Quân đội Nga chiếm 2/3 Toretsk, áp sát cứ điểm Kurakhovo

Các trận đánh giành quyền kiểm soát thành phố Toretsk, thuộc tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine vẫn đang tiếp diễn ác liệt. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine không muốn rút khỏi Toretsk, vì từ đây là đầu cầu rất thuận lợi để tấn công thành phố Gorlovka. Tuy nhiên, qua thời gian tấn công liên tục từ tháng 5 tới nay, Quân đội Nga đã từng bước chọc thủng tuyến phòng ngự của đối phương và bất chấp sự kháng cự, họ “từng bước” giành quyền kiểm soát thành phố. Hiện tại đang diễn ra các trận đánh ở khu vực nhà cao tầng và trong thành phố vẫn còn nhiều dân thường chưa đi sơ tán. “Việc Toretsk trở lại quyền kiểm soát của DPR dự kiến trong tương lai gần; hơn 2/3 thành phố đã được giải phóng. Những kẻ với nỗ lực anh dũng, đã đánh bật kẻ thù ra khỏi những tòa nhà cao tầng”, ông Pushilin, người đứng đầu nhà nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR) Denis Pushilin cho phóng viên TASS của Nga biết. Theo các chuyên gia quân sự Nga, việc giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố Toretsk (tên cũ là Dzerzhinsk) có thể diễn ra chỉ trong vài ngày nữa, Lực lượng Vũ trang Ukraine đang chịu tổn thất nặng nề trong việc bảo vệ thành phố và không còn nơi nào để lấy quân dự bị. Quân đội Nga trong thành phố sử dụng chiến thuật tấn công đặc biệt, gây áp lực liên tục lên đối phương. Đồng thời, các cuộc tấn công cường tập trước đây, được thay thế bằng một cuộc tấn công “tương đối nhàn nhã”, cứ thế diễn ra theo vòng tròn, khiến quân Ukraine kiệt sức. Các cuộc tấn công của quân Nga được thực hiện theo nhóm nhỏ; khi phòng tuyến bị chiếm, các nhóm tiếp viện của Ukraine sẽ không có cơ hội tiếp cận. Trong khi đó ở Kiev, các phương tiện truyền thông Ukraine đã nói về việc Toretsk sắp bị mất; chính quyền không còn lực lượng dự bị để giữ thành phố. Trong khi đó, tình báo quân sự Nga đã tiết lộ hoạt động của quân Ukraine ở phía tây bắc Toretsk. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đã cố gắng điều động một số đơn vị tiếp viện đến Toretsk qua làng Ivanopole, giáp với thành phố Konstantinovka và cách Toretsk khoảng 12 km. Chỉ huy Quân đội Ukraine quyết định bố trí lực lượng dự bị để tiếp viện cho Toretsk tại một trường học địa phương. Tuy nhiên việc tập trung quân tại đây đã bị UAV trinh sát và lực lượng quân báo mặt đất của Nga giám sát chặt chẽ. Khi thời cơ đến, quân Nga phát lệnh tấn công. Theo thông tin mới nhất, kết quả của cuộc tấn công này khiến nhiều quân nhân Ukraine chết và bị thương. Những quân nhân bị thương hiện đang được đưa đến Konstantinovka, một số được đưa từ đó đến Kramatorsk để cấp cứu. Hiện việc cung cấp hậu cần và quân tiếp viện cho quân Ukraine đồn trú tại Toretsk ngày càng trở nên khó khăn. Cũng trên hướng mặt trận Donetsk, hiện cứ điểm Kurakhovo cũng đang ở trong tình trạng báo động. Theo chuyên gia phân tích Julian Röpke trên tờ Bild của Đức, Quân đội Nga chỉ còn cách thành phố Kurakhovo 2 km. Röpke cho biết, điều này xảy ra sau một cuộc đột phá thành công vào đầu tháng 10, khi Quân đội Nga nắm quyền kiểm soát làng Ostrovskoye, tạo cơ hội cho họ tiếp cận hồ chứa Kurakhovskoye. Theo chuyên gia Röpke, giao tranh ở khu vực Kurakhovo ngày càng trở nên ác liệt. Quân đội Nga đã tiến được khoảng 6-7 km trong tháng qua, di chuyển qua một khu vực lãnh thổ hẹp về phía thành phố. “Đây là một dải đất rất hẹp, giống như một con rắn, dọc theo đó quân Nga sẽ đến Kurakhovo”. Thành phố Kurakhovo có tầm quan trọng chiến lược đối với cả Quân đội Nga