Kịch bản nào cho Bakhmut trước cuộc phản công vủa Ukraine?

Bất chấp nỗ lực phản công cục bộ của Quân đội Ukraine đang thực hiện, nhưng các mũi tấn công đột kích của lính đánh thuê Wagner đã bắt đầu một cuộc tấn công dồn dập vào phía tây nam của thành phố Bakhmut; nơi quân đội Ukraine còn sức phòng ngự tương đối mạnh. Minh chứng cho hành động trên là các đoạn video do chính quân đội Ukraine thực hiện, cho phép xác nhận thông tin các đơn vị lính đánh thuê Wagner đã kiểm soát đến Phố Korsunsky thuộc phía nam thành phố, nơi giao tiếp giáp với làng Ivanivske. Hiện Ivanivske cũng là khu dân cư duy nhất ở ngoại ô Bakhmut, chưa bị quân Nga kiểm soát. Trong trường hợp lính đánh thuê Wagner tiến thành công theo hướng bắc, thì một cụm quân Ukraine lên tới 5 nghìn người, đang đảm nhiệm phòng ngự ở phía đông và trung tâm của Bakhmut, có thể bị bao vây hoàn toàn. Khi đó quân Nga sẽ tràn ngập hơn 90% diện tích thành phố. Hiện nay, các trận đánh đang diễn ra ác liệt trong thành phố và một số khu vực ngoại thành giáp Bakhmut. Phía Quân đội Ukraine đang tích cực sử dụng pháo binh và xe tăng, từ đó cho phép họ phòng ngự từ xa, không cho lính đánh thuê tiếp cận các điểm chốt phòng ngự, từ đó làm giảm tổn thất. Trong khi đó ở khu vực ngoại thành Bakhmut, quân Nga dần xiết chặt thế bao vây và mở rộng bàn đạp tạo thế tiến công. Hiện ở các khu vực ngoại vi thành phố, việc di chuyển rất khó khăn do bùn lầy. Tuy nhiên lực lượng lính đánh thuê Wagner chủ yếu chiến đấu trong hành phố, nơi ít bị ảnh hưởng của bùn lầy hơn. Theo Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine, quân Nga đang quyết tâm tấn công chiếm giữ hai khu dân cư là Bogdanovka và Predtechino với tần xuất nhiều lần và như “suốt ngày đêm". Trong đó Predtechino nằm ngay cạnh đường cao tốc nối Bakhmut với Konstantinovka, hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Còn Bogdanovka nằm gần đường đến tuyến phòng thủ mới Chasov Yar ở phía tây thành phố, nơi theo phán đoán cũng là tuyến xuất phát phản công của Quân đội Ukraine vào Bakhmut. Những tuyến đường này rất quan trọng đối với việc phản công của Quân đội Ukraine vào Bakhmut, nếu quân Nga khống chế được 2 khu dân cư trên, họ sẽ chặn được hoàn toàn việc Quân đội Ukraine tăng viện lực lượng cho thành phố. Hiện cả hai tuyến đường trên đang bị pháo binh Nga bắn phá liên tục, dưới sự chỉ điểm của các UAV trinh sát, hoạt động suốt ngày đêm; mặc dù vậy, các lực lượng của Quân đội Ukraine vẫn đang phải sử dụng những “con đường tử thần” này; vì ngoài ra, không còn con đường nào vào thành phố. Theo thông tin của cả Nga và Ukraine, hiện Quân đội Ukraine đã sẵn sàng mở cuộc phản công ở khu vực Bakhmut trong thời gian tới. Đây là tuyên bố chính thức của lãnh đạo cấp cao quân đội Ukraine. Vậy Quân đội Ukraine có thể gây được bất ngờ gì ở Bakhmut và khu vực lân cận, và quân đội Nga có kế hoạch gì để đối phó? Tư lệnh Lục quân Ukraine, tướng Syrsky tuyên bố, cuộc chiến đấu của Quân đội Ukraine tại Bakhmut vẫn giữ vững; hiện lực lượng chiến đấu chính của quân Nga theo hướng này là lính đánh thuê Wagner. Tướng Syrsky cũng cho biết, lính đánh thuê Wagner của Nga được cho là “sắp hết hơi”. “Chúng tôi sẽ sớm tận dụng cơ hội này,” tướng Syrsky tiếp tục. Theo