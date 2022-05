Quân đội Nga và NATO vừa "đối đầu" nhau trên Đảo Rắn?

Trong cuộc xung đột Nga và Ukraine đang diễn ra, mặc dù NATO không trực tiếp tham gia, nhưng họ đứng phía sau cung cấp vũ khí, thông tin tình báo, huấn luyện quân sự và gần đây là trực tiếp lên kế hoạch chiến đấu giúp Quân đội Ukraine. Trận tấn công của Quân đội Ukraine tái chiếm Đảo Rắn vào ngày 8/5, do NATO trực tiếp lên kế hoạch, nhưng đã gây ra những tổn thất to lớn cho Ukraine; trong đó có hơn 100 binh sĩ thiệt mạng, Phó Tư lệnh Hải quân Ukraine đốc chiến trận đánh bị hy sinh ngay tại chỗ. Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ, thực chất chỉ huy tham gia trận đánh chiếm Đảo Rắn thực chất là một sĩ quan NATO chỉ huy trực tiếp; như vậy đây cũng là vụ va chạm lớn nhất, giữa Quân đội Nga và NATO tại chiến trường Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kể từ khi chiến tranh Ukraine bùng nổ, chiến dịch tái chiếm Đảo Rắn là chiến dịch đột kích và phản công lớn nhất mà Quân đội Ukraine có thể tiến hành. Phải biết rằng, ưu thế trên không lúc này đã bị Nga nắm chắc, nhưng các nước NATO đã chọn Đảo Rắn để tiến hành cuộc phản kích. Một hòn đảo nhỏ, nhưng Quân đội Ukraine đã tập trung một số lượng lớn máy bay chiến đấu và máy bay ném bom cùng UAV; nhưng thực sự chỉ là một trận tấn công tự sát. Nguyên nhân chính là do Đảo Rắn có vị trí địa lý vượt trội, vừa dễ tấn công lại khó phòng thủ, trên đảo không có nhiều quân Nga, phòng thủ lại lỏng lẻo, nên Quân đội Ukraine có thể nhanh chóng tái chiếm trong khoảng thời gian ngắn. Đảo Rắn nằm ở trên khu vực Biển Đen, có chiều rộng 0,17 km vuông. Mục đích của việc Nga chiếm đóng ở đây, là để chặn viện trợ quân sự lớn hơn của NATO dành cho Ukraine từ hướng đường biển. Do đó, Đảo Rắn tuy nhỏ, nhưng có ý nghĩa chiến lược rất lớn đối với cả Nga và Ukraine. Nếu các nước NATO phối hợp với Ukraine để tái chiếm thành công Đảo Rắn, đây chắc chắn sẽ là một cú sốc lớn nhất cho cuộc duyệt binh lớn của Nga được tổ chức vào ngày 9/5. Đồng thời, cũng có thể gián tiếp nâng cao tinh thần cho những người lính đang chiến đấu trên các mặt trận khác của Ukraine. Để đảm bảo chiếm đảo thành công, chỉ huy NATO đã tích cực huy động những lực lượng tốt nhất có thể của Quân đội Ukraine hiện nay. Cùng lúc đó, NATO đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở Biển Đen gần Romania, nhằm thu hút và kiềm chế Hạm đội Biển Đen của Nga. Về lực lượng của Quân đội Ukraine tham gia đánh chiếm Đảo Rắn, họ không chỉ điều máy bay ném bom Su-24, mà cả máy bay chiến đấu Su-27, thậm chí cả lực lượng đổ bộ đường không bằng trực thăng, cùng số lượng lớn UAV các loại, trong đó có cả UAV TB2. Về chiến thuật đánh chiếm Đảo Rắn từ tay quân Nga, Quân đội Ukraine sử dụng máy bay ném bom bay thấp để tránh bị radar Nga theo dõi; đồng thời phối hợp giữa máy bay tiêm kích và UAV TB2, phóng tên lửa, ném bom các vị trí phòng thủ của Nga trên đảo. Sau đó, 100 lính dù Ukraine được trực thăng đổ bộ đường không, họ sẵn sàng tiến vào Đảo Rắn để “dọn dẹp đống lộn xộn” và bắt đầu trận chiến với lính Nga vốn “phòng thủ lỏng lẻo” trên đảo. Thậm chí Phó Tư lệnh Hải quân Ukraine cũng tham gia vào chiến dịch này và đặt nhiều hy vọng vào việc tái chiếm được Đảo Rắn từ tay quân Nga. Chiến dịch này của Ukraine nếu thành công, có thể được mô tả là “hoàn hảo”. Nhưng NATO và lãnh đạo Quân đội Ukraine đã bỏ qua một sự thật quan trọng, đó là lực lượng canh giữ Đảo Rắn không phải là binh lính Iraq hay Syria, mà là một quốc gia với sức mạnh chiến đấu tuyệt đối. Ngay khi máy bay trực thăng của Ukraine tiếp cận Đảo Rắn, một số binh sĩ đã bị trúng tên lửa trước khi họ kịp ra khỏi cửa máy bay. Trực thăng của Phó Tư lệnh Hải quân Ukraine tham gia chỉ huy trận đánh cũng bị bắn rơi, 1 sĩ quan cấp cao thiệt mạng trong trận mưa tên lửa, 100 binh sĩ Ukraine bị hy sinh khi chiếm đảo. Quân đội Nga tuyên bố đã bắn rơi 4 máy bay cánh cố định, 4 trực thăng, 3 UAV TB2 và đánh chìm 1 tàu đổ bộ tấn công của Ukraine ở khu vực Đảo Rắn. Tình huống tàn khốc có thể tưởng tượng được và kế hoạch phản công của Ukraine kết thúc trong thất bại thảm hại. Vì vậy, trận chiến tái chiếm Đảo Rắn của Ukraine và NATO cuối cùng sẽ trở thành một cuộc tấn công “tự sát” trong sách giáo khoa trong lịch sử, kết thúc một cách thảm khốc, khi toàn bộ lực lượng tái chiếm bị tiêu diệt. Điều quan trọng là ai kiểm soát Đảo Rắn sẽ kiểm soát cửa biển duy nhất còn lại ở Ukraine, và khi kiểm soát đảo này, thậm chí tàu ngầm, không thể thoát ra khỏi theo hướng của Biển Đen và Đảo Rắn vẫn thuộc quyền kiểm soát của Nga.

Trong cuộc xung đột Nga và Ukraine đang diễn ra, mặc dù NATO không trực tiếp tham gia, nhưng họ đứng phía sau cung cấp vũ khí, thông tin tình báo, huấn luyện quân sự và gần đây là trực tiếp lên kế hoạch chiến đấu giúp Quân đội Ukraine. Trận tấn công của Quân đội Ukraine tái chiếm Đảo Rắn vào ngày 8/5, do NATO trực tiếp lên kế hoạch, nhưng đã gây ra những tổn thất to lớn cho Ukraine; trong đó có hơn 100 binh sĩ thiệt mạng, Phó Tư lệnh Hải quân Ukraine đốc chiến trận đánh bị hy sinh ngay tại chỗ. Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ, thực chất chỉ huy tham gia trận đánh chiếm Đảo Rắn thực chất là một sĩ quan NATO chỉ huy trực tiếp; như vậy đây cũng là vụ va chạm lớn nhất, giữa Quân đội Nga và NATO tại chiến trường Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kể từ khi chiến tranh Ukraine bùng nổ, chiến dịch tái chiếm Đảo Rắn là chiến dịch đột kích và phản công lớn nhất mà Quân đội Ukraine có thể tiến hành. Phải biết rằng, ưu thế trên không lúc này đã bị Nga nắm chắc, nhưng các nước NATO đã chọn Đảo Rắn để tiến hành cuộc phản kích. Một hòn đảo nhỏ, nhưng Quân đội Ukraine đã tập trung một số lượng lớn máy bay chiến đấu và máy bay ném bom cùng UAV; nhưng thực sự chỉ là một trận tấn công tự sát. Nguyên nhân chính là do Đảo Rắn có vị trí địa lý vượt trội, vừa dễ tấn công lại khó phòng thủ, trên đảo không có nhiều quân Nga, phòng thủ lại lỏng lẻo, nên Quân đội Ukraine có thể nhanh chóng