Quân đội Hàn Quốc dựng pháo nòng xoay Vulcan trên cao ốc phòng thủ Seoul

Do đang nằm trong tình trạng chiến tranh với Triều Tiên nên Seoul có thể bị tấn công tổng lực bất cứ lúc nào bởi không quân của Bình Nhưỡng mà không cần báo trước. Nguồn ảnh: BI. Để đảm bảo không bị bất ngờ, bị động trong mọi tình huống, quân đội Hàn Quốc đã cho đặt một loạt các pháo nòng xoay Vulcan trên nóc những toà nhà chọc trời ở ngoại ô Seoul, canh gác 24/24 liên tục. Nguồn ảnh: BI. Từ những điểm cao này, hệ thống pháo phòng không Vulcan có khả năng bao quát và tấn công những mục tiêu bay đang tiếp cận vào thủ đô của nước này. Nguồn ảnh: BI. Hệ thống pháo cao tốc được Hàn Quốc sử dụng là M167A3 Vulcan do Mỹ sản xuất. Hệ thống này còn được quân đội Hàn Quốc cải tiến hồi năm 2019, nâng cấp radar cũng như cơ cấu dẫn bắn. Nguồn ảnh: BI. Khẩu pháo này có tới 6 nòng, tốc độ bắn tối đa 6000 viên mỗi phút. Cỡ đạn mà khẩu Vulcan sử dụng là 20x102mm - đủ để "xé toạc" mọi loại chiến đấu cơ hiện đại nhất. Nguồn ảnh: BI. Do có tốc độ bắn quá nhanh, Vulcan cần cơ cấu tự nạp đạn và đẩy vỏ đạn ra ngoài bằng điện. Đây cũng chính là điểm yếu của hệ thống này, một khi mất điện, Vulcan sẽ không khác gì... một đống sắt vụn. Nguồn ảnh: BI. Khi khai hoả, viên đạn 20mm có khả năng bay với sơ tốc tối đa lên tới 1000 mét/giây, có khả năng tấn công tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách tối đa lên tới 1000 mét. Nguồn ảnh: BI. Hiện tại chỉ tính riêng ở Seoul, Hàn Quốc đã cho lắp đặt hàng chục khẩu pháo phòng không Vulcan loại này. Ngoài ra, để đảm bảo nhiệm vụ phòng không, còn có hàng loạt các tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm gần khác được triển khai. Nguồn ảnh: BI. Do nằm cách vùng phi quân sự DMZ chỉ chưa tới 60 km, thủ đô Seoul của Hàn Quốc là một trong những mục tiêu "ngon ăn" nhất của đủ mọi loại hoả lực Triều Tiên, từ tên lửa cho tới cả pháo tăng tầm. Nguồn ảnh: BI. Thậm chí, Hàn Quốc còn từng khám phá ra một loạt các đường hầm ngầm được Triều Tiên đào từ phía Bắc, xuyên qua khu giới tuyến phi quân sự để tới sát ngoại ô Seoul. Nguồn ảnh: BI. Video Bắn thử nghiệm khẩu pháo 6 nòng xoay tốc độ lên tới 6000 viên mỗi phút - tương đương với khoảng... 100 viên mỗi giây.

