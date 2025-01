Quân đội Ba Lan tăng sức mạnh nhờ vũ khí của Hàn Quốc

Vào năm 2025, Quân đội Ba Lan sẽ nhận được 96 xe tăng K2, một phần của thỏa thuận trị giá 3,4 tỷ USD được ký vào tháng 8/2022 cho 180 chiếc. Việc giao hàng nhanh chóng này nhấn mạnh năng lực sản xuất quốc phòng của Hàn Quốc, trong việc sản xuất hàng loạt xe bọc thép tiên tiến với tốc độ mà các nhà cung cấp phương Tây như Đức và Mỹ không thể sánh kịp. Kể từ tháng 12/2022, Ba Lan đã tiếp nhận 77 xe tăng K2, bao gồm 6 chiếc vào tháng 11/2024. Việc giao thêm 96 xe theo lịch trình vào năm 2025, cho thấy sự gia tăng đáng kể về tốc độ sản xuất và cung ứng, giúp tăng gấp ba lần tốc độ giao hàng hàng năm. Đồng thời khẳng định xu hướng đang định hình lại các chiến lược mua sắm quốc phòng của châu Âu. Những chiếc xe tăng K2 mới nhất, đã được Quân đội Ba Lan triển khai đến Braniewo, gần vùng đất Kaliningrad của Nga, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Moscow do cuộc chiến ở Ukraine. Việc bố trí tiền tuyến này báo hiệu ý định của Ba Lan, nhằm tăng cường khả năng răn đe của mình dọc theo sườn phía đông của NATO. Đến năm 2026, đội xe tăng K2 của Ba Lan sẽ mở rộng theo cấp số nhân, khi bắt đầu giao hàng từ đơn đặt hàng lớn hơn gồm 820 xe tăng K2. Những chiếc xe tăng bổ sung này sẽ được lắp ráp tại địa phương theo thỏa thuận chuyển giao công nghệ, có lớp giáp tăng cường, hệ thống bảo vệ chủ động tiên tiến và hệ thống quản lý chiến trường do Ba Lan phát triển. Xe tăng K2 chỉ là một thành phần trong kế hoạch hiện đại hóa toàn diện của Warsaw, bao gồm việc mua một lượng lớn pháo tự hành K9 của Hàn Quốc, pháo phản lực Chunmoo, xe tăng M1 Abrams và hệ thống tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất. Việc trang bị ồ ạt này, đưa Ba Lan trở thành lực lượng lục quân mạnh thứ hai trong NATO, chỉ sau Mỹ về hỏa lực và năng lực tổng thể. Chiến lược quốc phòng của Ba Lan, khác biệt rõ rệt so với các nước láng giềng châu Âu, khi họ từ chối áp lực của EU, về việc ưu tiên mua vũ khí của châu Âu, chẳng hạn như xe tăng Leopard 2A8 của Đức. Trong khi Warsaw đã tập trung vào việc mua những vũ khí tiên tiến của Mỹ và Hàn Quốc, với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ. Quan hệ đối tác Hàn Quốc-Ba Lan đang định hình lại các chuẩn mực mua sắm quốc phòng ở châu Âu. Bằng cách thâm nhập vào thị trường châu Âu với các hợp đồng mang tính đột phá của Ba Lan, Hàn Quốc không chỉ củng cố năng lực quân sự của Ba Lan, mà còn khẳng định mình là nhà cung cấp cạnh tranh và đáng tin cậy trên trường quốc tế. Quá trình chuyển đổi của Quân đội Ba Lan từ xe tăng thời Liên Xô sang xe bọc thép hiện đại theo chuẩn NATO, là một khía cạnh quan trọng trong quá trình hiện đại hóa quốc phòng của nước này. Đặc biệt là khi nước này ngày càng ủng hộ Ukraine, trong bối cảnh xung đột đang diễn ra với Nga. Vào thời kỳ đỉnh cao của sức mạnh quân sự trong Chiến tranh Lạnh, Quân đội Ba Lan đã sử dụng một số lượng lớn xe tăng do Liên Xô thiết kế, là một phần trong kho vũ khí của Khối Hiệp ước Warsaw. Những chiếc xe tăng này đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phòng thủ của Ba Lan