Phương Tây cho hoạt động vượt sông Dnieper của Ukraine là tự sát

Các trận đánh ven sông Dnieper ở khu vực Kherson là chủ đề chính của mặt trận phía nam chiến trường Ukraine trong mấy tháng qua. Kể từ tháng 11 năm ngoái, Quân đội Nga đã rút về bờ đông (bờ nam) sông Dnieper, trong khi Ukraine đã kiểm soát hoàn toàn bờ tây (bờ bắc) và chiếm lại thành phố Kherson (tỉnh Kherson). Lúc này, chiến trường giữa Nga và Ukraine bị ngăn cách bởi sông Dnieper và hai bên pháo kích qua lại lẫn nhau. Quân đội Ukraine luôn hy vọng thiết lập được đầu cầu hoặc chỗ đứng vững chắc ở bờ đông sông Dnieper, nên đã liên tục đưa quân vượt sông để giao chiến ác liệt với quân Nga. Nhưng gần đây, một bản tin có tiêu đề: "Thủy quân lục chiến Ukraine vượt sông Dnieper trong ‘Sứ mệnh tự sát’" do phóng viên cấp cao của NYT là Carlotta Gall công bố vào ngày 17/12/2023 tiết lộ rằng, Quân đội Ukraine đã phát động một cuộc tấn công “tự sát” ở bờ đông sông Dnieper. Phóng viên Carlotta Gal đưa tin, những chiến thắng thường xuyên và những tuyên bố tích cực về việc vượt sông Dnieper của quan chức Ukraine là sai sự thật, những người lính tiền tuyến đã phá vỡ sự im lặng, cho rằng nỗ lực vượt sông không mang lại lợi ích cho Ukraine. Dù thiệt hại lớn, nhưng kết quả không cao. Theo NYT, do các cuộc phản công của Ukraine ở phía nam và phía đông đi vào bế tắc, lãnh đạo cấp cao Ukraine hy vọng sẽ tiến quân đến bờ đông sông Dnieper ở khu vực Kherson để có thể tấn công các tuyến phòng thủ do quân Nga thiết lập ở bờ đông và đe dọa hành lang đất liền tới bán đảo Crimea. Vào tháng 11 vừa qua, Bộ Ngoại giao Ukraine đã khoe về sự tiến bộ của Quân đội Ukraine ở đó, và vào tháng 10 năm nay, hãng tin Anh BBC cũng đưa tin, Quân đội Ukraine đã thiết lập một vị trí tiền phương ở bờ đông sông Dnieper ở phía nam tỉnh Kherson. Tuy nhiên, một số chuyên gia quân sự độc lập vào thời điểm đó cho biết, hoạt động của Quân đội Ukraine ở bờ đông sông Dnieper sẽ rất khó khăn vì khu vực này bị bao phủ bởi các bãi bồi ngập lũ, kênh tưới tiêu và cỏ lau sậy. Trên thực tế, các binh sĩ Quân đội Ukraine được The Times phỏng vấn lần này đã mô tả tình hình một cách trực tiếp hơn và gọi cuộc giao tranh ở bờ biển phía đông là một cảnh tượng kinh hoàng. Bài báo mở đầu bằng cuộc phỏng vấn với Maxim, một lính thủy đánh bộ người Ukraine. Giọng của người lính thủy đánh bộ còn chưa hết sợ, kể lại trận đánh tàn khốc gần đây mà anh bị thương ở bờ đông sông Dnepr. Maxim nói: "Chúng tôi đang ngồi dưới nước vào ban đêm và đạn pháo bắn xung quanh chúng tôi, đồng đội của tôi đang chết ngay trước mắt tôi". Lực lượng Thủy quân lục chiến Ukraine đã phát động một cuộc tấn công qua sông Dnieper ở khu vực phía nam Kherson trong hai tháng qua, trong nỗ lực phản công mới nhất, nhằm chọc thủng tuyến phòng thủ phía nam của Nga và lật ngược tình thế cuộc chiến. Số binh sĩ lục