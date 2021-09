Quân đội Iran tập trận rầm rộ ngay sát biên giới

Hôm thứ ba vừa rồi, quân đội Iran đã tiến hành một cuộc tập trận rầm rộ dọc biên giới quốc gia này, trong bối cảnh căng thẳng giữa Tehran và các quốc gia láng giềng đang ngày càng gia tăng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết trong một tuyên bố: “Các cuộc tập trận do đất nước chúng tôi thực hiện ở các khu vực biên giới phía Tây Bắc là sự khẳng định chủ quyền của quốc gia này". Tehran “sẽ thực hiện tất cả các biện pháp mà họ cho là cần thiết cho an ninh quốc gia của mình”, ông nói và nói thêm, “Iran sẽ không dung thứ cho bất cứ sự đe dọa nào gần biên giới của quốc gia này”. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu được công bố hôm thứ hai. Tổng thống Azerbaijan, ông Ilham Aliyev cho rằng cuộc tập trận của Tehran là “một sự kiện rất đáng ngạc nhiên”. “Mọi quốc gia có thể thực hiện bất kỳ cuộc diễn tập quân sự nào trên lãnh thổ của mình. Đó là quyền tối cao của họ”. Ngoài ra không có thêm thông tin chi tiết về các cuộc tập trận quân sự. Cuộc xung đột quân sự giữa Azerbaijan và Armenia vào tháng 9 năm ngoái tại khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh đã cướp đi sinh mạng của khoảng 6.000 người trong vòng sáu tuần. Là một quốc gia thế tục, đa số là người Hồi giáo, Azerbaijan từ lâu đã có quan hệ nồng ấm với Jerusalem. Baku đã mua hàng tỷ đô la vũ khí từ Israel và cung cấp dầu cho nhà nước Do Thái. Từ năm 2016, Armenia đã cáo buộc Azerbaijan triển khai máy bay không người lái cảm tử do Israel sản xuất chống lại lực lượng Armenia. Một quan chức của Azerbaijan đã thừa nhận sử dụng máy bay không người lái tấn công do Israel sản xuất, trong giao tranh hồi năm ngoái. Iran và Azerbaijan có chung đường biên giới dài khoảng 700 km (430 dặm) và có mối quan hệ tốt đẹp trong quá khứ. Theo một số ước tính, sẽ có khoảng 10 triệu thành viên của cộng đồng nói tiếng Azeri của Iran. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, mối quan hệ giữa hai quốc gia này đang dần trở nên căng thẳng, khi có nhiều hành động mang tính khiêu khích diễn ra ở dọc khu vực biên giới chung giữa hai nước. Đoạn video ghi lại hình ảnh hàng trăm xe tăng Iran kéo ra khu vực biên giới của quốc gia này, trong bối cảnh căng thẳng với quốc gia láng giềng leo thang. Nguồn: UG NEWS.