và Ukraine, do nằm gần chiến tuyến và việc kiểm soát nó có thể giúp Nga “nhổ bỏ” một điểm chốt quan trọng trên “Vòng cung phòng thủ Donetsk”. Đồng thời, Quân đội Ukraine đang củng cố tuyến phòng thủ để ngăn chặn cuộc tấn công của Nga. Rất có thể quân Nga sẽ không tấn công trực diện vào Kurakhovo, mà sẽ tiến hành hình thành vòng vây 3 mặt, giống như với Bakhmut, Avdiivka hay Ugledar gần đây. Nếu Quân đội Nga hình thành vòng vây 3 mặt với Kurakhovo, đây sẽ là vòng vây rất lớn, cần đến nhiều quân số. Tình hình đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine đang rất khó khăn dọc toàn bộ chiến tuyến, nhưng “nóng” nhất là ba hướng trong khu vực Donetsk hiện vẫn do Kiev kiểm soát. Điều này được nêu trong một tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine trong ngày 15/10. Theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, tình hình khó khăn nhất đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine trong tuần qua là hướng Pokrovsky và Kurakhovsky, nơi Quân đội Nga đang tấn công nhiều thành phố lớn cùng một lúc, từ nhiều hướng, với sức mạnh gần như tổng lực. Trong khi đó, các nguồn tin Ukraine báo cáo tình hình rất khó khăn với Lực lượng Vũ trang Ukraine, do không còn lực lượng dự bị. Tại Kiev, họ hy vọng rằng, những cơn mưa cuối mùa thu sẽ ngăn cản bước tiến của quân Nga và tạo cơ hội cho Lực lượng Vũ trang Ukraine nghỉ ngơi và chuẩn bị một lượng quân dự bị nhất định, nhưng điều này không xảy ra. Đúng như dự đoán, nếu cường độ giao tranh tiếp tục diễn ra, Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ buộc phải đưa ra quyết định rút các đơn vị khỏi một số hướng, để bố trí lại những hướng “khó khăn” nhất. Điều này sẽ dẫn đến sự suy yếu thậm chí còn sụp đổ lớn trên một số mặt trận. (Nguồn ảnh: Topwar, Sputnik, Ukrinform, Bind).

Các trận đánh giành quyền kiểm soát thành phố Toretsk, thuộc tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine vẫn đang tiếp diễn ác liệt. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine không muốn rút khỏi Toretsk, vì từ đây là đầu cầu rất thuận lợi để tấn công thành phố Gorlovka. Tuy nhiên, qua thời gian tấn công liên tục từ tháng 5 tới nay, Quân đội Nga đã từng bước chọc thủng tuyến phòng ngự của đối phương và bất chấp sự kháng cự, họ “từng bước” giành quyền kiểm soát thành phố. Hiện tại đang diễn ra các trận đánh ở khu vực nhà cao tầng và trong thành phố vẫn còn nhiều dân thường chưa đi sơ tán. “Việc Toretsk trở lại quyền kiểm soát của DPR dự kiến trong tương lai gần; hơn 2/3 thành phố đã được giải phóng. Những kẻ với nỗ lực anh dũng, đã đánh bật kẻ thù ra khỏi những tòa nhà cao tầng”, ông Pushilin, người đứng đầu nhà nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR) Denis Pushilin cho phóng viên TASS của Nga biết. Theo các chuyên gia quân sự Nga, việc giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố Toretsk (tên cũ là Dzerzhinsk) có thể diễn ra chỉ trong vài ngày nữa, Lực lượng Vũ trang Ukraine đang chịu tổn thất nặng nề trong việc bảo vệ thành phố và không còn nơi nào để lấy quân dự bị. Quân đội Nga trong thành phố sử dụng chiến thuật tấn công đặc biệt, gây áp lực liên tục lên đối phương. Đồng thời, các cuộc tấn công cường tập trước đây, được thay thế bằng một cuộc tấn công “tương đối nhàn nhã”, cứ thế diễn ra theo vòng tròn, khiến quân Ukraine kiệt sức. Các cuộc tấn công của quân Nga được thực hiện theo nhóm nhỏ; khi phòng tuyến bị chiếm, các nhóm tiếp viện của Ukraine sẽ không có cơ hội tiếp cận. Trong khi đó ở Kiev, các phương tiện truyền thông Ukraine đã nói về việc Toretsk sắp bị mất; chính quyền không còn lực lượng dự bị để giữ thành phố. Trong khi đó, tình báo quân sự Nga đã tiết lộ hoạt động của quân Ukraine ở phía tây bắc Toretsk. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đã cố gắng điều động một số đơn vị tiếp viện đến Toretsk qua làng Ivanopole, giáp với thành phố Konstantinovka và cách Toretsk khoảng 12 km. Chỉ huy Quân đội Ukraine quyết định bố trí lực lượng dự bị để tiếp viện cho Toretsk tại một trường học địa phương. Tuy nhiên việc tập trung quân tại đây đã bị UAV trinh sát và lực lượng quân báo mặt đất của Nga giám sát chặt chẽ. Khi thời cơ đến, quân Nga phát lệnh tấn công. Theo thông tin mới nhất, kết quả của cuộc tấn công này khiến nhiều quân nhân Ukraine chết và bị thương. Những quân nhân bị thương hiện đang được đưa đến Konstantinovka, một số được đưa từ đó đến Kramatorsk để cấp cứu. Hiện việc cung cấp hậu cần và quân tiếp viện cho quân Ukraine đồn trú tại Toretsk ngày càng trở nên khó khăn. Cũng trên hướng mặt trận Donetsk, hiện cứ điểm Kurakhovo cũng đang ở trong tình trạng báo động. Theo chuyên gia phân tích Julian Röpke trên tờ Bild của Đức, Quân đội Nga chỉ còn cách thành phố Kurakhovo 2 km. Röpke cho biết, điều này xảy ra sau một cuộc đột phá thành công vào đầu tháng 10, khi Quân đội Nga nắm quyền kiểm soát làng Ostrovskoye, tạo cơ hội cho họ tiếp cận hồ chứa Kurakhovskoye. Theo chuyên gia Röpke, giao tranh ở khu vực Kurakhovo ngày càng trở nên ác liệt. Quân đội Nga đã tiến được khoảng 6-7 km trong tháng qua, di chuyển qua một khu vực lãnh thổ hẹp về phía thành phố. “Đây là một dải đất rất hẹp, giống như một con rắn, dọc theo đó quân Nga sẽ đến Kurakhovo”. Thành phố Kurakhovo có tầm quan trọng chiến lược đối với cả Quân đội Nga và Ukraine, do nằm gần chiến tuyến và việc kiểm soát nó có thể giúp Nga “nhổ bỏ” một điểm chốt quan trọng trên “Vòng cung phòng thủ Donetsk”. Đồng thời, Quân đội Ukraine đang củng cố tuyến phòng thủ để ngăn chặn cuộc tấn công của Nga. Rất có thể quân Nga sẽ không tấn công trực diện vào Kurakhovo, mà sẽ tiến hành hình thành vòng vây 3 mặt, giống như với Bakhmut, Avdiivka hay Ugledar gần đây. Nếu Quân đội Nga hình thành vòng vây 3 mặt với Kurakhovo, đây sẽ là vòng vây rất lớn, cần đến nhiều quân số. Tình hình đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine đang rất khó khăn dọc toàn bộ chiến tuyến, nhưng “nóng” nhất là ba hướng trong khu vực Donetsk hiện vẫn do Kiev kiểm soát. Điều này được nêu trong một tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine trong ngày 15/10. Theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, tình hình khó khăn nhất đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine trong tuần qua là hướng Pokrovsky và Kurakhovsky, nơi Quân đội Nga đang tấn công nhiều thành phố lớn cùng một lúc, từ nhiều hướng, với sức mạnh gần như tổng lực. Trong khi đó, các nguồn tin Ukraine báo cáo tình hình rất khó khăn với Lực lượng Vũ trang Ukraine, do không còn lực lượng dự bị. Tại Kiev, họ hy vọng rằng, những cơn mưa cuối mùa thu sẽ ngăn cản bước tiến của quân Nga và tạo cơ hội cho Lực lượng Vũ trang Ukraine nghỉ ngơi và chuẩn bị một lượng quân dự bị nhất định, nhưng điều này không xảy ra. Đúng như dự đoán, nếu cường độ giao tranh tiếp tục diễn ra, Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ buộc phải đưa ra quyết định rút các đơn vị khỏi một số hướng, để bố trí lại những hướng “khó khăn” nhất. Điều này sẽ dẫn đến sự suy yếu thậm chí còn sụp đổ lớn trên một số mặt trận. (Nguồn ảnh: Topwar, Sputnik, Ukrinform, Bind).