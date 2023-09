Quân đội Nga lấy ở đâu ra súng cối tự hành 120mm 2S31 Vena?

Theo tờ Svpressa, súng cối tự hành 120mm 2S31 Vena của Quân đội Nga đã xuất hiện trên chiến trường Ukraine và ngay lập tức thu hút sự chú ý. Sự thật này đã được các phương tiện truyền thông độc lập ghi lại, và phương Tây cũng như các nhà phân tích quân sự chắc chắn sẽ theo dõi cối tự hành 2S31 Vena. Súng cối tự hành 2S31 Vena đã xuất hiện tại diễn đàn Army-2023, nơi nó được giới thiệu tại triển lãm của Rosoboronexport. Và trong đội hình chiến đấu của Quân đội Nga tại chiến trường Ukraine, 2S31 Vienna đã được trình chiếu trên chương trình Vesti, trong phóng sự của phóng viên chiến trường VGTRK Mikhail Andronik.Súng cối 2S31 có thể coi là sự tiếp nối của cối tự hành 2S9 Nona-S nổi tiếng, nhưng có kích thước lớn gấp đôi. Phó Tư lệnh binh chủng pháo binh Nga giải thích, tháp pháo 2S31 Vena được thiết kế mới, sử dụng khung gầm của xe chiến đấu bộ binh BMP-3. Điều này giúp tăng cơ số đạn chiến đấu theo xe lên 70 viên (ảnh súng cối tự hành 2S9 Nona-S). Theo trang Defense Express của Ukraine có trụ sở tại Lvov, súng cối tự hành 2S31 Vena không mang lại “điềm lành” cho lính Ukraine ở chiến trường, vì nó không chỉ hoạt động như một khẩu pháo, mà còn như một khẩu súng cối cỡ nòng lớn. Trong điều kiện chiến đấu mà hai bên đều “tiêu thụ điên cuồng” đạn pháo, tính năng bắn nhanh của súng cối tự hành 2S31, có thể bắn bất kỳ loại đạn súng cối 120 mm nào, chắc chắn sẽ là “ưu thế vượt trội” của binh lính Nga. Súng cối tự hành 2S31 Vena không chỉ có khả năng bao phủ đạn rất lớn vào một khu vực mục tiêu, do có tốc độ bắn tới 10 viên một phút; mà còn được thiết kế để có thể tiêu diệt các xe bọc thép hạng nặng của NATO như xe tăng Leopard 2 và M1 Abrams. Với tầm bắn của pháo hiện đại ngày nay, tầm bắn tối đa của súng cối 2S31 chỉ là 13 km thì có vẻ “khiêm tốn”. Nhưng với khả năng cơ động tuyệt vời (tốc độ lên tới 70 km một giờ), 2S31 Vena có thể xuất hiện ở những nơi không ngờ nhất và nhanh chóng né tránh đòn phản pháo của đối phương. Đặc biệt đáng chú ý là trang bị của 2S31 Vena có một một máy tính đường đạn trên xe, có khả năng tự xác định tọa độ trận địa và ghi nhớ vị trí của ba chục mục tiêu; cũng như hệ thống hút khói tự động khi bắn, nên kíp xe chắc chắn không có nguy cơ bị ngạt khi khai hỏa cấp tập. Điều gây ngạc nhiên cho giới quan sát, đó là súng cối tự hành 2S31 Vena lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1997 tại Hội nghị & Triển lãm quốc phòng quốc tế (IDEX) ở Abu Dhabi (UAE). Và sau đó hầu như không có tin tức gì về mẫu súng cối này. Hiện các chuyên gia Ukraine đang tự hỏi, Quân đội Nga lấy 2S31 Vena từ đâu? Vì tất cả các mẫu 2S31 Vena đã sản xuất, được cho là đã bán cho Azerbaijan. Rõ ràng quân đội Nga không còn loại cối tự hành này, hay nói đúng hơn là có thông tin về loại súng cối này, trong lực lượng đổ bộ đường không của Nga và chỉ để dùng để huấn luyện. Trước đó vào đầu những năm 2010, Nga tuyên bố bắt đầu sản xuất hàng loạt súng cối tự hành 2S31 Vienna. Nhưng quốc gia duy nhất nhận được loại cối tự hành này là Azerbaijan, quốc gia tính đến năm 2016 đã nhận