ông, một trong những lực lượng chính của Quân đội Ukraine trong khu vực là Lữ đoàn pháo binh 24, Lữ đoàn đổ bộ đường không 80, cũng như các đơn vị của Lữ đoàn bộ binh 93, 10, 57 và 5. Còn ông Yan Gagin, cố vấn của người đứng đầu nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR) cho biết, hiện Quân đội Ukraine tập trung tại tuyến phòng thủ mới Chasov Yar, để chờ cơ hội phản công; nhưng hiện nay giữa Bakhmut và Chasov Yar đã bị quân Nga phong tỏa bằng hỏa lực pháo binh. Trước đó, có thông tin xe tăng Leopard của Đức mới viện trợ cho Ukraine đã được nhìn thấy ở Chasov Yar. Một số đơn vị Ukraine đã xuất hiện trong những ngôi nhà dân ở Grigorovka, Bogdanovka và Kalinovka phía tây bắc Bakhmut và tích cực xây dựng công sự trận địa. Theo thông tin của Chủ tịch công ty lính đánh thuê Wagner, ông Prigozhin cho biết, có khả năng vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4, phía Ukraine sẽ mở một cuộc phản công quy mô lớn nhằm cắt đứt bên sườn và cô lập các đơn vị lính đánh thuê Wagner khỏi các lực lượng khác của Quân đội Nga. Theo ông chủ Wagner PMC, kế hoạch phản công ở Bakhmut hiện đã được Ukraine xây dựng xong. Vào đầu tháng 3, phía Ukraine đã tập trung lực lượng chuẩn bị phản công bao gồm 4 cụm quân: Lữ đoàn 67 ở Slavyansk, Lữ đoàn 81 và 66 ở Seversk; và hiện ở Konstantinovka và Chasovoy Yar, quân số tập trung đến 70.000 quân. Đó là lý do tại sao Wagner PMC tìm cách đóng vòng vây quanh thành phố càng sớm càng tốt, để một số lực lượng có thể quay ra bên ngoài "thế chân vạc" để đẩy lùi cuộc phản công có thể xảy ra. Tuy nhiên các lực lượng Quân đội Ngaáẽ bảo vệ hai bên sườn cho Wagner PMC.

Bất chấp nỗ lực phản công cục bộ của Quân đội Ukraine đang thực hiện, nhưng các mũi tấn công đột kích của lính đánh thuê Wagner đã bắt đầu một cuộc tấn công dồn dập vào phía tây nam của thành phố Bakhmut; nơi quân đội Ukraine còn sức phòng ngự tương đối mạnh. Minh chứng cho hành động trên là các đoạn video do chính quân đội Ukraine thực hiện, cho phép xác nhận thông tin các đơn vị lính đánh thuê Wagner đã kiểm soát đến Phố Korsunsky thuộc phía nam thành phố, nơi giao tiếp giáp với làng Ivanivske. Hiện Ivanivske cũng là khu dân cư duy nhất ở ngoại ô Bakhmut, chưa bị quân Nga kiểm soát. Trong trường hợp lính đánh thuê Wagner tiến thành công theo hướng bắc, thì một cụm quân Ukraine lên tới 5 nghìn người, đang đảm nhiệm phòng ngự ở phía đông và trung tâm của Bakhmut, có thể bị bao vây hoàn toàn. Khi đó quân Nga sẽ tràn ngập hơn 90% diện tích thành phố. Hiện nay, các trận đánh đang diễn ra ác liệt trong thành phố và một số khu vực ngoại thành giáp Bakhmut. Phía Quân đội Ukraine đang tích cực sử dụng pháo binh và xe tăng, từ đó cho phép họ phòng ngự từ xa, không cho lính đánh thuê tiếp cận các điểm chốt phòng ngự, từ đó làm giảm tổn thất. Trong khi đó ở khu vực ngoại thành Bakhmut, quân Nga dần xiết chặt thế bao vây và mở rộng bàn đạp tạo thế tiến công. Hiện ở các khu vực ngoại vi thành phố, việc di chuyển rất khó khăn do bùn lầy. Tuy nhiên lực lượng lính đánh thuê Wagner chủ yếu chiến đấu trong hành phố, nơi ít bị ảnh hưởng của bùn lầy hơn. Theo Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine, quân Nga đang quyết tâm tấn công chiếm giữ hai