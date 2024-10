Mối đe dọa với lính đánh thuê nước ngoài của Ukraine tại Kursk

Lính đánh thuê Gruzia hiện đang có mặt ở khu vực Kursk của Nga và Lực lượng Thủy quân lục chiến Nga đã chạm trán với họ. Theo lời một chỉ huy đại đội Thủy quân lục chiến Nga có biệt danh “Yakub” cho biết, lính đánh thuê nước ngoài của Ukraine chủ yếu hoạt động ở tuyến hai. Lính đánh thuê từ “Quân đoàn Georgia” đã tham gia vào các trận đánh ở khu vực Kursk, phần lớn họ chiến đấu ở tuyến hai, trong khi để quân Ukraine tiến trước họ. Chiến thuật này cho phép lính đánh thuê xác định được vị trí các trận địa hỏa lực của Nga, trong khi vẫn đảm bảo an toàn cho bản thân. Chiến thuật của quân Ukraine ở Kursk là sử dụng các phân đội nhỏ tiến lên trước, để quân Nga bộc lộ hỏa lực, từ đó để lực lượng phía sau tung đòn chế áp. Sau đó lực lượng chính (trong đó có nhiều lính đánh thuê người Ba Lan hay “Quân đoàn Georgia”), mới bước vào chiến đấu, Theo lính thủy quân lục chiến Nga, rất dễ phân biệt giữa lính Ukraine với lính đánh thuê nước ngoài. Lính Ukraine thường trang bị và vũ khí theo phong cách Liên Xô, trong khi lính đánh thuê trang bị theo kiểu phương Tây như súng trường tấn công, súng phóng lựu cũng như sử dụng xe bọc thép do phương Tây sản xuất Một chỉ huy tiểu đoàn bộ binh cơ giới thuộc Quân đoàn 44 của Nga có mật danh là "Horizon" nói với hãng tin Nga TASS rằng, bộ phận trinh sát vô tuyến của đơn vị đã chặn được các cuộc gọi vô tuyến của Quân đội Ukraine và phát hiện ra rằng, có nhiều lính đánh thuê Ba Lan đang chiến đấu ở Kursk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lính đánh thuê Ba Lan chiến đấu rất lỳ đòn; theo Dmitry, một người tị nạn chạy trốn khỏi thành phố Sudzha cho biết, có một số lượng lớn lính đánh thuê Ba Lan đã tiến vào Kursk, và có thể đây là lực lượng luân chuyển mới nhất. Tại vùng Kursk, Tướng Syrsky, Tổng Tư lệnh Quân đội Ukraine được lệnh từ Tổng thống Zelensky, phải giữ vững khu vực bị chiếm đóng trong một khoảng thời gian nhất định, ít nhất là cho đến khi tuyến phòng thủ Sumy được xây dựng xong, do vậy quân Ukraine không thể rút lui khỏi đây. Theo kênh Telegram Rybar và phóng viên quân sự Yury Kotnok, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 22 của Quân đội Ukraine, là đơn vị Ukraine chịu tổn thất nặng nề nhất, mất sức chiến đấu hoàn toàn và phải rút khỏi khu vực Kursk để tái tổ chức. Tuy nhiên, do xe bọc thép bị tổn thất quá nhiều và bị UAV của Nga tấn công, nên chỉ huy Ukraine đã ra lệnh rút lui bằng đi bộ để bảo đảm an toàn. Theo phóng viên chiến trường Nga Semyon Pegov và nhà quan sát Mikhail Zvinchuk, từ ngày 6/10 đến nay, Không quân Nga đã tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn vào các mục tiêu của quân Ukraine ở Kursk, đặc biệt là các cánh rừng, nơi Quân đội Ukraine tập trung, đã trở thành tâm điểm của các cuộc không kích. Thông tin chiến trường do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho biết, các điểm tập kết của Quân đội Ukraine ở 19 ngôi làng đã bị ném bom trên quy mô lớn, dẫn đến sự suy giảm khả năng tấn công và phòng ngự trên toàn mặt trận Kursk của Ukraine. Tuy nhiên, Quân đội Ukraine đã kịp thời điều động quân dự bị từ tỉnh Sumei để bổ sung cho số quân bị tổn thất nặng. Bất chấp sự tham gia của một lượng lớn lính đánh thuê nước ngoài, cuộc tấn công của Quân đội Ukraine ở mặt trận Kursk vẫn chưa thể phát huy hiệu quả. Đặc biệt từ ngày 10/10, Quân đội Nga đã tổ chức đợt phản công lớn thứ hai, tái chiếm thêm nhiều khu làng, đẩy quân Ukraine ở Kursk vào thế bị động. Ngày 13/10, Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 155 của Quân đội Nga đã hoàn tất việc tiêu diệt nhóm quân Ukraine bị bao vây ở Lyubimovka và Tolstoy Luga. Ngoài ra, tàn quân Ukraine bị bao vây trước đó ở Olgovka đã bị tiêu diệt gần hết, chỉ một số ít rút chạy về được phía sau. Những kết quả tấn công của đợt 2 chiến dịch phản công ở Kursk đã giúp Quân đội Nga bắt đầu tấn công Darino và từ đó làm bàn đạp để tấn công về phía nam, hướng tới Sverdlikovo. Hiện các trận đánh đang diễn ra ác liệt ở Novoivanovka và Malaya Lokna (khoanh đỏ trên bản đồ). Hiện các lực lượng đồn trú của quân Ukraine ở phía bắc đang dần di chuyển về phía nam; hiện đã có những trận đánh giành Mikhailovka, nằm ở phía đông Sudzha. Đây sẽ là mục tiêu chính của Quân đội Nga tại mặt trận Kursk trong thời gian tới. Những cơn mưa cuối mùa thu ở khu vực Đông Âu đã gây khó khăn cho Quân đội Ukraine tại Kursk, đặc biệt là sự cơ động của các phương tiện bánh lốp, khi không thể di chuyển trên đường đất. Theo đánh giá, chiến dịch phản công của Nga ở Kursk thành công một phần là do yếu tố thời tiết xấu, mặt đất lầy lội khiến quân Ukraine không thể giải vây cho Lyubimovka. Thành công của quân Nga ở phần phía nam của vùng Glushkovsky phần lớn là do Lực lượng Không quân chiến thuật của Nga đã phá hủy các nguồn cung hậu cần của quân Ukraine. Quân Ukraine do không nhận được quân tiếp viện hoặc đạn dược trong nhiều ngày, kết quả là họ biến mất. Điều đáng nói là khi quân Nga phản công, một số binh sĩ Ukraine đã chủ động đầu hàng. Theo kênh Telegram "Lực lượng đặc biệt Archangel Z", nhiều lính Ukraine bị bắt làm tù binh cho biết, cấp trên nói với họ rằng, họ sẽ được luân chuyển sau khi chiến đấu từ 3 đến 4 ngày. Nhưng trên thực tế, chỉ cần binh lính Ukraine đến tiền tuyến, họ sẽ chỉ có hai lựa chọn là chiến đấu đến chết hoặc đầu hàng. (Nguồn ảnh: Telegram, Topwar, Kyiv Independent).

