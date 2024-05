Bom có điều khiển của Nga san phẳng mục tiêu của Ukraine ở Chasov Yar

Quân đội Ukraine đang chịu tổn thất nặng nề trong việc bảo vệ Chasov Yar do Nga sử dụng bom có điều khiển. Chỉ huy tiểu đoàn của Lữ đoàn 92 của Quân đội Ukraine, Đại úy Yury Fidorenko, đã nói về điều này trong một cuộc phỏng vấn với tờ The New York Times của Mỹ. Theo Đại úy Fidorenko, những đơn vị Ukraine không thể chịu được sức tấn công dữ dội của Quân đội Nga và đang rút lui khỏi vị trí của mình. “Phòng tuyến của chúng tôi được củng cố rất vững chắc, nhưng người Nga đã sử dụng bom dẫn đường và đơn giản san bằng những vị trí này”, Fidorenko nói. Đại úy Fidorenko nói thêm rằng, do việc Nga thường xuyên sử dụng bom, ba tuyến phòng thủ của họ tại Chasov Yar đã bị phá hủy và quân của họ trong chiến hào đơn giản là không thể chịu được làn sóng hỏa lực và đã bỏ chạy khỏi vị trí của mình. Bình luận về tình hình chung nhiệm vụ phòng thủ Chasov Yar, Yury Fidorenko cho rằng, Quân đội Nga chắc chắn sẽ chiếm khu vực xung quanh trong vòng vài tuần. Theo Fidorenko, về khả năng quân Ukraine có thể giữ được các vị trí trong nội ô thành phố, điều này phụ thuộc vào việc nhận được hỗ trợ từ Mỹ, vì họ thiếu đạn pháo trầm trọng. Fidorenko cho biết, những khẩu pháo của họ chỉ bắn hai viên đạn mỗi ngày, trong khi đáng lẽ phải bắn ít nhất 30 quả. Hãy tưởng tượng một trận đấu quyền anh có các võ sĩ ngang nhau, nhưng một trong số họ có thể đánh đối phương gấp 10 lần. Theo Đại úy Fidorenko, UAV đã trở thành vũ khí hiệu quả cuối cùng mà phía Ukraine sử dụng để kiềm chế bước tiến của Quân đội Nga. Nhưng với sự giúp đỡ của UAV, bạn chỉ có thể làm chậm bước tiến của quân Nga chứ không thể ngăn chặn họ, Fidorenko kết luận. Trong khi Ukraine chưa có cách nào để khắc phục với loại bom lượn có điều khiển được cải tiến từ bom thường (FAB) của Nga, thì tin xấu lại tới với họ, khi xuất hiện video máy bay tiêm kích bom Su-34 của Nga, thả bom lượn UMPB D-30SN mới nhất. Lần đầu tiên, giới quan sát được nhìn thoáng qua loại vũ khí dẫn đường mới nhất của Nga, UMPB D-30SN, nằm dưới cánh của máy bay tiêm kích bom Su-34. Đoạn phim được kênh quân sự Kirill Fedorov trên mạng xã hội Telegram chia sẻ mới tối 25/5. Kênh Kirill Fedorov viết: “Máy bay ném bom Su-34 yêu quý của chúng tôi được trìu mến gọi là ‘thú mỏ vịt’, được nhìn thấy đang sử dụng bom có điều khiển UMPB D-30SN, để tấn công vào các vị trí của Ukraine ở Kharkov”. Tin tức về loại vũ khí tiên tiến có độ chính xác cao này xuất hiện vào đầu tháng 3 vừa qua. Có dấu hiệu cho thấy chúng được Quân đội Nga sử dụng trong chiến đấu, nhằm vào các mục tiêu quan trọng của Ukraine ở khu vực chiến tuyến. Thông tin chi tiết về loại bom UMPB D-30SN ban đầu được tiết lộ bởi kênh quân sự Fighterbomber chuyên về không quân trên mạng Telegram. Theo thông tin của Fighterbomber, D-30SN có đường kính 300 mm, được trang bị hệ thống định vị vệ tinh, hệ thống dẫn đường quán tính và mang đầu đạn nặng khoảng 230 kg. Các đặc điểm thiết kế của bom bao gồm đầu đạn, bộ điều khiển, động cơ phản lực và cánh nâng, cánh lái. Vũ khí có điều khiển đóng vai trò quan trọng trong việc vô hiệu hóa các mục tiêu của đối phương, dù được phóng từ máy bay chiến đấu hay hệ thống pháo tên lửa. Nga hiện có hệ thống pháo phản lực 300 mm được gọi là Tornado-S, có thể phóng bom D-30SN với động cơ tên lửa tiêu chuẩn. Bằng cách kết hợp động cơ và cánh lượn, tầm chiến đấu của bom D-30SN được mở rộng. Cải tiến này giúp Quân đội Nga có nhiều lựa chọn trong việc tấn công chính xác mục tiêu, mà không phải quá phụ thuộc vào vào không quân hay pháo binh. Đồng thời giảm thiểu nguy cơ bị đe dọa từ đối phương. Việc sử dụng bom D-30SN cũng đánh dấu việc Nga đã làm chủ hoàn toàn công nghệ chế tạo động cơ phản lực nhỏ dùng trên bom. Việc này có thể giúp Nga nâng tầm bay của các loại bom có trọng lượng lớn như FAB-3000 hay FAB-1500 đi xa hơn, biến chúng thành những tên lửa hành trình giá rẻ, có thể tấn công với cự ly tới 200km. (Nguồn ảnh: Topwar, CNN, Sputnik). Pháo binh Nga phá hủy những mục tiêu ở Chasov Yar. Nguồn Sina