tái chiếm trong khoảng thời gian ngắn. Đảo Rắn nằm ở trên khu vực Biển Đen, có chiều rộng 0,17 km vuông. Mục đích của việc Nga chiếm đóng ở đây, là để chặn viện trợ quân sự lớn hơn của NATO dành cho Ukraine từ hướng đường biển. Do đó, Đảo Rắn tuy nhỏ, nhưng có ý nghĩa chiến lược rất lớn đối với cả Nga và Ukraine. Nếu các nước NATO phối hợp với Ukraine để tái chiếm thành công Đảo Rắn, đây chắc chắn sẽ là một cú sốc lớn nhất cho cuộc duyệt binh lớn của Nga được tổ chức vào ngày 9/5. Đồng thời, cũng có thể gián tiếp nâng cao tinh thần cho những người lính đang chiến đấu trên các mặt trận khác của Ukraine. Để đảm bảo chiếm đảo thành công, chỉ huy NATO đã tích cực huy động những lực lượng tốt nhất có thể của Quân đội Ukraine hiện nay. Cùng lúc đó, NATO đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở Biển Đen gần Romania, nhằm thu hút và kiềm chế Hạm đội Biển Đen của Nga. Về lực lượng của Quân đội Ukraine tham gia đánh chiếm Đảo Rắn, họ không chỉ điều máy bay ném bom Su-24, mà cả máy bay chiến đấu Su-27, thậm chí cả lực lượng đổ bộ đường không bằng trực thăng, cùng số lượng lớn UAV các loại, trong đó có cả UAV TB2. Về chiến thuật đánh chiếm Đảo Rắn từ tay quân Nga, Quân đội Ukraine sử dụng máy bay ném bom bay thấp để tránh bị radar Nga theo dõi; đồng thời phối hợp giữa máy bay tiêm kích và UAV TB2, phóng tên lửa, ném bom các vị trí phòng thủ của Nga trên đảo. Sau đó, 100 lính dù Ukraine được trực thăng đổ bộ đường không, họ sẵn sàng tiến vào Đảo Rắn để “dọn dẹp đống lộn xộn” và bắt đầu trận chiến với lính Nga vốn “phòng thủ lỏng lẻo” trên đảo. Thậm chí Phó Tư lệnh Hải quân Ukraine cũng tham gia vào chiến dịch này và đặt nhiều hy vọng vào việc tái chiếm được Đảo Rắn từ tay quân Nga. Chiến dịch này của Ukraine nếu thành công, có thể được mô tả là “hoàn hảo”. Nhưng NATO và lãnh đạo Quân đội Ukraine đã bỏ qua một sự thật quan trọng, đó là lực lượng canh giữ Đảo Rắn không phải là binh lính Iraq hay Syria, mà là một quốc gia với sức mạnh chiến đấu tuyệt đối. Ngay khi máy bay trực thăng của Ukraine tiếp cận Đảo Rắn, một số binh sĩ đã bị trúng tên lửa trước khi họ kịp ra khỏi cửa máy bay. Trực thăng của Phó Tư lệnh Hải quân Ukraine tham gia chỉ huy trận đánh cũng bị bắn rơi, 1 sĩ quan cấp cao thiệt mạng trong trận mưa tên lửa, 100 binh sĩ Ukraine bị hy sinh khi chiếm đảo. Quân đội Nga tuyên bố đã bắn rơi 4 máy bay cánh cố định, 4 trực thăng, 3 UAV TB2 và đánh chìm 1 tàu đổ bộ tấn công của Ukraine ở khu vực Đảo Rắn. Tình huống tàn khốc có thể tưởng tượng được và kế hoạch phản công của Ukraine kết thúc trong thất bại thảm hại. Vì vậy, trận chiến tái chiếm Đảo Rắn của Ukraine và NATO cuối cùng sẽ trở thành một cuộc tấn công “tự sát” trong sách giáo khoa trong lịch sử, kết thúc một cách thảm khốc, khi toàn bộ lực lượng tái chiếm bị tiêu diệt. Điều quan trọng là ai kiểm soát Đảo Rắn sẽ kiểm soát cửa biển duy nhất còn lại ở Ukraine, và khi kiểm soát đảo này, thậm chí tàu ngầm, không thể thoát ra khỏi theo hướng của Biển Đen và Đảo Rắn vẫn thuộc quyền kiểm soát của Nga.