quân và thủy quân lục chiến tham gia Chiến dịch “Cross River” của Quân đội Ukraine mô tả, cuộc vượt sông là tàn bạo và vô ích, vì từng đợt lính Ukraine bị hỏa lực các loại của Nga tiêu diệt trên bờ sông hoặc dưới nước, trước khi họ kịp sang bờ bên kia. Sáu người tham gia trận đánh cho biết trong các cuộc phỏng vấn rằng, điều kiện rất khó khăn, hầu hết khu vực mà họ đứng chân không có đất để đào hào. Những nơi đầu tiên họ tiến vào sau khi vượt sông, thường là những bãi bồi, đầm lầy hoặc đồng cỏ. Pháo binh Nga nhanh chóng bắn phá, đạn pháo phát nổ thành những miệng hố chứa đầy bùn và nước. Các binh sĩ lục quân và thủy quân lục chiến Ukraine chỉ nói tên riêng hoặc yêu cầu giấu tên vì lý do an ninh, trong khi các chỉ huy từ chối phỏng vấn. Một số binh sĩ lục quân và thủy quân lục chiến bày tỏ lo ngại với các phóng viên NTY rằng, họ lo ngại có quá nhiều thương vong và cho biết, mô tả của các quan chức Ukraine về tiến trình của cuộc vượt sông là quá lạc quan. Theo thông tin, giao tranh ác liệt nhất diễn ra tại làng Krynki trên bờ sông phía đông, cách thành phố Kherson 30km về phía thượng nguồn, nơi Quân đội Ukraine chiếm giữ một khu vực nhỏ gồm những ngôi nhà vốn thuộc về ngư dân, nơi duy nhất họ có thể giành được chỗ đứng ở bờ sông phía bờ nam. “Lực lượng mới đến bờ sông phía nam phải giẫm lên xác những người đồng đội trong bùn”, một người lính Ukraine có tên Oleksiy, giàu kinh nghiệm và từng chiến đấu ở Krynki hồi tháng 10 cho biết. Kể từ đó, anh đã nhiều lần vượt sông Dnieper để giúp đỡ, sơ tán đồng đội bị thương. Oleksiy cũng phản bác tuyên bố của chính quyền Ukraine rằng, Chiến dịch vượt sông Dnieper đã thành công. Oleksi nói: "Không có căn cứ, trạm quan sát hay vị trí nào cả. Không thể thiết lập một chỗ đứng ở đó. Không thể vận chuyển thiết bị quân sự đến bờ sông phía nam". "Đây thậm chí không phải là một cuộc chiến sinh tồn mà đây là một nhiệm vụ tự sát", anh nói thêm. Oleksi đổ lỗi cho công tác chuẩn bị chiến đấu và hậu cần kém từ phía các chỉ huy Ukraine đã gây ra số thương vong cao cho tiểu đoàn của anh. Oleksi cho biết, việc thiếu tàu đã khiến những người bị thương bị bỏ lại phía sau và điều kiện chiến đấu quá ác liệt và gian khổ, làm giảm tinh thần của binh lính. Oleksi nói: "Những người lính vượt sông đã không được chuẩn bị tinh thần. Họ thậm chí còn không biết mình sẽ đi đâu và lệnh cử họ đến đó cũng không cho họ biết chính xác mục tiêu chiến đấu". Thất vọng vì những tổn thất, Oleksi đồng ý để tờ NTY đăng câu chuyện của mình: "Tôi chưa thấy điều gì như thế này ở Bakhmut hay Soledad. Kiểu chiến đấu này là hành động tự sát của chỉ huy Quân đội Ukraine". Vladimir, phó đại đội trưởng của đơn vị Ukraine vượt sông Dnieper, người đến dự đám tang của người lính cũng cho biết, một số lính thủy đánh bộ thiệt mạng đã nằm đó suốt hai tháng vì đơn vị không đến lấy xác họ, do