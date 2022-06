Quân đội Nga đã được được kết quả gì khi thay đổi chiến thuật?

Cuộc xung đột Nga-Ukraine đến nay đã kéo dài hơn một trăm ngày, Quân đội Nga vẫn kiểm soát thế chủ động trên chiến trường và kiểm soát được một phần lãnh thổ ở Ukraine. Ngày 29/5, Tổng thống Ukraine Zelensky đã đến thăm giới tuyến ở Kharkov; đây là lần đầu tiên ông xuất hiện bên ngoài thủ đô Kiev, kể từ khi xung đột nổ ra vào ngày 24/2. Điều này dường như cuộc xung đột sẽ sớm leo thang ở khu vực này. Nếu Quân đội Nga hoàn giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực Donbass (bao gồm hai tỉnh Lugansk và Donetsk), thì Kharkov sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm. Trong cuộc chiến này, mục tiêu của Nga là mở rộng lãnh thổ của hai nước "cộng hòa" Donetsk và Lugansk; nếu không đạt được mục tiêu này, nhiều khả năng Nga sẽ không chủ động lựa chọn thỏa thuận ngừng bắn. Vào ngày 28/5, Quân đội Nga đã chiếm được thị trấn Lyman, một địa điểm chiến lược tại bắc Donetsk và tạo ra một bước đột phá lớn; trong khi Quân đội Ukraine phòng ngự trong khu vực, dường như đã bắt đầu dao động trên diện rộng. Theo kết quả trinh sát của quân Nga, Quân đội Ukraine hiện tại ở khu vực này vẫn còn hơn 10.000 người; nếu không thể cầm cự, họ có thể gặp phải hai số phận, một là bị Quân đội Nga chia cắt, bao vây và cuối cùng bị tiêu diệt. Hai là rút lui về phía tây, chờ cơ hội phản công. Từ kinh nghiệm trận Mariupol vừa qua, nhiều khả năng Quân đội Ukraine sẽ bám trụ chờ hỗ trợ, còn quân Nga cũng sẽ phải đối mặt với một trận chiến giằng co. Những chiến lược và chiến thuật mà Quân đội Nga sử dụng trong giai đoạn đầu cuộc chiến, nói chung là bảo thủ, không tạo được thế áp đảo, bất ngờ. Một trong những lý do có thể là phía Nga đánh giá quá thấp sự kháng cự của Quân đội Ukraine và một lý do khác là giảm thiểu thương vong dân sự, để tránh áp lực từ dư luận quốc tế. Kết quả giai đoạn một của chiến dịch quân sự đặc biệt, Quân đội Nga dường như ở thế tấn công dồn dập với tư tưởng “đánh nhanh, thắng nhanh”; thực hiện thọc sâu chiến dịch vào lãnh thổ Ukraine mà không có lực lượng bảo đảm, tiếp viện, nên đã bị hỏa lực và các cuộc phản công cục bộ của Ukraine, dẫn đến tổn thất nặng nề. Để khai thông thế bế tắc và giành chiến thắng càng sớm càng tốt, bước sang “hiệp hai”, Quân đội Nga đã thay đổi chiến thuật, tập trung lực lượng và vũ khí, trang bị để chuẩn bị cho một cuộc chiến hủy diệt; đặc biệt tại khu vực Donbass. Quân đội Nga gần đây đã áp dụng toàn diện các hoạt động trinh sát trên không, trinh sát vệ tinh, trinh sát điện tử, trinh sát gián điệp và các phương tiện khác, cơ bản nắm được tình hình chiến trường và việc bố trí lực lượng của Quân đội Ukraine, từ đó tập trung vào hỏa lực pháo binh và không quân. Các tuyến phòng ngự của Quân đội Ukraine bị pháo binh và không quân Nga đánh phá ác liệt. Quân đội Nga đã sử dụng các loại pháo chiến dịch cỡ nòng lớn như lựu pháo tự hành 203mm 2S7, súng cối tự hành 240mm 2S4, pháo bắn đạn nhiệt áp TOS-2, bom phá hạng nặng 3 tấn…để phá hủy mục tiêu. Tác dụng của chiến thuật mới khá rõ ràng, Quân đội Ukraine bị thương vong nặng nề, tinh thần xuống thấp. Tuy nhiên, Quân đội Nga dường như không muốn vội vàng tấn công, họ vẫn sử dụng hỏa lực để làm suy yếu sức đề kháng và ý chí của Quân đội Ukraine ở mức độ lớn nhất, sau đó tung ra một cuộc tấn công để giảm thương vong. Theo báo chí phương Tây, quân Ukraine hiện đang bị Quân đội Nga bao vây ở khu vực Donbas có lẽ là Lữ đoàn cơ giới 24 và 30, Lữ đoàn xe tăng 17 và Lữ đoàn dù 25. Hiệu quả chiến đấu của các đơn vị trên không phải là yếu, khi họ đã đánh bại các cuộc tấn công quy mô nhỏ của quân Nga nhiều lần trước đó. Vì vậy, việc tiến công quá vội vàng không phải là chiến thuật tốt nhất. Để cứu vãn tình hình, các nước phương Tây đứng đầu là Mỹ cũng đang tăng cường “viện trợ cho Ukraine”, đặc biệt là một số loại vũ khí tấn công tầm xa như lựu pháo 155mm M-777A2, FH-70, pháo tự hành bánh hơi Caesar; thậm chí là cả bệ phóng tên lửa chiến thuật lục quân HIMARS M142 và hy vọng Quân đội Ukraine có thể “tiến hành phản công”. Về vấn đề này, biện pháp đối phó đầu tiên của Nga là ngăn chặn các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine những vũ khí hạng nặng, thông qua răn đe bằng vũ lực; điều này đã đạt được kết quả sơ bộ, khi nhiều quốc gia phương Tây e ngại Nga, đã hạn chế việc tiếp viện vũ khí cho Ukraine. Thứ hai, Nga thực hiện chiến lược “vượt trên ngăn chặn”, khai hỏa trước và tiêu diệt phủ đầu các loại vũ khí tối tân nói trên của phương Tây. Các loại pháo M-777A2 và FH-70 khi vừa đưa vào chiến trường Ukraine, đều đã bị Quân đội Nga tiêu diệt. Điều này cho thấy, những vũ khí này còn lâu mới “bất khả chiến bại”. Dự báo trong các hoạt động tác chiến trong một hoặc hai tháng tới, Quân đội Nga sẽ tập trung vào khu vực Donbass (đặc biệt là khu vực Bắc Donetsk), tìm kiếm một trận quyết chiến chiến lược với Quân đội Ukraine; nhằm tiêu diệt Quân đội Ukraine, để giành quyền kiểm soát hoàn toàn tỉnh Luhansk và Donetsk của Ukraine. Nhìn chung, tháng tới sẽ rất quan trọng đối với cuộc xung đột giữa Nga với Ukraine và chiến trường Donbass, thành công hay thất bại sẽ phụ thuộc vào khả năng tấn công của Quân đội Nga và ý chí phòng thủ của Ukraine, đặc biệt là sự chi viện của phương Tây. Như vậy cuộc xung đột khốc liệt Nga-Ukraine chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt và dừng lại.