được tổng cộng 18 xe loại này; ấn phẩm Defense Express viết. Nhưng câu hỏi là Nga lấy ở đâu những khẩu 2S31 Vena để đưa sang chiến trường Ukraine. Theo Defense Express, có vẻ như quân đội Nga hiện đã lấy số cối tự hành 2S31 Vena từ nguồn dự trữ của các đơn vị huấn luyện lực lượng đổ bộ đường không của họ. Cũng theo Defense Express nhận định: "Nhưng điều tồi tệ hơn nhiều đối với Quân đội Ukraine là kinh nghiệm sử dụng 2S31 Vena thu được trong các trận đánh tại Ukraine, có thể được Quân đội Nga sử dụng để khôi phục việc sản xuất hàng loạt loại vũ khí này”. Hiện tại công việc hiện đại hóa súng cối 2S31 Vena đang được tiến hành tại Kurganmashzavod, một công ty chuyên sản xuất xe thiết giáp của Nga có trụ sở tại Kurgan. Vì những lý do rõ ràng, chi tiết về bản nâng cấp của 2S31 Vena không được tiết lộ. Tuy nhiên theo dự đoán, có thể chắc chắn rằng phiên bản nâng cấp của khẩu 2S31 sẽ đúng như những gì các đơn vị pháo binh của Nga ở chiến trường Ukraine mong muốn, đó là khả năng cơ động, độ chính xác, tốc độ bắn và cơ số đạn pháo mang theo lớn. Rõ ràng là quân đội Nga cần một phương tiện có khả năng yểm trợ hỏa lực cho một trung đội bộ binh bằng một loạt hỏa lực nhanh và chính xác, đủ “làm mềm trận địa” của đối phương. Sau khi bắn 70 viên đạn cối 120 mm chỉ trong vài phút, 2S31 sẽ nhanh chóng rời khỏi trận địa, khiến các phương tiện trinh sát của Ukraine không có cơ hội tìm ra vị trí của nó. Một trinh sát viên bằng UAV kỳ cựu của Quân đội Ukraine, có tên là Birds of Madyar cho biết, họ cần khoảng 7-10 phút để tính toán tọa độ của một khẩu pháo Nga, với điều kiện nó tiếp tục khai hỏa. Nhưng với thời gian như vậy, khẩu đội 2S31 đã di chuyển khỏi vị trí. Trên chiến trường Ukraine, một khẩu pháo tự hành bắn nhanh, đặc biệt với sự giúp đỡ của máy tính, có thể trở thành vũ khí lý tưởng. Thực tế là pháo binh Nga bắn nhiều, nhưng độ chính xác kém, vì họ không có thời gian cho việc quan sát và sửa bắn. Lý do là phải “bắn nhanh và chạy”, nếu không sẽ bị pháo binh Ukraine phản pháo chính xác. Với sự trợ giúp của UAV trinh sát và đặc biệt là đạn dẫn đường, súng cối tự hành 2S31 sẽ có cơ hội phát huy được những phẩm chất trong việc hỗ trợ hỏa lực chính xác hoặc là bắn theo kiểu “vãi đạn” vào một khu vực, tạo điều kiện cho bộ binh xung phong. Sự xuất hiện của súng cối tự hành 2S31 Vena trên chiến trường, có thể khiến Quân đội Ukraine lo ngại, vì Quân đội Nga đang phát triển các phương pháp phòng ngự chủ động mới và phương pháp đột phá các khu vực kiên cố phức tạp, trong điều kiện thiếu thời gian bắn chuẩn bị của pháo binh. Hiện nay Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga và cả Ukraine và NATO, đang tìm kiếm câu trả lời cho những thách thức phức tạp của xung đột hiện đại, khi UAV đã thay đổi hoàn toàn chiến thuật chiến đấu; nhưng đồng thời, pháo binh đã và vẫn là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến kết quả đối đầu. Chắc chắn sự xuất hiện ồ ạt của súng cối tự hành 2S3 Vena trên chiến trường Ukraine, sẽ tạo ra những điều chỉnh cho các trận đánh trên chiến trường có lợi cho quân Nga. Rất có thể súng cối tự hành 2S31 sẽ sớm trở thành vũ khí hỏa lực phổ biến như xe tăng T-72 hoặc trực thăng Ka-52 trong Quân đội Nga. Đoạn phim về súng cối tự hành 2S3 Vena trên chiến trường Ukraine. Nguồn RIA Novosti