trong Chiến tranh Lạnh, nhưng sau khi Liên Xô tan rã và nước này gia nhập NATO vào năm 1999, Quân đội Ba Lan đã bắt đầu chuyển sang sử dụng thiết bị theo tiêu chuẩn NATO. Xe tăng thời Liên Xô đáng chú ý nhất của Ba Lan là T-72, vốn là trụ cột của lực lượng thiết giáp trong nhiều thập kỷ. Có thời điểm, Ba Lan có một lực lượng xe tăng đáng kể, gồm khoảng 1.000 xe tăng T-72, ban đầu được chuyển giao từ Liên Xô hoặc được sản xuất theo giấy phép tại Ba Lan. Những chiếc xe tăng này đã được cải tiến rất nhiều qua nhiều năm để nâng cao hiệu suất chiến đấu của chúng, với các bản nâng cấp bao gồm hệ thống quan sát mới, hệ thống kiểm soát hỏa lực và giáp. Tuy nhiên, đến những năm 2020, những chiếc xe tăng này đã trở nên lạc hậu, đặc biệt là khi so sánh với các thiết kế tiêu chuẩn NATO hiện đại hơn như Leopard 2A5 của Đức hoặc M1 Abrams của Mỹ. Vào đầu năm 2022, khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, Ba Lan đã có động thái táo bạo để hỗ trợ nước láng giềng bằng cách gửi một phần đáng kể số xe tăng T-72 của mình tới Ukraine. Khoản viện trợ này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Ba Lan, nhằm giúp Ukraine tự bảo vệ mình đồng thời giảm số lượng xe tăng cũ từ thời Liên Xô trong kho vũ khí của nước này. Hiện tại, Ba Lan đã cung cấp khoảng 250 xe tăng T-72 cho Ukraine, giúp tăng cường đáng kể lực lượng thiết giáp của Ukraine và cung cấp cho họ hỏa lực quan trọng để chống lại sự tiến công của Nga. Để bù vào những chiếc T-72 được viện trợ cho Ukraine, Ba Lan đã tìm cách hiện đại hóa đội xe tăng của mình bằng cách mua xe tăng tiên tiến hơn. Để thay thế T-72, Ba Lan đã ký kết các thỏa thuận với cả Mỹ và Hàn Quốc để mua xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại. Ba Lan đã ký một thỏa thuận với Hàn Quốc để mua 1.000 xe tăng K2 Black Panther, xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ tiếp theo có công nghệ tiên tiến, với hỏa lực là pháo nòng trơn 120mm mạnh mẽ, lớp giáp hiện đại và hệ thống bảo vệ chủ động. Ngoài ra Ba Lan còn mua của Hàn Quốc pháo lựu K9 và pháo phản lực Chunmoo. Xe tăng K2PL Black Panther của Ba Lan là phiên bản cải tiến của xe tăng chiến đấu chủ lực K2 Black Panther của Hàn Quốc, được thiết kế riêng để đáp ứng nhu cầu quân sự đặc biệt của Ba Lan; K2PL đại diện cho bước tiến đáng kể về cả hỏa lực và công nghệ. Quyết định mua hàng nghìn chiếc xe tăng K2PL của Ba Lan, nhấn mạnh sự phụ thuộc ngày càng tăng của nước này vào công nghệ quốc phòng của Hàn Quốc, đặc biệt chú trọng đến tốc độ, hiệu quả và năng lực quân sự tiên tiến. Tóm lại, xe tăng chiến đấu chủ lực K2PL Black Panther là xe tăng chiến đấu chủ lực tiên tiến, thể hiện cam kết của Ba Lan trong việc hiện đại hóa lực lượng thiết giáp theo tiêu chuẩn NATO. Với hỏa lực mạnh mẽ, hệ thống bảo vệ hiện đại và khả năng cơ động tiên tiến, K2PL được định vị là nền tảng của Quân đội Ba Lan trong nhiều năm tới. Bằng cách tận dụng công nghệ xe tăng tiên tiến của Hàn Quốc và kết hợp các sửa đổi dành riêng cho Ba Lan, K2PL nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội Ba Lan, đồng thời củng cố vị thế là một nhân tố chủ chốt trong đối trọng với Quân đội Nga ở châu Âu. (Nguồn ảnh: Bulgarian Military, PAP, Yonhap).