hỏa lực pháo binh của Nga bắn rát. “Trận chiến ở bờ nam gặp rất nhiều khó khăn”, Vladimir nói. Tờ NTY cho rằng, trước thất bại của chiến dịch hè-thu của Quân đội Ukraine, phương Tây đang có dấu hiệu cắt viện trợ. Vì vậy, giới chức Ukraine hy vọng thông qua đòn tấn công như vượt sông Dnieper, họ sẽ một lần nữa thu hút sự chú ý của phương Tây và khẳng định, Quân đội Ukraine vẫn chiếm thế chủ động trên chiến trường. Lãnh đạo Quân đội Ukraine hy vọng rằng, một cuộc tấn công vượt sông như vậy có thể đạt được “thành công vừa đủ” và đe dọa các tuyến đường tiếp tế cũng như quyền kiểm soát của quân đội Nga ở phía nam sông Dnieper. Và để đạt được mục tiêu này, một số lữ đoàn của thủy quân lục chiến đã được xây dựng lại và thành lập mới trong năm nay, để đảm nhận nhiệm vụ vượt sông. Tuy nhiên Quân đội Nga rõ ràng sẽ không để cho một cuộc tấn công như vậy diễn ra và họ đã tiến hành các cuộc bắn phá dữ dội tại một số điểm giao nhau dọc theo hai bên con sông Dnieper, đoạn có chiều dài hơn 60 km. Trang web "War Zone" của Mỹ bình luận về cuộc giao tranh của Ukraine gần sông Dnieper, được mô tả quân Ukraine đã phải chịu tổn thất lớn tại đây. Bài báo của NTY cho thấy, các hoạt động vượt sông Dnieper ở Kherson rõ ràng là một thất bại, nhưng vẫn còn phải xem Quân đội Ukraine có thể chịu tổn thất trong các nhiệm vụ này trong bao lâu. UAV 4 trục của Nga thả đạn xuống thuyền đổ bộ của Ukraine ở bờ nam sông Dnieper khu vực Krynki. Nguồn: Topwar

Các trận đánh ven sông Dnieper ở khu vực Kherson là chủ đề chính của mặt trận phía nam chiến trường Ukraine trong mấy tháng qua. Kể từ tháng 11 năm ngoái, Quân đội Nga đã rút về bờ đông (bờ nam) sông Dnieper, trong khi Ukraine đã kiểm soát hoàn toàn bờ tây (bờ bắc) và chiếm lại thành phố Kherson (tỉnh Kherson). Lúc này, chiến trường giữa Nga và Ukraine bị ngăn cách bởi sông Dnieper và hai bên pháo kích qua lại lẫn nhau. Quân đội Ukraine luôn hy vọng thiết lập được đầu cầu hoặc chỗ đứng vững chắc ở bờ đông sông Dnieper, nên đã liên tục đưa quân vượt sông để giao chiến ác liệt với quân Nga. Nhưng gần đây, một bản tin có tiêu đề: "Thủy quân lục chiến Ukraine vượt sông Dnieper trong ‘Sứ mệnh tự sát’" do phóng viên cấp cao của NYT là Carlotta Gall công bố vào ngày 17/12/2023 tiết lộ rằng, Quân đội Ukraine đã phát động một cuộc tấn công “tự sát” ở bờ đông sông Dnieper. Phóng viên Carlotta Gal đưa tin, những chiến thắng thường xuyên và những tuyên bố tích cực về việc vượt sông Dnieper của quan chức Ukraine là sai sự thật, những người lính tiền tuyến đã phá vỡ sự im lặng, cho rằng nỗ lực vượt sông không mang lại lợi ích cho Ukraine. Dù thiệt hại lớn, nhưng kết quả không cao. Theo NYT, do các cuộc phản công của Ukraine ở phía nam và phía đông đi vào bế tắc, lãnh đạo cấp cao Ukraine hy vọng sẽ tiến quân đến bờ đông sông Dnieper ở khu vực Kherson để có thể tấn công