử dụng một số lượng lớn vệ tinh và UAV trinh sát chiến thuật làm nhiệm vụ trinh sát - giám sát chiến trường Ukraine. Khi Quân đội Ukraine tăng cường cho Volchansk, họ ngay lập tức lọt vào tầm quan sát của quân Nga. Do không đủ hỏa lực để phản công quân Nga nên Quân đội Ukraine hiện chỉ có thể dựa vào chiến thuật biển người để ngăn chặn các đợt tấn công của quân Nga, khiến thiệt hại về quân số của họ trên chiến trường rất cao. Rất có thể Nga tiếp tục biến Volchansk thành một “máy xay thịt” kiểu Bakhmut phiên bản 2.0, khi quân Nga tại đây có quá nhiều lợi thế về hỏa lực. (Nguồn ảnh: CNN, Ukrinform, Sputnik).