Quân đội Mông Cổ tuần tra sát biên giới Trung Quốc bằng phương tiện đặc biệt

Khí hậu ở vùng biên giới Trung Quốc - Mông Cổ hết sức khắc nghiệt đặc biệt là vào mùa đông khiến lính biên phòng Mông Cổ phải rất vất vả mới có thể tuần tra, canh gác được vùng rộng lớn này. Nguồn ảnh: BMDP. Để có thể thực hiện được quá trình tuần tra trong điều kiện khắc nghiệt, địa hình chia cắt hiểm trở, lính biên phòng Mông Cổ phải sử dụng nhiều loại phương tiện truyền thống, trong đó có cả ngựa. Nguồn ảnh: BMDP.Lính Mông Cổ tuần tra biên giới với chó nghiệp vụ - loại chó này thậm chí còn được sử dụng vào nhiệm vụ kéo xe. Nguồn ảnh: BMDP. Trang bị của lính biên phòng Mông Cổ với chiếc mũ truyền thống của người dân tộc. Nguồn ảnh: BMDP. Tại nhiều khu vực, lính Mông Cổ có quân phục và trang bị không khác gì với lính Nga. Nguồn ảnh: BMDP. Tuần tra bằng chó kéo xe và hạ trại nấu đồ ăn giữa thảo nguyên mênh mông tuyết trắng. Nguồn ảnh: BMDP. Do khí hậu quá khắc nghiệt và không có bất cứ cây cối nào trong khu vực, lính biên phòng Mông Cổ phải tự mang theo củi, than để có thể nấu nướng trên đường tuần tra. Nguồn ảnh: BMDP. Các phương tiện hiện đại như xe máy tuyết cũng được trang bị để phục vụ cho việc tuần tra trên những tuyến biên giới thảo nguyên mênh mông này. Nguồn ảnh: BMDP. Lực lượng biên phòng Mông Cổ với trang phục nguỵ trang trên tuyết cùng xe trượt tuyết sẵn sàng thực hiện tuần tra. Nguồn ảnh: BMDP. So với các loại phương tiện truyền thống khác như xe chó kéo hay ngựa, xe trượt tuyết tỏ ra hiện đại hơn nhưng lại cần tới xăng dầu và dễ hỏng hóc. Nguồn ảnh: BMDP. Thậm chí đến cả vũ khí của những người lính biên phòng này cũng được bọc vải trắng để nguỵ trang. Nguồn ảnh: BMDP. Đôi khi, lính biên phòng Mông Cổ thậm chí còn sử dụng cả lạc đà - loại phương tiện đã được người dân nước này sử dụng từ hàng nghìn năm nay. Nguồn ảnh: BMDP. Lính Mông Cổ làm nhiệm vụ gìn giữ hoà bình ở Afghanistan.