Theo tờ Svpressa, súng cối tự hành 120mm 2S31 Vena của Quân đội Nga đã xuất hiện trên chiến trường Ukraine và ngay lập tức thu hút sự chú ý. Sự thật này đã được các phương tiện truyền thông độc lập ghi lại, và phương Tây cũng như các nhà phân tích quân sự chắc chắn sẽ theo dõi cối tự hành 2S31 Vena. Súng cối tự hành 2S31 Vena đã xuất hiện tại diễn đàn Army-2023, nơi nó được giới thiệu tại triển lãm của Rosoboronexport. Và trong đội hình chiến đấu của Quân đội Nga tại chiến trường Ukraine, 2S31 Vienna đã được trình chiếu trên chương trình Vesti, trong phóng sự của phóng viên chiến trường VGTRK Mikhail Andronik. Súng cối 2S31 có thể coi là sự tiếp nối của cối tự hành 2S9 Nona-S nổi tiếng, nhưng có kích thước lớn gấp đôi. Phó Tư lệnh binh chủng pháo binh Nga giải thích, tháp pháo 2S31 Vena được thiết kế mới, sử dụng khung gầm của xe chiến đấu bộ binh BMP-3. Điều này giúp tăng cơ số đạn chiến đấu theo xe lên 70 viên (ảnh súng cối tự hành 2S9 Nona-S). Theo trang Defense Express của Ukraine có trụ sở tại Lvov, súng cối tự hành 2S31 Vena không mang lại “điềm lành” cho lính Ukraine ở chiến trường, vì nó không chỉ hoạt động như một khẩu pháo, mà còn như một khẩu súng cối cỡ nòng lớn. Trong điều kiện chiến đấu mà hai bên đều “tiêu thụ điên cuồng” đạn pháo, tính năng bắn nhanh của súng cối tự hành 2S31, có thể bắn bất kỳ loại đạn súng cối 120 mm nào, chắc chắn sẽ là “ưu thế vượt trội” của binh lính Nga. Súng cối tự hành 2S31 Vena không chỉ có khả năng bao phủ đạn rất lớn vào một khu vực mục tiêu, do có tốc độ bắn tới 10 viên một phút; mà còn được thiết kế để có thể tiêu diệt các xe bọc thép hạng nặng của NATO như xe tăng Leopard 2 và M1 Abrams. Với tầm bắn của pháo hiện đại ngày nay, tầm bắn tối đa của súng cối 2S31 chỉ là 13 km thì có vẻ “khiêm tốn”. Nhưng với khả năng cơ động tuyệt vời (tốc độ lên tới 70 km một giờ), 2S31 Vena có thể xuất hiện ở những nơi không ngờ nhất và nhanh chóng né tránh đòn phản pháo của đối phương. Đặc biệt đáng chú ý là trang bị của 2S31 Vena có một một máy tính đường đạn trên xe, có khả năng tự xác định tọa độ trận địa và ghi nhớ vị trí của ba chục mục tiêu; cũng như hệ thống hút khói tự động khi bắn, nên kíp xe chắc chắn không có nguy cơ bị ngạt khi khai hỏa cấp tập. Điều gây ngạc nhiên cho giới quan sát, đó là súng cối tự hành 2S31 Vena lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1997 tại Hội nghị & Triển lãm quốc phòng quốc tế (IDEX) ở Abu Dhabi (UAE). Và sau đó hầu như không có tin tức gì về mẫu súng cối này. Hiện các chuyên gia Ukraine đang tự hỏi, Quân đội Nga lấy 2S31 Vena từ đâu? Vì tất cả các mẫu 2S31 Vena đã sản xuất, được cho là đã bán cho Azerbaijan. Rõ ràng quân đội Nga không còn loại cối tự hành này, hay nói đúng hơn là có thông tin về loại súng cối này, trong lực lượng đổ bộ đường không của Nga và chỉ để dùng để huấn luyện. Trước đó vào đầu những năm 2010, Nga tuyên bố bắt đầu sản xuất hàng loạt súng cối tự hành 2S31 Vienna. Nhưng quốc gia duy nhất nhận được loại cối tự hành này là Azerbaijan, quốc gia tính đến năm 2016 đã nhận được tổng cộng 18 xe loại này; ấn phẩm Defense Express viết. Nhưng câu hỏi là