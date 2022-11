Quân đội Nga hoàn thành bao vây thành phố Marinka

Theo truyền thông Nga, ở mặt trận Donbass, quân đội Nga đang giành thắng lợi lớn. Sau 10 tháng chiến đấu, quân đội Nga đã tràn vào thị trấn Marinka do quân đội Ukraine kiểm soát. Marinka và Arkadivka là hai thành trì lớn của quân đội Ukraine, chỉ cách “thủ đô Donetsk” tự xưng vài chục km. Ngay từ ngày đầu tiên của cuộc chiến, quân đội Nga và dân quân Donetsk thân Nga đã ồ ạt tung đòn tấn công vũ bão vào Marinka và Arkadivka. Tuy nhiên quân đội Nga không dễ vượt qua hệ thống trận địa hầm hào phòng ngự, được quân đội Ukraine xây dựng trong suốt 8 năm. Sau hơn 7 tháng chiến đấu liên tục, quân đội Nga đã chọc thủng tuyến phòng thủ của pháo đài Marinka và chiếm được khu vực phía đông thành phố Marinka. Sau hơn hai tháng chiến đấu nữa, quân đội Nga đã tiến vào phía tây từ khu vực phía đông thành phố Marinka, và hiện quân đội Nga đang giao tranh ác liệt trên đường phố với quân đội Ukraine ở trung tâm thành phố Marinka. Theo một số phóng viên chiến trường, hiện giao tranh chủ yếu diễn ra ở các khu vực như trung tâm hành chính thành phố, Cung Văn hóa, Đền thờ Đức Mẹ Kazan và Trường Nội trú số 2. Quân đội Nga đưa pháo nhiệt áp TOS-1 vào gần để bắn ngắm trực tiếp, nhằm phá hủy công sự của quân Ukraine ở cự ly gần. Cùng với đó, máy bay cường kích Su-25 của Không quân Nga đã ném bom hạng nặng vào các vị trí phòng ngự của quân Ukraine để hỗ trợ cho bước tiến của lực lượng mặt đất Nga. Hàng ngàn binh sĩ Nga và Ukraine đang giao tranh liên tục ở trung tâm thành phố Marinka. Quân đội Nga đã triển khai phần lớn lực lượng tinh nhuệ của họ cho hướng Marinka, bao gồm Sư đoàn bộ binh cơ giới 150 Berlin, lực lượng chủ lực số một của Tập đoàn quân cận vệ số 8 Nga, đã từng lập chiến công ở Mariupol; và lực lượng chủ lực của vệ binh Chechnya. Từ góc nhìn của toàn cảnh với khu vực Donbass, Marinka mặc dù chỉ là một thành phố nhỏ, dân số vỏn vẹn 10.000 người, nhưng lại là một đầu mối giao thông quan trọng. Khi quân Nga chiếm được Marinka, có thể từ đây tấn công các cứ điểm phòng thủ của Ukraine trên nhiều hướng. Khi quân đội Nga chiếm được Marinka, họ sẽ mở ra cánh cửa dẫn đến các khu vực mà quân đội Ukraine đang phòng ngự tại Donbass; điều đó buộc quân đội Ukraine phải đầu tư nhiều lực lượng hơn và chuyển sang phòng thủ. Do đó, hầu hết các máy bay chiến đấu của Không quân Nga điều động, đều tập trung ở pháo đài Marinka. Trong nhiều trường hợp, quân đội Nga chủ yếu mở các cuộc tấn công ở Marinka vào ban đêm và ẩn nấp trong các chiến hào vào ban ngày. Đồng thời, quân đội Nga đã sử dụng máy bay chiến đấu, UAV và trinh sát mặt đất để tiến hành trinh sát cẩn thận trong thời gian dài và hiệu chỉnh thông tin mục tiêu về các vị trí đóng quân của quân đội Ukraine. Do đó, một khi quân đội Nga phát động một cuộc tấn công vào ban đêm, những chiếc xe tăng T-72 và T-80 của Nga có thể sử dụng hệ thống nhìn đêm tiên tiến, để tiến hành bắn tỉa tầm xa các mục tiêu của Quân đội Ukraine như một cuộc đi săn đêm. Ở Marinka, Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật pháo binh bắn theo kiểu “màn đạn”, nhằm phá hủy các công sự, chiến hào, hầm trú ẩn phòng không, boongke và các điểm hỏa lực của quân đội Ukraine. Cũng như ném bom hủy diệt vào khu vực công sự kiên cố; mục đích chính là phá hủy kết cấu công sự vững chắc của Quân đội Ukraine. Theo quy tắc sử dụng pháo binh của quân đội Nga, khi bắn chế áp một khu vực mục tiêu, họ cần 200 quả đạn pháo 152mm và nếu thực hiện bắn phá hoại thì cần 350 quả đạn 152mm. Do vậy, Quân đội Nga cần khoảng 300 đến 500 viên đạn pháo 152mm để phá hủy một công sự phòng ngự kiên cố của Ukraine. Nếu đó là một công sự lớn được xây dựng bằng bê tông cốt thép, thì đạn pháo cần phải tiêu thụ nhiều hơn. Vì vậy, lực lượng pháo binh Nga có nhiệm vụ dọn sạch mọi chướng ngại vật cản đường, để xe tăng yểm hộ cho bộ binh tiến lên. Tuy nhiên, quân đội Ukraine nấp trong các hầm ngầm và đợi quân Nga vào gần mới xông ra phản kích; điều này dẫn đến toàn bộ chiến dịch Marinka rất khó khăn và về cơ bản, tiến độ tiến quân hàng ngày chỉ được tính bằng mét. Theo quan điểm hiện tại, nếu không có gì thay đổi thì hướng tấn công chủ yếu của quân đội Nga vẫn là khu vực Donbass. Quân Nga chủ yếu tập trung quân tinh nhuệ tấn công 4 vị trí là Marinka, Bakhmut, Arkadivka, Ugledar. Trong một mặt trận hẹp như vậy, sức mạnh chiến đấu và hỏa lực, nêu bên nào mạnh sẽ giành chiến thắng. Quân đội Nga về cơ bản được giao nhiệm vụ theo hợp đồng. Trong đó, quân đội chính quy Nga và vệ binh Chechnya chịu trách nhiệm chiến đấu trên hướng Marinka; lực lượng bán quân sự Wagner chịu trách nhiệm chiến đấu trên hướng Bakhmut; quân chính quy Nga và nhóm Wagner chịu trách nhiệm chiến đấu trên hướng Arkadivka và lực lượng thủy quân lục chiến chịu trách nhiệm chiến đấu trên hướng Ugledar. Trận chiến giành thành phố Maryinka trên chiến trường Donetsk. Nguồn Zvezda.

