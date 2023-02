Quân đội Nga vượt sông, khép dần vòng vây tại Bakhmut

Vào ngày 28/1, lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga thông báo rằng, quân của họ đã chiếm làng Blagodatnoye từ tay Quân đội Ukraine; đây là ngôi làng nằm ở phía tây thị trấn Soledar, thuộc thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Vào ngày 29/1, trên kênh Telegram của mình, chuyên gia người Nga Yuri Podolyaka đã đánh giá cao tầm quan trọng về việc quân Wagner kiểm soát được làng Blagodatnoye. Ông Podolyaka cho rằng, sau khi tràn ngập Soledar, quân Nga đã tiến vào tuyến phòng ngự của Quân đội Ukraine ở bên trái, phía tây bờ sông Bakhmutka. Con sông Bakhmutka chảy qua làng Blagodatnoye; mặc dù con sông không phải là lớn, nhưng nó cản trở đáng kể việc quân Nga có thể tiến xa hơn tới thành phố Kramatorsk và Slavyansk. Đồng thời cản trở các mũi đột kích của quân Nga vào bên sườn, để bao vây quân Ukraine ở Bakhmut từ phía bắc và Seversk từ phía nam. Nếu quân Nga thiết lập được đầu cầu ở bờ tây sông Bakhmutka, họ có thể xiết chặt vòng vây với 30.000 quân Ukraine đang phòng thủ trong thành phố Bakhmut; đồng thời ngăn quân tiếp viện từ hướng tây (hướng duy nhất còn lại) cho thành phố Bakhmut. Tại thành phố Bakhmut, theo chuyên gia Podolyaka, quân Nga hiện có thể bắt đầu đánh chiếm làng Paraskovievka, cũng nằm ở tả ngạn của con sông Bakhmutka. Trước đó, cuộc tấn công vào khu dân cư này vô cùng ác liệt và điều này khiến việc tiếp cận thành phố Bakhmut từ phía bắc của quân Nga, trở nên khó khăn. Đối với cứ điểm Seversk, hoạt động bao vây thành phố chỉ có thể thực hiện được sau khi quân Nga chiếm được bờ tây sông Bakhmutka; sau đó quân Nga tiến dọc theo bờ sông phía đông để tiếp cận thành phố Seversk. Như vậy, Quân đội Ukraine không có cơ hội tiếp viện từ hướng nam cho thành phố này. Diễn biến tình hình chiến trường tại Bakhmut trong những ngày qua liên tiếp ở thế bất lợi cho Quân đội Ukraine; sau khi để quân Nga chiếm Blagodatnoye, thì ở hướng nam, quân Wagner của Nga đã chiếm làng Ivanovskoye, nằm ở hướng tây nam, sát gần thành phố Bakhmut; trực tiếp chặn đường rút quân của Ukraine. Làng Ivanovskoye (tên cũ là Krasnoe), nằm trên đường cao tốc Bakhmut - Konstantinovka, có tầm quan trọng chiến lược đối với Quân đội Ukraine. Đây cũng là “động mạch chính cuối cùng”, làm nhiệm vụ cung cấp cho lực lượng phòng thủ Ukraine ở trong thành phố Bakhmut. Sau khi chặn đường, Quân đội Ukraine sẽ bị bao vây gần như hoàn toàn. Ở phía bắc của Bakhmut, lính đánh thuê Wagner của Nga đang dần “gặm nhấm” thành công làng Berkhivka; đây là một phần của tuyến phòng thủ thứ hai của Quân đội Ukraine sau tuyến phòng thủ thứ nhất là Soledar. Việc quân Nga tràn ngập được làng Berkhivka, cùng với việc kiểm soát làng Ivanovskoye, sẽ càng xiết chặt thêm vòng vây của Quân đội Ukraine ở Bakhmut; đồng thời đẩy nhanh sự sụp đổ tuyến phòng ngự của Quân đội Ukraine trong thành phố. Hiện Quân đội Ukraine vẫn có thể sử dụng một con đường tiếp viện cho Bakhmut, đây là tuyến đường cao tốc M03 ở phía tây bắc thành phố, dẫn đến thành phố Slavyansk. Các tuyến tiếp tế còn lại đã bị cắt đứt một phần hoặc hoàn toàn và nằm dưới sự kiểm soát của Quân đội Nga. Nếu quân Nga chiếm được làng Paraskovievka, thì Bakhmut chính thức bị “đóng nồi hầm”. Còn vừa qua, cơ quan tình báo Israel Mossad đưa ra con số thiệt hại trong cuộc xung đột Nga-Ukraine rất thực tế và phơi bày 2 vấn đề lớn. Những số liệu mà Mossad đưa ra, không giống như thông tin do Ukraine và Nga đưa ra trước đó, nhưng đảm bảo tương đối khách quan. Theo số liệu được tình báo Mossad của Israel công bố, kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột (từ ngày 24/2/2022), Quân đội Nga đã có 18.480 người thiệt mạng và 44.500 người bị thương. Còn phía Ukraine có hơn 157.000 quân thiệt mạng và 234.000 người bị thương. Hiện tại, số liệu này ngay khi được công khai, đã được đa số được chuyên gia quân sự độc lập cơ bản nhất trí; như vậy tỷ lệ tổn thất trong cuộc xung đột Nga-Ukraine là khoảng 1:7, phù hợp với so sánh sức mạnh giữa Nga và Ukraine. Điều này cũng cho thấy rằng, cả Ukraine và Nga đã thông tin thiếu và sai tình hình chiến trường. Đồng thời, trong thông tin của cơ quan tình báo Mossad, thiệt hại về vũ khí của hai bên, thông tin do Quân đội do Nga và Ukraine công bố, rõ ràng là “không phù hợp”. Ví dụ, Ukraine thiệt hại tổng cộng 302 máy bay chiến đấu, 2.750 UAV, 6.230 xe bọc thép và xe tăng. Trong khi Nga, cường quốc quân sự số hai thế giới, chỉ mất 23 máy bay chiến đấu, hơn 200 UAV và 889 xe bọc thép và xe tăng. Điều này không có nghĩa là vũ khí của Nga mạnh hơn của Ukraine, nhưng người ta không thể không đặt câu hỏi, Ukraine, quốc gia thậm chí không nằm trong top 10 quân đội hàng đầu, lại có nhiều máy bay chiến đấu, xe tăng và máy bay không người lái như vậy? So với Nga, tỷ lệ thiệt hại chiến đấu của Quân đội Ukraine đã đạt khoảng 10:1; điều này phơi bày hai vấn đề rõ ràng nhất. Thứ nhất: Việc Nga một mình chiến đấu chống lại toàn bộ các nước phương Tây không phải là vô căn cứ. Thứ hai, hiệu suất vũ khí và sức mạnh chiến đấu của binh lính Nga có thể dễ dàng đè bẹp Ukraine. Điều này có thể thấy rằng quân không cần nhiều mà cần tinh nhuệ; nếu khả năng chiến đấu của từng binh sĩ không tốt, thì việc cung cấp cho Ukraine bất kỳ loại vũ khí nào cũng vô ích. Nên không có gì ngạc nhiên, khi các nước NATO hiện đang trì hoãn việc hỗ trợ vũ khí tối tân cho Ukraine.