Vào năm 2025, Quân đội Ba Lan sẽ nhận được 96 xe tăng K2, một phần của thỏa thuận trị giá 3,4 tỷ USD được ký vào tháng 8/2022 cho 180 chiếc. Việc giao hàng nhanh chóng này nhấn mạnh năng lực sản xuất quốc phòng của Hàn Quốc, trong việc sản xuất hàng loạt xe bọc thép tiên tiến với tốc độ mà các nhà cung cấp phương Tây như Đức và Mỹ không thể sánh kịp. Kể từ tháng 12/2022, Ba Lan đã tiếp nhận 77 xe tăng K2, bao gồm 6 chiếc vào tháng 11/2024. Việc giao thêm 96 xe theo lịch trình vào năm 2025, cho thấy sự gia tăng đáng kể về tốc độ sản xuất và cung ứng, giúp tăng gấp ba lần tốc độ giao hàng hàng năm. Đồng thời khẳng định xu hướng đang định hình lại các chiến lược mua sắm quốc phòng của châu Âu. Những chiếc xe tăng K2 mới nhất, đã được Quân đội Ba Lan triển khai đến Braniewo, gần vùng đất Kaliningrad của Nga, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Moscow do cuộc chiến ở Ukraine. Việc bố trí tiền tuyến này báo hiệu ý định của Ba Lan, nhằm tăng cường khả năng răn đe của mình dọc theo sườn phía đông của NATO. Đến năm 2026, đội xe tăng K2 của Ba Lan sẽ mở rộng theo cấp số nhân, khi bắt đầu giao hàng từ đơn đặt hàng lớn hơn gồm 820 xe tăng K2. Những chiếc xe tăng bổ sung này sẽ được lắp ráp tại địa phương theo thỏa thuận chuyển giao công nghệ, có lớp giáp tăng cường, hệ thống bảo vệ chủ động tiên tiến và hệ thống quản lý chiến trường do Ba Lan phát triển. Xe tăng K2 chỉ là một thành phần trong kế hoạch hiện đại hóa toàn diện của Warsaw, bao gồm việc mua một lượng lớn pháo tự hành K9 của Hàn Quốc , pháo phản lực Chunmoo, xe tăng M1 Abrams và hệ thống tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất. Việc trang bị ồ ạt này, đưa Ba Lan trở thành lực lượng lục quân mạnh thứ hai trong NATO, chỉ sau Mỹ về hỏa lực và năng lực tổng thể. Chiến lược quốc phòng của Ba Lan, khác biệt rõ rệt so với các nước láng giềng châu Âu, khi họ từ chối áp lực của EU, về việc ưu tiên mua vũ khí của châu Âu, chẳng hạn như xe tăng Leopard 2A8 của Đức. Trong khi Warsaw đã tập trung vào việc mua những vũ khí tiên tiến của Mỹ và Hàn Quốc, với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ. Quan hệ đối tác Hàn Quốc-Ba Lan đang định hình lại các chuẩn mực mua sắm quốc phòng ở châu Âu. Bằng cách thâm nhập vào thị trường châu Âu với các hợp đồng mang tính đột phá của Ba Lan, Hàn Quốc không chỉ củng cố năng lực quân sự của Ba Lan, mà còn khẳng định mình là nhà cung cấp cạnh tranh và đáng tin cậy trên trường quốc tế. Quá trình chuyển đổi của Quân đội Ba Lan từ xe tăng thời Liên Xô sang xe bọc thép hiện đại theo chuẩn NATO, là một khía cạnh quan trọng trong quá trình hiện đại hóa quốc phòng của nước này. Đặc biệt là khi nước này ngày càng ủng hộ Ukraine, trong bối cảnh xung đột đang diễn ra với Nga. Vào thời kỳ đỉnh cao của sức mạnh quân sự trong Chiến tranh Lạnh, Quân đội Ba Lan đã sử dụng một số lượng lớn xe tăng do Liên Xô thiết kế, là một phần trong kho vũ khí của Khối Hiệp ước Warsaw. Những chiếc xe tăng này đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phòng thủ của Ba Lan trong Chiến tranh Lạnh, nhưng sau khi Liên Xô tan rã và nước này gia nhập