Nga lấy ở đâu những khẩu 2S31 Vena để đưa sang chiến trường Ukraine. Theo Defense Express, có vẻ như quân đội Nga hiện đã lấy số cối tự hành 2S31 Vena từ nguồn dự trữ của các đơn vị huấn luyện lực lượng đổ bộ đường không của họ. Cũng theo Defense Express nhận định: "Nhưng điều tồi tệ hơn nhiều đối với Quân đội Ukraine là kinh nghiệm sử dụng 2S31 Vena thu được trong các trận đánh tại Ukraine, có thể được Quân đội Nga sử dụng để khôi phục việc sản xuất hàng loạt loại vũ khí này”. Hiện tại công việc hiện đại hóa súng cối 2S31 Vena đang được tiến hành tại Kurganmashzavod, một công ty chuyên sản xuất xe thiết giáp của Nga có trụ sở tại Kurgan. Vì những lý do rõ ràng, chi tiết về bản nâng cấp của 2S31 Vena không được tiết lộ. Tuy nhiên theo dự đoán, có thể chắc chắn rằng phiên bản nâng cấp của khẩu 2S31 sẽ đúng như những gì các đơn vị pháo binh của Nga ở chiến trường Ukraine mong muốn, đó là khả năng cơ động, độ chính xác, tốc độ bắn và cơ số đạn pháo mang theo lớn. Rõ ràng là quân đội Nga cần một phương tiện có khả năng yểm trợ hỏa lực cho một trung đội bộ binh bằng một loạt hỏa lực nhanh và chính xác, đủ “làm mềm trận địa” của đối phương. Sau khi bắn 70 viên đạn cối 120 mm chỉ trong vài phút, 2S31 sẽ nhanh chóng rời khỏi trận địa, khiến các phương tiện trinh sát của Ukraine không có cơ hội tìm ra vị trí của nó. Một trinh sát viên bằng UAV kỳ cựu của Quân đội Ukraine, có tên là Birds of Madyar cho biết, họ cần khoảng 7-10 phút để tính toán tọa độ của một khẩu pháo Nga, với điều kiện nó tiếp tục khai hỏa. Nhưng với thời gian như vậy, khẩu đội 2S31 đã di chuyển khỏi vị trí. Trên chiến trường Ukraine, một khẩu pháo tự hành bắn nhanh, đặc biệt với sự giúp đỡ của máy tính, có thể trở thành vũ khí lý tưởng. Thực tế là pháo binh Nga bắn nhiều, nhưng độ chính xác kém, vì họ không có thời gian cho việc quan sát và sửa bắn. Lý do là phải “bắn nhanh và chạy”, nếu không sẽ bị pháo binh Ukraine phản pháo chính xác. Với sự trợ giúp của UAV trinh sát và đặc biệt là đạn dẫn đường, súng cối tự hành 2S31 sẽ có cơ hội phát huy được những phẩm chất trong việc hỗ trợ hỏa lực chính xác hoặc là bắn theo kiểu “vãi đạn” vào một khu vực, tạo điều kiện cho bộ binh xung phong. Sự xuất hiện của súng cối tự hành 2S31 Vena trên chiến trường, có thể khiến Quân đội Ukraine lo ngại, vì Quân đội Nga đang phát triển các phương pháp phòng ngự chủ động mới và phương pháp đột phá các khu vực kiên cố phức tạp, trong điều kiện thiếu thời gian bắn chuẩn bị của pháo binh. Hiện nay Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga và cả Ukraine và NATO, đang tìm kiếm câu trả lời cho những thách thức phức tạp của xung đột hiện đại, khi UAV đã thay đổi hoàn toàn chiến thuật chiến đấu; nhưng đồng thời, pháo binh đã và vẫn là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến kết quả đối đầu. Chắc chắn sự xuất hiện ồ ạt của súng cối tự hành 2S3 Vena trên chiến trường Ukraine, sẽ tạo ra những điều chỉnh cho các trận đánh trên chiến trường có lợi cho quân Nga. Rất có thể súng cối tự hành 2S31 sẽ sớm trở thành vũ khí hỏa lực phổ biến như xe tăng T-72 hoặc trực thăng Ka-52 trong Quân đội Nga. Đoạn phim về súng cối tự hành 2S3 Vena trên chiến trường Ukraine. Nguồn RIA Novosti