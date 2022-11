Nga đánh vào điểm yếu của Ukraine, Bakhmut sắp tàn cuộc?

Theo Topwar, việc Quân đội Ukraine liên tiếp giành được những thắng lợi quân sự lớn; nhưng quân đội Nga bắt đầu tấn công vào các trung tâm năng lượng của Ukraine, dẫn đến tình trạng mất điện, cúp nước trên toàn quốc, cộng với việc thiếu hệ thống sưởi ấm, gây nên khủng hoảng trên toàn lãnh thổ Ukraine. Những chiến thắng của Quân đội Ukraine tại Kherson gần đây hay tại Kharkov cũng không thể khỏa lấp được cuộc khủng hoảng; bởi vì theo các nhà phân tích quân sự độc lập, chiến thắng của Ukraine có sự “giúp sức” rất lớn của Quân đội Nga. Chiến thắng của Ukraine trên hướng Kharkov không thể được coi là thành tích “quá lớn lao”, bởi vì quân đội Ukraine tập trung lực lượng và tỷ lệ sức mạnh là mười trên một. Cuối cùng, vì lý do tương tự, Quân đội Nga đã triệt thoái khỏi Kherson mà không bị tổn thất. Khi tướng Surovikin được bổ nhiệm làm Tư lệnh chiến trường của Nga tại Ukraine, Quân đội Nga đã chuyển sang tấn công các cơ sở năng lượng của Ukraine. Trong bối cảnh thiếu năng lượng và các vấn đề kinh tế ở Ukraine, thì ưu thế sẽ phần lớn phụ thuộc vào kết quả của các trận chiến ở Donbass, đặc biệt là ở Bakhmut. Một blogger nổi tiếng của Ukraine đã vạch trần sự thật trong một bài đăng ngày 23/11: Một đòn trực tiếp và mạnh mẽ của Nga vào ngành năng lượng của Kiev, đã gây ra tình trạng mất điện toàn thành phố. Trước đó, các vụ nổ đã được ghi nhận ở Dnipro, Vinnitsa, Kremenchuk, Kherson, Nikolaev và những nơi khác. Đánh giá qua video, một sự hoảng loạn nghiêm trọng đang bùng phát ở nhiều thành phố trên cả nước Ukraine. Trong khi đó tại Bakhmut, quân đội Ukraine đã bắt đầu rút lui khỏi ngoại ô thành phố và các vùng phụ cận. Theo một số thông tin, quân đội Ukraine đã rút khỏi khu dân cư Ozaryanovka, nằm ở phía nam Bakhmut cũng như Kurdyumovka. Song song với điều này, do không thể giữ được vùng ngoại ô phía nam của Bakhmut, sự thay đổi vị trí của Quân đội Ukraine đã được ghi nhận. Thực tế này cho thấy quân đội Ukraine vẫn đang lên kế hoạch rút khỏi Bakhmut và khả năng cao điều này sẽ xảy ra trong tương lai gần. Việc quân đội Ukraine rút lui khỏi Bakhmut là do Quân đội Ukraine không thể tiếp cận thành phố, do vòng vây của quân Nga đối với Bakhmut đã khép chặt. Trong điều kiện như vậy, quân đội Ukraine đơn giản là sẽ không có thể rút lui và gần như chắc chắn sẽ bị tổn thất nghiêm trọng. Quân đội Ukraine mô tả tình hình hiện tại ở Bakhmut là rất nguy cấp, các công sự ở khu vực ngoại ô thành phố gần như bị phá vỡ do thời tiết và đạn pháo của quân Nga và quân đội Ukraine cũng không thể tiến hành các cuộc phản công trong điều kiện như vậy. Việc quân đội Ukraine rút lui khỏi Bakhmut và các vùng lân cận cho phép quân đội Nga tiếp cận và tổ chức tấn công vào các khu vực Chasov Yar, Konstantinovka và Kramatorsk trong tương lai. Tuy nhiên, các tuyến phòng thủ khá kiên cố đã được xây dựng ở vùng ngoại ô của các thành phố này. Hiện tại, quân đội Ukraine đã cho nổ tung hầu hết các cây cầu đường bộ ở ngoại ô Bakhmut và đang chuẩn bị rút lui, giống như ở khu vực thành phố Lisichansk-Severodonetsk vào hồi tháng 6 vừa qua. Điều thực sự gây sốc cho các chuyên gia Ukraine là tổn thất tới 60-65% lực lượng của một trong những lữ đoàn, có khả năng chiến đấu cao nhất của Quân đội Ukraine, đó là Lữ đoàn 58 gần Bakhmut. Cuối cùng, Bộ Tổng tham mưu Ukraine tiếp tục tăng quân cho lữ đoàn này. Thành phố Bakhmut (Artemovsk) có tầm quan trọng chiến lược đối với cả Quân đội Ukraine và Nga; đây là trung tâm giao thông quan trọng nhất ở Donbass. Lực lượng đảm nhiệm phòng ngự chính tại Bakhmut là Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập 58 của Quân đội Ukraine. Cuộc chiến giành thành phố này đã diễn ra trong một thời gian dài nhưng đã gần đến hồi kết. Vào giữa tháng 5, quân đội Nga mở cuộc tấn công vào Bakhmut qua Popasna. Không chịu được sức ép, quân Ukraine rút khỏi Popasna, rút dần về Bakhmut. Sau đó, Quân đội Nga đã tiến hành bao vây Bakhmut bằng hỏa lực pháo binh và một loạt các cuộc không kích, khiến Tiểu đoàn bộ binh cơ giới 15 của Lữ đoàn 58 tổn thất một nửa quân số chỉ trong vài giờ. Giao tranh trực tiếp bắt đầu ở ngoại ô Bakhmut vào ngày 1/8, lúc đó Bakhmut đã được biến thành một công sự kiên cố. Cho đến nay, quân đội Nga đã tiến sâu vào được tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine tại khu vực làng Ivangrad và vượt qua sông Bakhmutka gần làng Opitny, thực hiện việc bao vây thành phố từ phía nam. Quân đội Ukraine sau đó đã bổ sung quân cho Lữ đoàn 58 và cầm cự trong một thời gian dài, nhưng bị tổn thất nặng nề. Gần đây, các thành viên của tiểu đoàn bộ binh cơ giới số 13 và 15 của Lữ đoàn đã kêu gọi Quân đội Ukraine hỗ trợ khẩn cấp, nếu không họ sẽ không thể giữ được thành phố. Quân Ukraine tại chiến hào ngập nước ở Bakhmut.

