Quân đội Hàn Quốc có đủ sức ngăn chặn cuộc chiến từ Triều Tiên?

Quân đội Hàn Quốc do Mỹ thành lập vào năm 1945, (khi đó Mỹ đang chiếm nửa phía nam của Bán đảo Triều Tiên). Đến năm 1946, ROK có 9 trung đoàn vệ binh quốc gia, 1 trung đoàn bộ binh vũ trang nhẹ, với tổng quân số là 25.000 quân. Khi quan hệ Mỹ và Liên Xô xấu đi, con số này đã tăng lên 50.000 quân. Cuộc xâm lược của Triều Tiên vào tháng 6/1950 đã khiến Quân đội Hàn Quốc hoàn toàn bị bất ngờ; họ thiếu hỏa lực chống tăng cần thiết để đối phó với lực lượng tăng – thiết giáp rất mạnh của Quân đội Nhân dân Triều Tiên; do đó, Quân đội Hàn Quốc nhanh chóng bị đẩy lùi về phía nam, tới tận cảng Busan. Ba năm tiếp theo chứng kiến những nỗ lực của Mỹ trong việc huấn luyện và xây dựng ROK theo các tiêu chuẩn của một quân đội hiện đại kiểu phương Tây. Những nỗ lực này đã thành công và trong vài năm sau khi Chiến tranh Triều Tiên kết thúc, Quân đội Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc đã rút xuống còn hai, và sau đó chỉ còn một sư đoàn. Trong suốt những năm 1960 và 1970, ROK vẫn luôn duy trì ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất, sẵn sàng đánh trả trước cuộc tiến công bất ngờ từ phía Triều Tiên. Hiện nay quân đội Hàn Quốc có số lượng quân thường trực là 560.000 quân, thuộc trong những quân đội có số lượng lớn nhất thế giới; Hàn Quốc vẫn thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự với tất cả nam thanh niên trong độ tuổi từ 18-27, do phía Triều Tiên vẫn duy trì quân đội với số lượng trên 1 triệu quân. Về bố trí lực lượng, Quân đội Hàn Quốc phần lớn đóng tại khu biên giới liên Triều dài 260 km; trong thời bình, mọi hoạt động của Quân đội Hàn Quốc do Bộ tham mưu liên quân của Hàn Quốc chỉ huy; nếu có tình huống chiến tranh với Triều Tiên xảy ra, Quân đội Hàn Quốc sẽ đặt dưới sự chỉ huy của Quân đội Mỹ. Quân đội Hàn Quốc hiện nay bao gồm 41 sư đoàn và 15 lữ đoàn độc lập, được tổ chức thành 11 quân đoàn. ROC có 2.360 xe tăng, 2.400 xe bọc thép và xe chiến đấu bộ binh; 5.180 khẩu pháo các loại. Nhìn chung, Quân đội Hàn Quốc được tổ chức gần như theo mô hình của Quân đội Mỹ, trong đó lấy sư đoàn làm đơn vị chiến đấu cơ bản; dưới sư đoàn là các lữ đoàn và tiểu đoàn; toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc được chia ra làm 3 vùng chiến thuật và Bộ Tư lệnh Thủ đô, biến Seoul thành một pháo đài. Quân đội Hàn Quốc từ lâu đã đạt được sự vượt trội về công nghệ vũ khí so với Triều Tiên, như xe tăng chiến đấu chủ lực K-2 Black Panther, xe chiến đấu bộ binh K-21 và pháo tự hành K-9 Thunder. Mặc dù vậy, quân đội Hàn Quốc chỉ có thể có năng lực phòng thủ, khi hiện nay, họ chỉ có 4 lữ đoàn thiết giáp có khả năng đánh trong hành tiến. Lực lượng chính của Quân đội Hàn Quốc là các sư đoàn bộ binh và bộ binh cơ giới hạng nặng (6 sư bộ binh cơ giới và 16 sư đoàn bộ binh); nếu tình huống chiến tranh xảy ra với Triều Tiên, các lực lượng của Hàn Quốc sẽ là lực lượng phòng ngự chủ lực; về lực lượng tiến công là trách nhiệm của Quân đội Mỹ. Giống như Quân đội Mỹ, ROK chú trọng phát triển các lực lượng đặc nhiệm. Tiểu đoàn đặc nhiệm 707 Hổ Trắng được cho là có nhiệm vụ giống với Lực lượng Delta của Mỹ. ROK hiện có 4 lữ đoàn và 6 trung đoàn đặc nhiệm độc lập, có nhiệm vụ phối thuộc hoặc tăng cường cho các quân đoàn khi có tình huống xảy ra. Hiện nay ngoài lực lượng thường trực, Quân đội Hàn Quốc còn có một lực lượng dự bị động viên đông đảo, phần lớn đã qua phục vụ trong quân đội; khi chiến tranh xảy ra, Hàn Quốc có thể huy động 17 sư đoàn và lực lượng này sẽ là sự bổ sung chất lượng cho lực lượng thường trực. Đánh giá khách quan, Quân đội Hàn Quốc là một lực lượng trên bộ lớn, hùng mạnh, có khả năng bảo vệ biên giới khỏi cuộc tiến công từ Triều Tiên. Tuy nhiên, để đánh bại hẳn quân đội Triều Tiên, Quân đội Hàn Quốc cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của Quân đội Mỹ. Điều không thể phủ nhận rằng, năng lực quân sự của Hàn Quốc nhiều năm qua, được xây dựng dựa trên sự hỗ trợ của Mỹ. Nếu dừng tập trận, hợp tác với Mỹ, Seoul sẽ cần nhiều năm để xây dựng lại chiến lược hành động. Tuy nhiên sức mạnh của Quân đội Hàn Quốc cũng là nhân tố răn đe quan trọng với những hành động phiêu lưu quân sự của Triều Tiên. Hình ảnh về Quân đội Triều Tiên. Video Lễ duyệt binh hoành tráng tại Triều Tiên - Nguồn: VTV