các tuyến phòng thủ do quân Nga thiết lập ở bờ đông và đe dọa hành lang đất liền tới bán đảo Crimea. Vào tháng 11 vừa qua, Bộ Ngoại giao Ukraine đã khoe về sự tiến bộ của Quân đội Ukraine ở đó, và vào tháng 10 năm nay, hãng tin Anh BBC cũng đưa tin, Quân đội Ukraine đã thiết lập một vị trí tiền phương ở bờ đông sông Dnieper ở phía nam tỉnh Kherson. Tuy nhiên, một số chuyên gia quân sự độc lập vào thời điểm đó cho biết, hoạt động của Quân đội Ukraine ở bờ đông sông Dnieper sẽ rất khó khăn vì khu vực này bị bao phủ bởi các bãi bồi ngập lũ, kênh tưới tiêu và cỏ lau sậy. Trên thực tế, các binh sĩ Quân đội Ukraine được The Times phỏng vấn lần này đã mô tả tình hình một cách trực tiếp hơn và gọi cuộc giao tranh ở bờ biển phía đông là một cảnh tượng kinh hoàng. Bài báo mở đầu bằng cuộc phỏng vấn với Maxim, một lính thủy đánh bộ người Ukraine. Giọng của người lính thủy đánh bộ còn chưa hết sợ, kể lại trận đánh tàn khốc gần đây mà anh bị thương ở bờ đông sông Dnepr. Maxim nói: "Chúng tôi đang ngồi dưới nước vào ban đêm và đạn pháo bắn xung quanh chúng tôi, đồng đội của tôi đang chết ngay trước mắt tôi". Lực lượng Thủy quân lục chiến Ukraine đã phát động một cuộc tấn công qua sông Dnieper ở khu vực phía nam Kherson trong hai tháng qua, trong nỗ lực phản công mới nhất, nhằm chọc thủng tuyến phòng thủ phía nam của Nga và lật ngược tình thế cuộc chiến. Số binh sĩ lục quân và thủy quân lục chiến tham gia Chiến dịch “Cross River” của Quân đội Ukraine mô tả, cuộc vượt sông là tàn bạo và vô ích, vì từng đợt lính Ukraine bị hỏa lực các loại của Nga tiêu diệt trên bờ sông hoặc dưới nước, trước khi họ kịp sang bờ bên kia. Sáu người tham gia trận đánh cho biết trong các cuộc phỏng vấn rằng, điều kiện rất khó khăn, hầu hết khu vực mà họ đứng chân không có đất để đào hào. Những nơi đầu tiên họ tiến vào sau khi vượt sông, thường là những bãi bồi, đầm lầy hoặc đồng cỏ. Pháo binh Nga nhanh chóng bắn phá, đạn pháo phát nổ thành những miệng hố chứa đầy bùn và nước. Các binh sĩ lục quân và thủy quân lục chiến Ukraine chỉ nói tên riêng hoặc yêu cầu giấu tên vì lý do an ninh, trong khi các chỉ huy từ chối phỏng vấn. Một số binh sĩ lục quân và thủy quân lục chiến bày tỏ lo ngại với các phóng viên NTY rằng, họ lo ngại có quá nhiều thương vong và cho biết, mô tả của các quan chức Ukraine về tiến trình của cuộc vượt sông là quá lạc quan. Theo thông tin, giao tranh ác liệt nhất diễn ra tại làng Krynki trên bờ sông phía đông, cách thành phố Kherson 30km về phía thượng nguồn, nơi Quân đội Ukraine chiếm giữ một khu vực nhỏ gồm những ngôi nhà vốn thuộc về ngư dân, nơi duy nhất họ có thể giành được chỗ đứng ở bờ sông phía bờ nam. “Lực lượng mới đến bờ sông phía nam phải giẫm lên xác những người đồng đội trong bùn”, một người lính Ukraine có tên Oleksiy, giàu kinh nghiệm và từng chiến đấu ở Krynki hồi tháng 10 