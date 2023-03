Quân đội Nga "bọc sườn" giúp lính Wagner tại Bakhmut

Bakhmut là "lò vôi" không ngừng mở rộng; Quân đội Nga và lính đánh thuê Wagner vẫn đang tăng cường các đợt tấn công vào thành phố. Có dấu hiệu cho thấy, quân Nga đã tung lực lượng dự bị vào chiến đấu, khi họ nở rộ ở nhiều điểm và mở các cuộc tấn công đa điểm và đa hướng vào Bakhmut. Tuy nhiên, quân Ukraine bị mắc kẹt trong thành phố dù bị cô lập, nhưng vẫn tiếp tục kháng cự có tổ chức; họ đã đào nhiều chiến hào trên đường phố và trong các khu dân cư, biến các ngôi nhà làm công sự chiến đấu, lối đi ngầm làm nơi ẩn náu và chiến hào làm đường giao thông; nhằm chặn bước tiến của quân Nga. Các UAV trinh sát của Nga phát hiện quân đội Ukraine đang xây dựng thêm công sự ở khu vực đô thị Bakhmut, đồng thời kết nối chúng với những lối đi ngầm, để mỗi ngôi nhà có thể trở thành một công sự chiến đấu liên hoàn, vững chắc. Lực lượng chính của quân Nga đảm nhiệm tấn công vào Bakhmut là quân đánh thuê Wagner, đều là bộ binh nhẹ và họ không quá phụ thuộc vào trang bị hạng nặng. Vì vậy, họ ít khi lao vào tấn công một cách tích cực mà chủ yếu nhằm phát hiện trận địa phòng ngự của Quân đội Ukraine và gọi pháo binh bắn phá. Đối với lực lượng chủ lực của quân đội Ukraine gồm 80.000 quân đã được tập trung trên tuyến Druzhkovka-Konstantinovka-Chasov Yar và liệu họ có kế hoạch phản công hay không thì vẫn là ẩn số. Trong những ngày vừa qua, Quân đội Ukraine có tổ chức một số cuộc phản công cục bộ, nhưng đều bị quân Nga đập tan. Một số phương tiện truyền thông Nga đưa tin, lực lượng chính của quân đội Ukraine đang tập trung tại thị trấn Chasov Yar, cách Bakhmut 10 km về phía tây. Chasov Yar có tuyến đường sắt chạy thẳng đến khu vực Donbass do Ukraine kiểm soát, nối hai thành phố song sinh Slavyansk và Kramatorsk. Hiện Quân đội Ukraine đã tập hợp hàng trăm xe tăng và xe bọc thép (trong đó có cả xe tăng Leopard-2 mới nhận từ Đức) cùng 80.000 quân tại khu vực này. Đây cũng là tuyến phòng thủ mới của Quân đội Ukraine, nếu mặt trận Bakhmut bị tràn ngập hoàn toàn. Cùng lúc đó, một số đội tình nguyện và lính đánh thuê Ba Lan được cử đến Chasof Yar, chuẩn bị chọc thủng vòng phong tỏa hỏa lực của quân Nga và tiếp viện cho quân phòng thủ Ukraine ở Bakhmut. Để đề phòng, quân Ukraine bất ngờ chọc thủng hai cánh quân Nga ở Bakhmut để thực hiện bao vây, chia cắt; Quân đội Nga đã triển khai Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 4, Lữ đoàn đổ bộ đường không và Lữ đoàn tác chiến đặc biệt Chechnya thuộc Tập đoàn quân số 2, để phong tỏa hai cánh quân Ukraine. Vấn đề trên đã được nhà khoa học chính trị người Nga Yuri Podolyaka đã thông báo vào tối ngày 27/3, kể chi tiết về những gì đang xảy ra tại chiến trường Bakhmut. Ông cho biết, lực lượng lính đánh thuê Wagner đã được hỗ trợ từ bên sườn của Quân đội Nga và họ đang nỗ lực đánh bật quân Ukraine ra khỏi Bakhmut. Theo nhiều nguồn tin từ cả hai phía, sau khi được Quân đội Nga bảo vệ hai cánh và không lo bị “hở sườn”; quân Wagner tiếp tục tập trung lực lượng, gia tăng áp lực lên Bakhmut, đẩy lùi Quân đội Ukraine khỏi khu vực đô thị với sự hỗ trợ an toàn từ hai bên cánh của Quân đội Nga. Ông Evgeny Prigozhin, Chủ tịch công ty lính đánh thuê Wagner PMC đã khẳng định, quân của ông đã nhận được sự bảo đảm của quân đội Nga bảo vệ hai bên sườn; tức là Wagner PMC đã có thể tập trung vào nhiệm vụ chính là chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới. Theo ông Podolyaka, nhờ sự phối hợp chiến đấu với Quân đội Nga, mà quân Wagner chiến đấu không lo bị “hở sườn”, khi tiếp tục mở các cuộc tấn công vào Bakhmut. Tuy nhiên lính đánh thuê Wagner đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt của Quân đội Ukraine làm nhiệm vụ phòng ngự tại Bakhmut. Vì vậy, trên khu vực mặt trận phía bắc của trong thành phố, lính đánh thuê Wagner rất “vất vả” mới có thể chiếm Trường trung học số 24 và đã nhanh chóng biến nó thành điểm chốt phòng ngự, từ đó khống chế "con đường sống" hiện đang cung cấp hậu cần cho quân Ukraine, đang chiến đấu ở phần diện tích còn lại của Bakhmut. Tại Trường trung học số 5 ở phía nam Bakhmut, lính đánh thuê Wagner, nhờ được hỗ trợ từ bên sườn của Quân đội Nga, đã tập trung đánh bật Quân đội Ukraine ra khỏi phía nam Bakhmut. Theo một số thông tin, chính ông chủ của Wagner PMC đã đến thăm khu vực này, khi quân Wagner của ông vừa chiếm được từ tay Quân đội Ukraine. Mặc dù lính đánh thuê Wagner đang nỗ lực nhưng chưa thể đánh bật hoàn toàn quân Ukraine ra khỏi Bakhmut, vì họ liên tục điều động quân tiếp viện để bảo vệ hai bên sườn và kiên quyết giữ chắc những phần đất còn lại. Mặc dù hiện nay, các tuyến đường tiếp tế cho lực lượng còn lại của Ukraine tại Bakhmut, đang bị pháo binh Nga bắn dữ dội. Còn theo thông tin của Quân đội Ukraine cho biết, hiện mặt trận Bakhmut “đã ổn định”; mặc dù quân Nga đã tràn ngập được 70% diện tích đô thị, nhưng Tướng Zaluzhny, Tư lệnh quân đội Ukraine vẫn khẳng định, sau các cuộc giao tranh ác liệt, chiến tuyến đã “bắt đầu ổn định”. Theo bản tin chiến sự của Ukraine, giờ đây quân đội Nga chỉ tiến hành khoảng 20 cuộc tấn công một ngày, giảm hơn rất nhiều so với trước đó là có tới 50 cuộc tấn công một ngày. Ở ngoại ô Bakhmut, quân đội Nga đang chuyển sang phòng ngự, khi bắt đầu xây dựng một số lượng lớn công sự. Còn tờ "Politics" của Mỹ cho rằng, quân đội Ukraine sẽ bắt đầu phản công vào tháng 5 sau khi họ nhận được thêm vũ khí của phương Tây. Đồng thời, theo Russia Today TV, một cố vấn quân sự Mỹ cho biết, quân đội Ukraine đang chuẩn bị mở một cuộc tấn công quy mô lớn trong vài tuần tới, điều này sẽ gây “chấn động cộng đồng quốc tế”.

Bakhmut là "lò vôi" không ngừng mở rộng; Quân đội Nga và lính đánh thuê Wagner vẫn đang tăng cường các đợt tấn công vào thành phố. Có dấu hiệu cho thấy, quân Nga đã tung lực lượng dự bị vào chiến đấu, khi họ nở rộ ở nhiều điểm và mở các cuộc tấn công đa điểm và đa hướng vào Bakhmut. Tuy nhiên, quân Ukraine bị mắc kẹt trong thành phố dù bị cô lập, nhưng vẫn tiếp tục kháng cự có tổ chức; họ đã đào nhiều chiến hào trên đường phố và trong các khu dân cư, biến các ngôi nhà làm công sự chiến đấu, lối đi ngầm làm nơi ẩn náu và chiến hào làm đường giao thông; nhằm chặn bước tiến của quân Nga. Các UAV trinh sát của Nga phát hiện quân đội Ukraine đang xây dựng thêm công sự ở khu vực đô thị Bakhmut, đồng thời kết nối chúng với những lối đi ngầm, để mỗi ngôi nhà có thể trở thành một công sự chiến đấu liên hoàn, vững chắc. Lực lượng chính của quân Nga đảm nhiệm tấn công vào Bakhmut là quân đánh thuê Wagner, đều là bộ binh nhẹ và họ không quá phụ thuộc vào trang bị hạng nặng. Vì vậy, họ ít khi lao vào tấn công một cách tích cực mà chủ yếu nhằm phát hiện trận địa phòng ngự của Quân đội Ukraine và gọi pháo binh bắn phá. Đối với lực lượng chủ lực của quân đội Ukraine gồm 80.000 quân đã được tập trung trên tuyến Druzhkovka-Konstantinovka-Chasov Yar và liệu họ có kế hoạch phản công hay không thì vẫn là ẩn số. Trong những ngày vừa qua, Quân đội Ukraine có tổ chức một số cuộc phản công cục bộ, nhưng đều bị quân Nga đập tan. Một số phương tiện truyền thông Nga đưa tin, lực lượng chính của quân đội Ukraine đang tập trung tại thị trấn Chasov Yar, cách Bakhmut 10 km về phía tây. Chasov Yar có tuyến đường sắt chạy thẳng đến khu vực Donbass do Ukraine kiểm soát, nối hai thành phố song sinh Slavyansk và Kramatorsk. Hiện Quân đội Ukraine đã tập hợp hàng trăm xe tăng và xe bọc thép (trong đó có cả xe tăng Leopard-2 mới nhận từ Đức) cùng 80.000 quân tại khu vực này. Đây cũng là tuyến phòng thủ mới của Quân đội Ukraine, nếu mặt trận Bakhmut bị tràn ngập hoàn toàn. Cùng lúc đó, một số đội tình nguyện và lính đánh thuê Ba Lan được cử đến Chasof Yar, chuẩn bị chọc thủng vòng phong tỏa hỏa lực của quân Nga và tiếp viện cho quân phòng thủ Ukraine ở Bakhmut. Để đề phòng, quân Ukraine bất ngờ chọc thủng hai cánh quân Nga ở Bakhmut để thực hiện bao vây, chia cắt; Quân đội Nga đã triển khai Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 4, Lữ đoàn đổ bộ đường không và Lữ đoàn tác chiến đặc biệt Chechnya thuộc Tập đoàn quân số 2, để phong tỏa hai cánh quân Ukraine. Vấn đề trên đã được nhà khoa học chính trị người Nga Yuri Podolyaka đã thông báo vào tối ngày 27/3, kể chi tiết về những gì đang xảy ra tại chiến trường Bakhmut. Ông cho biết, lực lượng lính đánh thuê Wagner đã được hỗ trợ từ bên sườn của Quân đội Nga và họ đang nỗ lực đánh bật quân Ukraine ra khỏi Bakhmut. Theo nhiều nguồn tin từ cả hai phía, sau khi được Quân đội Nga bảo vệ hai cánh và không lo bị “hở sườn”; quân Wagner tiếp tục tập trung lực lượng, gia tăng áp lực lên Bakhmut, đẩy lùi Quân đội Ukraine khỏi khu vực đô thị với sự hỗ trợ an toàn từ hai bên cánh của Quân đội Nga. Ông Evgeny Prigozhin, Chủ tịch công ty lính đánh thuê Wagner PMC đã khẳng định, quân của ông đã nhận được sự bảo đảm của quân đội Nga bảo vệ hai bên sườn; tức là Wagner PMC đã có thể tập trung vào nhiệm vụ chính là chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới. Theo ông Podolyaka, nhờ sự phối hợp chiến đấu với Quân đội Nga, mà quân Wagner chiến đấu không lo bị “hở sườn”, khi tiếp tục mở các cuộc tấn công vào Bakhmut. Tuy nhiên lính đánh thuê Wagner đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt của Quân đội Ukraine làm nhiệm vụ phòng ngự tại Bakhmut. Vì vậy, trên khu vực mặt trận phía bắc của trong thành phố, lính đánh thuê Wagner rất “vất vả” mới có thể chiếm Trường trung học số 24 và đã nhanh chóng biến nó thành điểm chốt phòng ngự, từ đó khống chế "con đường sống" hiện đang cung cấp hậu cần cho quân Ukraine, đang chiến đấu ở phần diện tích còn lại của Bakhmut. Tại Trường trung học số 5 ở phía nam Bakhmut, lính đánh thuê Wagner, nhờ được hỗ trợ từ bên sườn của Quân đội Nga, đã tập trung đánh bật Quân đội Ukraine ra khỏi phía nam Bakhmut. Theo một số thông tin, chính ông chủ của Wagner PMC đã đến thăm khu vực này, khi quân Wagner của ông vừa chiếm được từ tay Quân đội Ukraine. Mặc dù lính đánh thuê Wagner đang nỗ lực nhưng chưa thể đánh bật hoàn toàn quân Ukraine ra khỏi Bakhmut, vì họ liên tục điều động quân tiếp viện để bảo vệ hai bên sườn và kiên quyết giữ chắc những phần đất còn lại. Mặc dù hiện nay, các tuyến đường tiếp tế cho lực lượng còn lại của Ukraine tại Bakhmut, đang bị pháo binh Nga bắn dữ dội. Còn theo thông tin của Quân đội Ukraine cho biết, hiện mặt trận Bakhmut “đã ổn định”; mặc dù quân Nga đã tràn ngập được 70% diện tích đô thị, nhưng Tướng Zaluzhny, Tư lệnh quân đội Ukraine vẫn khẳng định, sau các cuộc giao tranh ác liệt, chiến tuyến đã “bắt đầu ổn định”. Theo bản tin chiến sự của Ukraine, giờ đây quân đội Nga chỉ tiến hành khoảng 20 cuộc tấn công một ngày, giảm hơn rất nhiều so với trước đó là có tới 50 cuộc tấn công một ngày. Ở ngoại ô Bakhmut, quân đội Nga đang chuyển sang phòng ngự, khi bắt đầu xây dựng một số lượng lớn công sự. Còn tờ "Politics" của Mỹ cho rằng, quân đội Ukraine sẽ bắt đầu phản công vào tháng 5 sau khi họ nhận được thêm vũ khí của phương Tây. Đồng thời, theo Russia Today TV, một cố vấn quân sự Mỹ cho biết, quân đội Ukraine đang chuẩn bị mở một cuộc tấn công quy mô lớn trong vài tuần tới, điều này sẽ gây “chấn động cộng đồng quốc tế”.