Không quân Nga còn 90% lực lượng, số liệu của Ukraine bị thổi phồng

Tướng Christopher G. Cavoli, người đứng đầu Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ và Tư lệnh đồng minh tối cao của NATO, hôm 10/4 phát biểu trước Quốc hội Mỹ rằng, trong hơn 2 năm chiến đấu ở Ukraine, Không quân Nga chỉ mất 1/10 lực lượng và tiềm năng lực quân sự của nước này về cơ bản vẫn còn nguyên vẹn. Theo thông tin trên Tạp chí Không quân và Vũ trụ cho biết, trong cuộc điều trần của Ủy quan quân lực tại Hạ viện Mỹ, Tướng Cavoli cho biết: “Chúng tôi không thấy tổn thất đáng kể trong lĩnh vực không quân, đặc biệt là lực lượng không quân chiến lược của họ (Nga)”. Tướng Cavoli nói thêm: “Các lực lượng chiến lược, không quân tầm xa, năng lực mạng, năng lực không gian và khả năng tác chiến điện tử của Nga không hề bị suy giảm. Lực lượng không quân chiến thuật đã mất một số máy bay, nhưng chỉ mất khoảng 10% phi đội của họ”. Tướng Cavoli thừa nhận những tổn thất của Nga và cho rằng, việc tiến hành các hoạt động quân sự trên lãnh thổ Ukraine chắc chắn đã dẫn đến tổn thất đáng kể về quân số và vũ khí trang bị. Ông cho rằng, Nga đã có 315.000 người chết và thiệt hại gần 2.000 xe tăng trong chiến đấu. Mặc dù thiệt hại lớn như vậy, nhưng Quân đội Nga vẫn hoạt động tốt hơn trên chiến trường, phần lớn nhờ nỗ lực xây dựng lại lực lượng vũ trang và việc Moscow mua tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên và UAV từ Iran? Đề cập đến hoạt động tấn công thường xuyên bằng tên lửa và UAV tự sát của Nga, Cavoli cho biết, “Nga tiến hành các cuộc tấn công quy mô rất lớn vài ngày một lần theo đúng tốc độ sản xuất của họ… Họ sản xuất, tích trữ, sau đó tiến hành một cuộc tấn công lớn”. Tướng Cavoli cũng cho biết, lực lượng phòng không Ukraine đã đạt được thành công đáng kể trên chiến trường, đặc biệt là họ đã bắn hạ ít nhất hai máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không A-50U của Không quân Nga. Tuy nhiên, máy bay Nga phần lớn đã điều chỉnh để tránh thiệt hại, bằng cách tránh các khu vực mà lực lượng phòng không Ukraine (nhiều vũ khí phòng không của Ukraine do phương Tây cung cấp) dự kiến sẽ tấn công chúng. Theo Tướng Cavoli, không chỉ tránh xa các khu vực mà Ukraine bố trí các hệ thống phòng không mạnh, Không quân Nga còn thường xuyên thay đổi chiến thuật; đồng thời tiến hành các biện pháp tìm diệt các hệ thống phòng không của phương Tây mà Ukraine đang sở hữu. Tuyên bố của Tướng Cavoli mâu thuẫn rất nhiều với những thông tin do Quân đội Ukraine đưa ra, khi Kiev thường xuyên tuyên bố, họ đã gây ra thiệt hại lớn cho lực lượng Không quân Nga. Đến cuối tháng 2 vừa qua, khi Ukraine kỷ niệm hai năm kể từ ngày xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, Quân đội Ukraine tuyên bố, họ đã bắn hạ được 342 máy bay và 325 trực thăng các loại của Nga? Mặc dù những tuyên bố này không thể được xác minh một cách độc lập, nhưng từ giữa tháng 2 đến đầu tháng 3 năm nay, phòng không Ukraine tuyên bố họ đã bắn hạ khoảng hai chục máy bay chiến đấu của Nga, hầu hết trong số đó là tiêm kích bom Su-34, chuyên thả bom lượn ở chiến trường Ukraine. Chưa hết, trong một tuyên bố nhân vụ bắn hạ hai máy bay tiêm kích bom Su-34, Tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine Mykola O Meatchuk nói: “Với những tổn thất về máy bay chiến đấu như vậy, người Nga nên suy nghĩ và dừng ‘hoạt động tự sát’ của họ ít nhất một thời gian”. Các thông tin của Ukraine liên tục cho biết việc họ bắn hạ máy bay ném bom Su-34 của Nga ở chiến trường; nhưng ngược lại, các hoạt động ném bom của Su-34 đã tăng lên gấp nhiều lần. Minh chứng cụ thế là mặt trận Avdiivka có đến 200 quả bom được thả xuống khu vực này chỉ trong ba ngày. Trước mối đe dọa từ bom lượn có điều khiển của Nga, lực lượng phòng không Ukraine đã mạo hiểm triển khai một số hệ thống tên lửa phòng không tầm xa Patriot ra khu vực chiến tuyến, nhằm hạn chế hoạt động của những chiếc máy bay Su-34. Justin Bronk, chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại tổ chức tư vấn RUSI của Anh, cho biết: “Ukraine đang tỏ ra quyết liệt hơn khi mạo hiểm dùng các bệ phóng Patriot ở gần tiền tuyến để tấn công máy bay chiến đấu của Nga”. Nhưng điều khó khăn cho Ukraine đó là số lượng đạn tên lửa của Ukraine đã cạn kiệt, do phương Tây không còn nguồn để viện trợ. Cùng với đó là khả năng tấn công tầm xa của Nga đã được cải thiện, dẫn đến một số hệ thống phòng không Patriot của Ukraine đã bị Nga phá hủy ở khu vực chiến tuyến. Quân đội Ukraine cũng tuyên bố đã phá hủy một số máy bay chiến đấu và máy bay ném bom của Ng, đang đậu trên các sân bay bên trong lãnh thổ Nga bằng UAV tự sát tầm xa. Tuy nhiên những bức ảnh vệ tinh có độ phân giải cao cho thấy, không có dấu vết của những chiếc máy bay Nga bị cháy. (Nguồn ảnh: Sputnik, Topwar, Ukrinform, CNN). Máy bay tiêm kích bom Su-34 của không quân Nga ném bom lượn vào mục tiêu ở Ukraine. Nguồn Sputnik