NATO vào năm 1999, Quân đội Ba Lan đã bắt đầu chuyển sang sử dụng thiết bị theo tiêu chuẩn NATO. Xe tăng thời Liên Xô đáng chú ý nhất của Ba Lan là T-72, vốn là trụ cột của lực lượng thiết giáp trong nhiều thập kỷ. Có thời điểm, Ba Lan có một lực lượng xe tăng đáng kể, gồm khoảng 1.000 xe tăng T-72, ban đầu được chuyển giao từ Liên Xô hoặc được sản xuất theo giấy phép tại Ba Lan. Những chiếc xe tăng này đã được cải tiến rất nhiều qua nhiều năm để nâng cao hiệu suất chiến đấu của chúng, với các bản nâng cấp bao gồm hệ thống quan sát mới, hệ thống kiểm soát hỏa lực và giáp. Tuy nhiên, đến những năm 2020, những chiếc xe tăng này đã trở nên lạc hậu, đặc biệt là khi so sánh với các thiết kế tiêu chuẩn NATO hiện đại hơn như Leopard 2A5 của Đức hoặc M1 Abrams của Mỹ. Vào đầu năm 2022, khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, Ba Lan đã có động thái táo bạo để hỗ trợ nước láng giềng bằng cách gửi một phần đáng kể số xe tăng T-72 của mình tới Ukraine. Khoản viện trợ này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Ba Lan, nhằm giúp Ukraine tự bảo vệ mình đồng thời giảm số lượng xe tăng cũ từ thời Liên Xô trong kho vũ khí của nước này. Hiện tại, Ba Lan đã cung cấp khoảng 250 xe tăng T-72 cho Ukraine, giúp tăng cường đáng kể lực lượng thiết giáp của Ukraine và cung cấp cho họ hỏa lực quan trọng để chống lại sự tiến công của Nga. Để bù vào những chiếc T-72 được viện trợ cho Ukraine, Ba Lan đã tìm cách hiện đại hóa đội xe tăng của mình bằng cách mua xe tăng tiên tiến hơn. Để thay thế T-72, Ba Lan đã ký kết các thỏa thuận với cả Mỹ và Hàn Quốc để mua xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại. Ba Lan đã ký một thỏa thuận với Hàn Quốc để mua 1.000 xe tăng K2 Black Panther, xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ tiếp theo có công nghệ tiên tiến, với hỏa lực là pháo nòng trơn 120mm mạnh mẽ, lớp giáp hiện đại và hệ thống bảo vệ chủ động. Ngoài ra Ba Lan còn mua của Hàn Quốc pháo lựu K9 và pháo phản lực Chunmoo. Xe tăng K2PL Black Panther của Ba Lan là phiên bản cải tiến của xe tăng chiến đấu chủ lực K2 Black Panther của Hàn Quốc, được thiết kế riêng để đáp ứng nhu cầu quân sự đặc biệt của Ba Lan; K2PL đại diện cho bước tiến đáng kể về cả hỏa lực và công nghệ. Quyết định mua hàng nghìn chiếc xe tăng K2PL của Ba Lan, nhấn mạnh sự phụ thuộc ngày càng tăng của nước này vào công nghệ quốc phòng của Hàn Quốc, đặc biệt chú trọng đến tốc độ, hiệu quả và năng lực quân sự tiên tiến. Tóm lại, xe tăng chiến đấu chủ lực K2PL Black Panther là xe tăng chiến đấu chủ lực tiên tiến, thể hiện cam kết của Ba Lan trong việc hiện đại hóa lực lượng thiết giáp theo tiêu chuẩn NATO. Với hỏa lực mạnh mẽ, hệ thống bảo vệ hiện đại và khả năng cơ động tiên tiến, K2PL được định vị là nền tảng của Quân đội Ba Lan trong nhiều năm tới. Bằng cách tận dụng công nghệ xe tăng tiên tiến của Hàn Quốc và kết hợp các sửa đổi dành riêng cho Ba Lan, K2PL nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội Ba Lan, đồng thời củng cố vị thế là một nhân tố chủ chốt trong đối trọng với Quân đội Nga ở châu Âu. (Nguồn ảnh: Bulgarian Military, PAP, Yonhap).