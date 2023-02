Quân đội Nga sử dụng Bakhmut như một "cái bẫy" cho Ukraine?

Lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga, đã thành công khi đánh chiếm các cứ điểm nằm ở phía bắc thành phố Bakhmut. Trong trường hợp nếu thành phố Bakhmut thất thủ, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ không thể giữ vững tuyến phòng thủ thứ hai. Sau nhiều tuần giao tranh ác liệt, các đơn vị lính đánh thuê Wagner của Nga đã chiếm được cứ điểm Krasna Gora (Làng Núi Đỏ); sau đó tập trung đánh chiếm làng Paraskovievka ở bên cạnh, nhưng ngăn cách bởi con sông Bakhmutka. Đây được coi là cửa ngõ phía bắc của thành phố Bakhmut, có ý nghĩa chiến thuật quan trọng. Việc Quân đội Ukraine mất đi hai cứ điểm kiên cố và có ý nghĩa quan trọng với sự an toàn của thành phố Bakhmut. Như vậy, Quân đội Nga đã vượt qua được tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine và tổ chức tấn công vỗ mặt từ hướng bắc vào Bakhmut. Trên chiến tuyến khu vực phía nam thành phố, giao tranh ác liệt cũng diễn ra ở vùng ngoại ô Bakhmut. Quân đội Ukraine đã chuyển lực lượng dự bị của họ đến đây, cố gắng hết sức để chống lại sức mạnh tấn công của lính đánh thuê Wagner. Sau khi lực lượng lính đánh thuê Wagner chiếm được cứ điểm Paraskovievka, tình hình đồn trú của Lực lượng vũ trang Ukraine trong thành phố trở nên nguy cấp; và khi họ tiếp tục chiếm được Berkhivka, có thể khẳng định, chiến dịch bao vây Bakhmut của quân Nga đã bước sang giai đoạn cuối cùng. Và sau nhiều lần giằng co, đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Quân đội Ukraine sẽ bắt đầu triệt thoái khỏi thành phố. Theo một số thông tin, Ukraine đã rút một số đơn vị khỏi Bakhmut, và sở chỉ huy của họ đã bí mật được di tản trước về tuyến sau. Sau khi các lực lượng Wagner thành công trên hướng bắc; trong một cuộc tấn công bất ngờ, lính đánh thuê Wagner đã đánh bật các đơn vị Ukraine khỏi làng Berkhivka, nằm ở phía tây của Bakhmut. Như vậy, tình hình xung quanh Bakhmut đang phát triển nhanh chóng có lợi cho quân Nga; và với tốc độ tiến công như vậy, Bakhmut có thể bị bao vây hoàn toàn trước cuối tuần này. Truyền thông Nga đưa tin, vào sáng 21/2, các đơn vị lính đánh thuê Wagner đã bất ngờ mở cuộc tấn công vào một số vị trí của Quân đội Ukraine ở phía nam và cuộc chiến đấu không kéo dài lâu. Hiện phía Quân đội Ukraine chỉ có một hành lang nhỏ, để có thể rút lui. Đúng như dự đoán trước đó, Quân đội Ukraine đã không thể xây dựng một tuyến phòng thủ hiệu quả ở đây, do các đơn vị lính đánh thuê Wagner đã tiến khá nhanh về phía tây Bakhmut. Với tình hình hiện tại, việc bao vây hoàn toàn Bakhmut chỉ cần kiểm soát khu dân cư Ivanivske, sau đó “nồi hầm” Bakhmut sẽ bị đóng hoàn toàn. Quân đội Ukraine nghi ngờ rằng, lực lượng lính đánh thuê Wagner cố tình để Quân đội Ukraine duy trì quyền kiểm soát chiến thuật đối với một trong những con đường còn lại. Hiện không rõ con đường nào, có lẽ đó là con đường đến thị trấn Chasov Yar ở phía tây, chạy qua làng Khromovo. Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky ra lệnh bằng mọi giá phải giữ vững tuyến phòng thủ của Bakhmut, kêu gọi Quân đội Ukraine không đầu hàng. Nhưng bây giờ, lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga đã chiếm được Bakhmut, và mọi người đều nghĩ rằng đó là một kết luận có thể đoán trước. Thực tế là thành phố Bakhmut đang trong trạng thái một cuộc bao vây chiến thuật, và hầu như tất cả các tuyến đường tiếp tế từ phía tây đều bị cắt đứt hoặc hứng chịu hỏa lực pháo binh hạng nặng của Quân đội Nga. Đại tá Markus Reissner, chỉ huy Lực lượng Vệ binh của Quân đội Áo, dự đoán rằng nếu Quân đội Nga chiếm được thành phố Bakhmut, tuyến phòng thủ thứ hai cũng sẽ sụp đổ và Quân đội Ukraine sẽ phải rút lui về tuyến thành phố Slavyansk - Kramatorsk ở Donbass. Trận chiến giành Bakhmut vẫn chưa kết thúc, nhưng nó đã gây ra nhiều thiệt hại cho lực lượng vũ trang Ukraine hơn bất kỳ trận chiến nào khác của cuộc xung đột. Giới chuyên gia Ukraine cho rằng, với việc mất Berkhivka, toàn bộ hàng thủ Bakhmut sẽ sụp đổ, giống như ở Soledar và rất ít người chạy thoát. Theo ước tính của các tình nguyện viên Ukraine, "lò vôi" Bachmut được coi là trận chiến đẫm máu nhất thế giới trong một cuộc xung đột ở đầu thế kỷ 21 này. Quân đội Nga đã thành công, khi “thu hút” Quân đội Ukraine vào đây, để loại bỏ các lực lượng quan trọng của Ukraine. Tại Bakhmut, Quân đội Ukraine đã phải chịu những tổn thất không thể khắc phục được, vì các đơn vị ở đó sẽ không còn khả năng phục hồi. Thực tế cho thấy, nhiều lữ đoàn chính quy tinh nhuệ của Ukraine, khi được thay ra, đã mất sức chiến đấu hoàn toàn. Đối đầu với quân Ukraine tại Bakhmut là lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga, họ được trang bị tên lửa chống tăng và súng phóng lựu tốt nhất. Họ có kinh nghiệm chiến đấu tại chiến trường Syria và mọi người đều biết cách gọi hỗ trợ trên không và pháo binh. Xe BMP thường gần như là phương tiện di chuyển của họ, ngoài ra còn có xe bán tải. Vì vậy, Wagner có rất nhiều lợi thế trên chiến trường.

