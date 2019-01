QĐND Lào duyệt binh với súng trường tấn công Việt Nam

Dựa trên những hình ảnh trong lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội Nhân dân Lào diễn ra tại Học viện Lục quân Lào tại huyện Phonhong trong hôm 20/1 vừa qua, một trong khối chiến sĩ đại diện cho Lục quân Lào đã tiến vào lễ đài với những khẩu súng trường Galil ACE do Việt Nam sản xuất trên tay. Nguồn ảnh: Lao Economic News Channel. Được biết, đây là lô súng trường mới được Bộ Quốc phòng Việt Nam bàn giao cho Bộ Quốc phòng Lào trong hôm 14/1 nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội Nhân dân Lào. Trong ảnh là khối chiến sĩ Lục quân Lào duyệt binh với súng trường Galil ACE với số lượng ước tính lên đến 200 khẩu. Nguồn ảnh: Lao Economic News Channel. Bên cạnh đó trong hôm 20/1, Lục quân Lào chỉ mới xuất hiện với biến thể súng trường tấn công Galil ACE 32, trong khi đó Việt Nam bàn giao cho phía nước bạn đồng thời cả hai biến thể của Galil ACE gồm ACE 31 và ACE 32. Nguồn ảnh: Houmphet Manisouk Có thể nói, Lào là quốc gia đầu tiên ngoài Việt Nam biên chế những khẩu súng trường Galil ACE do chúng ta tự sản xuất dựa trên giấy phép chuyển giao công nghệ từ phía Israel và được thực hiện tại Nhà máy Z111. Nguồn ảnh: Houmphet Manisouk Trong ảnh là Tùy viên quốc phòng Việt Nam tại Lào – Đại tá Tào Văn Thái trao súng trường Galil ACE cho Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Lào - Trung tướng Pasith Thiengthame (bên trái) trong buổi lễ tại Viêng Chăn hôm 14/1. Nguồn ảnh: Nguồn ảnh: TTXVN. Được biết, lô súng trường Galil ACE đầu tiên chỉ mới được đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam bàn giao cho phía Bộ Quốc phòng Lào trong hôm 14/1. Thế nhưng khá bất ngờ là chỉ ba ngày sau đó chúng đã xuất hiện trong buổi tổng duyệt lễ duyệt binh hôm 17/1 và sau đó là tại lễ duyệt binh 20/1. Nguồn ảnh: TTXVN. Điều này cho thấy sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Quân đội Nhân dân Lào anh em đối với các loại vũ khí do Việt Nam, và súng trường Galil ACE của Việt Nam rất có thể sẽ trở thành một trong những thành phần quan trọng trong kế hoạch hiện đại hóa quân đội của Viêng Chăn trong tương lai. Nguồn ảnh: TTXVN. Việc súng trường Galil ACE của Việt Nam sẽ xuất hiện trong lễ duyệt binh lớn nhất từ trước tới nay của Quân đội Nhân dân Lào, cũng có thể được xem là dốc cho ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam, khi các loại vũ khí do chúng ta tự sản xuất giành được sự tín nhiệm từ các đối tác nước ngoài. Nguồn ảnh: TTXVN. Trong ảnh là biến thể súng trường Galil ACE 31, phiên bản rút ngắn của ACE 32 được Việt Nam chuyển giao cho Lào trong hôm 14/1. So với ACE 32, ACE 31 có trọng lượng nhẹ và kích thước ngắn hơn lần lượt là 3kg và 650mm (khi gấp báng), súng sử dụng đạn tiêu chuẩn 7.62x39mm có tốc độ bắn lên đến 680 viên/phút. Nguồn ảnh: Lao National Television. Trong khi đó ACE 32, có chiều dài cơ sở lên đến 409mm (khi gấp báng) và 847mm khi mở báng, súng nặng 3.50kg. Cả hai biến thể đều sử dụng hộp tiếp đạn tiêu chuẩn 30 viên. Nguồn ảnh: Lao National Television. Trước khi xuất thiện tại lễ duyệt binh của Lào, súng trường Galil ACE cũng đã được Viêt Nam giới thiệu tại triển lãm quốc phòng quốc tế Indodefense diễn ra tại Indonesia với những cái tên khác gồm STV 215 và STV 380. Nguồn ảnh: Lao National Television. Súng trường Galil ACE hiện là một trong những sản phẩm quốc phòng tiêu biểu của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong những năm trở lại gần đây, là loại vũ khí có chất lượng tốt và uy lực chiến đấu cao được kỳ vọng sẽ trở thành dòng súng bộ binh tiêu chuẩn trong tương lai của Quân đội ta. Nguồn ảnh: Lao National Television. Mời độc giả xem video: Lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm thành lập quân đội nhân dân Lào. (nguồn Lao Economic News Channel)