khu dân cư là Bogdanovka và Predtechino với tần xuất nhiều lần và như “suốt ngày đêm". Trong đó Predtechino nằm ngay cạnh đường cao tốc nối Bakhmut với Konstantinovka, hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Còn Bogdanovka nằm gần đường đến tuyến phòng thủ mới Chasov Yar ở phía tây thành phố, nơi theo phán đoán cũng là tuyến xuất phát phản công của Quân đội Ukraine vào Bakhmut. Những tuyến đường này rất quan trọng đối với việc phản công của Quân đội Ukraine vào Bakhmut, nếu quân Nga khống chế được 2 khu dân cư trên, họ sẽ chặn được hoàn toàn việc Quân đội Ukraine tăng viện lực lượng cho thành phố. Hiện cả hai tuyến đường trên đang bị pháo binh Nga bắn phá liên tục, dưới sự chỉ điểm của các UAV trinh sát, hoạt động suốt ngày đêm; mặc dù vậy, các lực lượng của Quân đội Ukraine vẫn đang phải sử dụng những “con đường tử thần” này; vì ngoài ra, không còn con đường nào vào thành phố. Theo thông tin của cả Nga và Ukraine, hiện Quân đội Ukraine đã sẵn sàng mở cuộc phản công ở khu vực Bakhmut trong thời gian tới. Đây là tuyên bố chính thức của lãnh đạo cấp cao quân đội Ukraine. Vậy Quân đội Ukraine có thể gây được bất ngờ gì ở Bakhmut và khu vực lân cận, và quân đội Nga có kế hoạch gì để đối phó? Tư lệnh Lục quân Ukraine, tướng Syrsky tuyên bố, cuộc chiến đấu của Quân đội Ukraine tại Bakhmut vẫn giữ vững; hiện lực lượng chiến đấu chính của quân Nga theo hướng này là lính đánh thuê Wagner. Tướng Syrsky cũng cho biết, lính đánh thuê Wagner của Nga được cho là “sắp hết hơi”. “Chúng tôi sẽ sớm tận dụng cơ hội này,” tướng Syrsky tiếp tục. Theo ông, một trong những lực lượng chính của Quân đội Ukraine trong khu vực là Lữ đoàn pháo binh 24, Lữ đoàn đổ bộ đường không 80, cũng như các đơn vị của Lữ đoàn bộ binh 93, 10, 57 và 5. Còn ông Yan Gagin, cố vấn của người đứng đầu nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR) cho biết, hiện Quân đội Ukraine tập trung tại tuyến phòng thủ mới Chasov Yar, để chờ cơ hội phản công; nhưng hiện nay giữa Bakhmut và Chasov Yar đã bị quân Nga phong tỏa bằng hỏa lực pháo binh. Trước đó, có thông tin xe tăng Leopard của Đức mới viện trợ cho Ukraine đã được nhìn thấy ở Chasov Yar. Một số đơn vị Ukraine đã xuất hiện trong những ngôi nhà dân ở Grigorovka, Bogdanovka và Kalinovka phía tây bắc Bakhmut và tích cực xây dựng công sự trận địa. Theo thông tin của Chủ tịch công ty lính đánh thuê Wagner, ông Prigozhin cho biết, có khả năng vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4, phía Ukraine sẽ mở một cuộc phản công quy mô lớn nhằm cắt đứt bên sườn và cô lập các đơn vị lính đánh thuê Wagner khỏi các lực lượng khác của Quân đội Nga. Theo ông chủ Wagner PMC, kế hoạch phản công ở Bakhmut hiện đã được Ukraine xây dựng xong. Vào đầu tháng 3, phía Ukraine đã tập trung lực lượng chuẩn bị phản công bao gồm 4 cụm quân: Lữ đoàn 67 ở Slavyansk, Lữ đoàn 81 và 66 ở Seversk; và hiện ở Konstantinovka và Chasovoy Yar, quân số tập trung đến 70.000 quân. Đó là lý do tại sao Wagner PMC tìm cách đóng vòng vây quanh thành phố càng sớm càng tốt, để một số lực lượng có thể quay ra bên ngoài "thế chân vạc" để đẩy lùi cuộc phản công có thể xảy ra. Tuy nhiên các lực lượng Quân đội Ngaáẽ bảo vệ hai bên sườn cho Wagner PMC.