Quân đội Ukraine đang chịu tổn thất nặng nề trong việc bảo vệ Chasov Yar do Nga sử dụng bom có điều khiển. Chỉ huy tiểu đoàn của Lữ đoàn 92 của Quân đội Ukraine, Đại úy Yury Fidorenko, đã nói về điều này trong một cuộc phỏng vấn với tờ The New York Times của Mỹ. Theo Đại úy Fidorenko, những đơn vị Ukraine không thể chịu được sức tấn công dữ dội của Quân đội Nga và đang rút lui khỏi vị trí của mình. “Phòng tuyến của chúng tôi được củng cố rất vững chắc, nhưng người Nga đã sử dụng bom dẫn đường và đơn giản san bằng những vị trí này”, Fidorenko nói. Đại úy Fidorenko nói thêm rằng, do việc Nga thường xuyên sử dụng bom, ba tuyến phòng thủ của họ tại Chasov Yar đã bị phá hủy và quân của họ trong chiến hào đơn giản là không thể chịu được làn sóng hỏa lực và đã bỏ chạy khỏi vị trí của mình. Bình luận về tình hình chung nhiệm vụ phòng thủ Chasov Yar, Yury Fidorenko cho rằng, Quân đội Nga chắc chắn sẽ chiếm khu vực xung quanh trong vòng vài tuần. Theo Fidorenko, về khả năng quân Ukraine có thể giữ được các vị trí trong nội ô thành phố, điều này phụ thuộc vào việc nhận được hỗ trợ từ Mỹ, vì họ thiếu đạn pháo trầm trọng. Fidorenko cho biết, những khẩu pháo của họ chỉ bắn hai viên đạn mỗi ngày, trong khi đáng lẽ phải bắn ít nhất 30 quả. Hãy tưởng tượng một trận đấu quyền anh có các võ sĩ ngang nhau, nhưng một trong số họ có thể đánh đối phương gấp 10 lần. Theo Đại úy Fidorenko, UAV đã trở thành vũ khí hiệu quả cuối cùng mà phía Ukraine sử dụng để kiềm chế bước tiến của Quân đội Nga. Nhưng với sự giúp đỡ của UAV, bạn chỉ có thể làm chậm bước tiến của quân Nga chứ không thể ngăn chặn họ, Fidorenko kết luận. Trong khi Ukraine chưa có cách nào để khắc phục với loại bom lượn có điều khiển được cải tiến từ bom thường (FAB) của Nga, thì tin xấu lại tới với họ, khi xuất hiện video máy bay tiêm kích bom Su-34 của Nga, thả bom lượn UMPB D-30SN mới nhất. Lần đầu tiên, giới quan sát được nhìn thoáng qua loại vũ khí dẫn đường mới nhất của Nga, UMPB D-30SN, nằm dưới cánh của máy bay tiêm kích bom Su-34. Đoạn phim được kênh quân sự Kirill Fedorov trên mạng xã hội Telegram chia sẻ mới tối 25/5. Kênh Kirill Fedorov viết: “Máy bay ném bom Su-34 yêu quý của chúng tôi được trìu mến gọi là ‘thú mỏ vịt’, được nhìn thấy đang sử dụng bom có điều khiển UMPB D-30SN, để tấn công vào các vị trí của Ukraine ở Kharkov”. Tin tức về loại vũ khí tiên tiến có độ chính xác cao này xuất hiện vào đầu tháng 3 vừa qua. Có dấu hiệu cho thấy chúng được Quân đội Nga sử dụng trong chiến đấu, nhằm vào các mục tiêu quan trọng của Ukraine ở khu vực chiến tuyến. Thông tin chi tiết về loại bom UMPB D-30SN ban đầu được tiết lộ bởi kênh quân sự Fighterbomber chuyên về không quân trên mạng Telegram. Theo thông tin của Fighterbomber, D-30SN có đường kính 300 mm, được trang bị hệ thống định vị vệ tinh, hệ thống dẫn đường quán tính và mang đầu đạn nặng khoảng 230 kg. Các đặc điểm thiết kế của bom bao gồm đầu đạn, bộ điều khiển, động cơ phản lực và cánh nâng, cánh lái. Vũ khí có điều khiển đóng vai trò quan trọng trong việc vô hiệu hóa các mục tiêu của đối phương, dù được phóng từ máy bay chiến đấu hay hệ thống pháo tên lửa. Nga hiện có hệ thống pháo phản lực 300 mm được gọi là Tornado-S, có thể phóng bom D-30SN với động cơ tên lửa tiêu chuẩn. Bằng cách kết hợp động cơ và cánh lượn, tầm chiến đấu của bom D-30SN được mở rộng. Cải tiến này giúp Quân đội Nga có nhiều lựa chọn trong việc tấn công chính xác mục tiêu, mà không phải quá phụ thuộc vào vào không quân hay pháo binh. Đồng thời giảm thiểu nguy cơ bị đe dọa từ đối phương. Việc sử dụng bom D-30SN cũng đánh dấu việc Nga đã làm chủ hoàn toàn công nghệ chế tạo động cơ phản lực nhỏ dùng trên bom. Việc này có thể giúp Nga nâng tầm bay của các loại bom có trọng lượng lớn như FAB-3000 hay FAB-1500 đi xa hơn, biến chúng thành những tên lửa hành trình giá rẻ, có thể tấn công với cự ly tới 200km. (Nguồn ảnh: Topwar, CNN, Sputnik). Pháo binh Nga phá hủy những mục tiêu ở Chasov Yar. Nguồn Sina