cho biết. Kể từ đó, anh đã nhiều lần vượt sông Dnieper để giúp đỡ, sơ tán đồng đội bị thương. Oleksiy cũng phản bác tuyên bố của chính quyền Ukraine rằng, Chiến dịch vượt sông Dnieper đã thành công. Oleksi nói: "Không có căn cứ, trạm quan sát hay vị trí nào cả. Không thể thiết lập một chỗ đứng ở đó. Không thể vận chuyển thiết bị quân sự đến bờ sông phía nam". "Đây thậm chí không phải là một cuộc chiến sinh tồn mà đây là một nhiệm vụ tự sát", anh nói thêm. Oleksi đổ lỗi cho công tác chuẩn bị chiến đấu và hậu cần kém từ phía các chỉ huy Ukraine đã gây ra số thương vong cao cho tiểu đoàn của anh. Oleksi cho biết, việc thiếu tàu đã khiến những người bị thương bị bỏ lại phía sau và điều kiện chiến đấu quá ác liệt và gian khổ, làm giảm tinh thần của binh lính. Oleksi nói: "Những người lính vượt sông đã không được chuẩn bị tinh thần. Họ thậm chí còn không biết mình sẽ đi đâu và lệnh cử họ đến đó cũng không cho họ biết chính xác mục tiêu chiến đấu". Thất vọng vì những tổn thất, Oleksi đồng ý để tờ NTY đăng câu chuyện của mình: "Tôi chưa thấy điều gì như thế này ở Bakhmut hay Soledad. Kiểu chiến đấu này là hành động tự sát của chỉ huy Quân đội Ukraine". Vladimir, phó đại đội trưởng của đơn vị Ukraine vượt sông Dnieper, người đến dự đám tang của người lính cũng cho biết, một số lính thủy đánh bộ thiệt mạng đã nằm đó suốt hai tháng vì đơn vị không đến lấy xác họ, do hỏa lực pháo binh của Nga bắn rát. “Trận chiến ở bờ nam gặp rất nhiều khó khăn”, Vladimir nói. Tờ NTY cho rằng, trước thất bại của chiến dịch hè-thu của Quân đội Ukraine, phương Tây đang có dấu hiệu cắt viện trợ. Vì vậy, giới chức Ukraine hy vọng thông qua đòn tấn công như vượt sông Dnieper, họ sẽ một lần nữa thu hút sự chú ý của phương Tây và khẳng định, Quân đội Ukraine vẫn chiếm thế chủ động trên chiến trường. Lãnh đạo Quân đội Ukraine hy vọng rằng, một cuộc tấn công vượt sông như vậy có thể đạt được “thành công vừa đủ” và đe dọa các tuyến đường tiếp tế cũng như quyền kiểm soát của quân đội Nga ở phía nam sông Dnieper. Và để đạt được mục tiêu này, một số lữ đoàn của thủy quân lục chiến đã được xây dựng lại và thành lập mới trong năm nay, để đảm nhận nhiệm vụ vượt sông. Tuy nhiên Quân đội Nga rõ ràng sẽ không để cho một cuộc tấn công như vậy diễn ra và họ đã tiến hành các cuộc bắn phá dữ dội tại một số điểm giao nhau dọc theo hai bên con sông Dnieper, đoạn có chiều dài hơn 60 km. Trang web "War Zone" của Mỹ bình luận về cuộc giao tranh của Ukraine gần sông Dnieper, được mô tả quân Ukraine đã phải chịu tổn thất lớn tại đây. Bài báo của NTY cho thấy, các hoạt động vượt sông Dnieper ở Kherson rõ ràng là một thất bại, nhưng vẫn còn phải xem Quân đội Ukraine có thể chịu tổn thất trong các nhiệm vụ này trong bao lâu. UAV 4 trục của Nga thả đạn xuống thuyền đổ bộ của Ukraine ở bờ nam sông Dnieper khu vực Krynki. Nguồn: Topwar